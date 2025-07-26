https://uz.sputniknews.ru/20250726/v-stranax-eaes-rastut-obemy-gruzo-passajiroperevozok-50859543.html

В странах ЕАЭС растут объемы грузо- и пассажироперевозок

В странах ЕАЭС растут объемы грузо- и пассажироперевозок

Sputnik Узбекистан

В Союзе зафиксирован рост как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.

2025-07-26T12:45+0500

2025-07-26T12:45+0500

2025-07-26T12:49+0500

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В 2025 году в ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки, сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.В ЕАЭС планируют расширить географию ж/д перевозок с оформлением электронной накладнойРечь идет о росте как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.Цифровизацию грузоперевозок в рамках ЕАЭС обсудят в МПЦ Sputnik УзбекистанОдновременно в отчетном периоде совокупный уровень грузоперевозок в Союзе остался на прежнем уровне, при этом был зафиксирован рост в Кыргызстане (6,3%), Беларуси (3,4%) и России (0,2%).

https://uz.sputniknews.ru/20250722/eaeu-jd-perevozki-sifrovizatsiya-50695507.html

казахстан

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