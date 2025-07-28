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https://uz.sputniknews.ru/20250728/eec-eaeu-plan-klimaticheskaya-povestka-50880937.html
В ЕЭК рассмотрят пятилетний план по регулированию климатической повестки в рамках ЕАЭС
В ЕЭК рассмотрят пятилетний план по регулированию климатической повестки в рамках ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Предметом обсуждения также станут меры по недопущению барьеров, вызванных климатическим регулированием государств-членов и взаимодействие с третьими странами по климатической тематике (в части торговли)
2025-07-28T15:40+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. На рассмотрение Евразийского межправительственного совета представят пятилетний план по развитию и реализации подходов по регулированию вопросов климатической повестки в рамках ЕАЭС. Об этом сообщил член Коллегии по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.Кроме того, по словам Слепнева, будет рассмотрен вопрос принятия мер по недопущению барьеров, вызванных климатическим регулированием государств-членов, а также взаимодействия с третьими странами по климатической тематике в части торговли.
https://uz.sputniknews.ru/20250727/rol-tsentralnoy-azii-v-razvitii-integratsionnyx-protsessov-v-eaeu-50866835.html
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еэк еаэс план климат
еэк еаэс план климат

В ЕЭК рассмотрят пятилетний план по регулированию климатической повестки в рамках ЕАЭС

15:40 28.07.2025
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБлокнот и ручка с логотипом Евразийской экономической комиссии ЕЭК
Блокнот и ручка с логотипом Евразийской экономической комиссии ЕЭК - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2025
© Sputnik / Павел Бедняков
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Предметом обсуждения также станут меры по недопущению барьеров, вызванных климатическим регулированием государств-членов и взаимодействие с третьими странами по климатической тематике (в части торговли).
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. На рассмотрение Евразийского межправительственного совета представят пятилетний план по развитию и реализации подходов по регулированию вопросов климатической повестки в рамках ЕАЭС. Об этом сообщил член Коллегии по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
© OTROSHKO SERGEY / ЕЭКАндрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии.
Андрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2025
Андрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии.
© OTROSHKO SERGEY / ЕЭК
“В частности, предлагается разработать межгосударственные стандарты в сфере углеродного регулирования, а также согласованные решения к аккредитации соответствующих органов по валидации и верификации", — уточнил он.
Кроме того, по словам Слепнева, будет рассмотрен вопрос принятия мер по недопущению барьеров, вызванных климатическим регулированием государств-членов, а также взаимодействия с третьими странами по климатической тематике в части торговли.
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