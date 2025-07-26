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https://uz.sputniknews.ru/20250726/v-stranax-eaes-rastut-obemy-gruzo-passajiroperevozok-50859543.html
В странах ЕАЭС растут объемы грузо- и пассажироперевозок
В странах ЕАЭС растут объемы грузо- и пассажироперевозок
Sputnik Узбекистан
В Союзе зафиксирован рост как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.
2025-07-26T12:45+0500
2025-07-26T12:49+0500
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В 2025 году в ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки, сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.В ЕАЭС планируют расширить географию ж/д перевозок с оформлением электронной накладнойРечь идет о росте как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.Цифровизацию грузоперевозок в рамках ЕАЭС обсудят в МПЦ Sputnik УзбекистанОдновременно в отчетном периоде совокупный уровень грузоперевозок в Союзе остался на прежнем уровне, при этом был зафиксирован рост в Кыргызстане (6,3%), Беларуси (3,4%) и России (0,2%).
https://uz.sputniknews.ru/20250722/eaeu-jd-perevozki-sifrovizatsiya-50695507.html
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еаэс грузоперевозки статистика пассажироперевозки
еаэс грузоперевозки статистика пассажироперевозки

В странах ЕАЭС растут объемы грузо- и пассажироперевозок

12:45 26.07.2025 (обновлено: 12:49 26.07.2025)
© Sputnik / Табылды КадырбековПробка из фур, архивное фото
Пробка из фур, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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В Союзе зафиксирован рост как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В 2025 году в ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки, сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.
В ЕАЭС планируют расширить географию ж/д перевозок с оформлением электронной накладной
Речь идет о росте как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.
"В январе – мае 2025 года (по сравнению с предыдущим годом) наблюдался рост как совокупного пассажирооборота по ЕАЭС (на 2,8%), так и ряда национальных показателей: в Казахстане (на 12,9%), Беларуси (на 6,8%), Кыргызстане (на 5,6%), и России (на 1%)", — говорится в сообщении.
Цифровизацию грузоперевозок в рамках ЕАЭС обсудят в МПЦ Sputnik Узбекистан
Одновременно в отчетном периоде совокупный уровень грузоперевозок в Союзе остался на прежнем уровне, при этом был зафиксирован рост в Кыргызстане (6,3%), Беларуси (3,4%) и России (0,2%).
Железная дорога. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2025
ЕАЭС и Узбекистан
В ЕАЭС планируют расширить географию ж/д перевозок с оформлением электронной накладной
22 июля, 14:30
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