В странах ЕАЭС растут объемы грузо- и пассажироперевозок
12:45 26.07.2025 (обновлено: 12:49 26.07.2025)
© Sputnik / Табылды КадырбековПробка из фур, архивное фото
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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В Союзе зафиксирован рост как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.
Речь идет о росте как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.
"В январе – мае 2025 года (по сравнению с предыдущим годом) наблюдался рост как совокупного пассажирооборота по ЕАЭС (на 2,8%), так и ряда национальных показателей: в Казахстане (на 12,9%), Беларуси (на 6,8%), Кыргызстане (на 5,6%), и России (на 1%)", — говорится в сообщении.
Одновременно в отчетном периоде совокупный уровень грузоперевозок в Союзе остался на прежнем уровне, при этом был зафиксирован рост в Кыргызстане (6,3%), Беларуси (3,4%) и России (0,2%).