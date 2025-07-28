https://uz.sputniknews.ru/20250728/eec-eaeu-plan-klimaticheskaya-povestka-50880937.html

В ЕЭК рассмотрят пятилетний план по регулированию климатической повестки в рамках ЕАЭС

В ЕЭК рассмотрят пятилетний план по регулированию климатической повестки в рамках ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Предметом обсуждения также станут меры по недопущению барьеров, вызванных климатическим регулированием государств-членов и взаимодействие с третьими странами по климатической тематике (в части торговли)

2025-07-28T15:40+0500

2025-07-28T15:40+0500

2025-07-28T15:40+0500

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. На рассмотрение Евразийского межправительственного совета представят пятилетний план по развитию и реализации подходов по регулированию вопросов климатической повестки в рамках ЕАЭС. Об этом сообщил член Коллегии по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.Кроме того, по словам Слепнева, будет рассмотрен вопрос принятия мер по недопущению барьеров, вызванных климатическим регулированием государств-членов, а также взаимодействия с третьими странами по климатической тематике в части торговли.

https://uz.sputniknews.ru/20250727/rol-tsentralnoy-azii-v-razvitii-integratsionnyx-protsessov-v-eaeu-50866835.html

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