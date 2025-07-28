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Врач: какие привычки "убивают" кожу
Врач: какие привычки "убивают" кожу
Sputnik Узбекистан
Косметолог перечислила вредные для здоровья кожи факторы
2025-07-28T22:03+0500
2025-07-28T22:03+0500
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мнение эксперта
врач
вредные привычки
кожа
здоровье
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Многие девушки и женщины мечтают об упругой, гладкой, сияющей коже, но при этом сами ежедневно наносят ей вред привычными действиями, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-косметолога Валерию Алифанову.Первый враг, по мнению специалиста, — частые умывания и купание в горячей воде.Она также предостерегла от выдавливания прыщей и частых прикосновений к лицу.По ее словам, значительный вред коже наносят длительное и частое пребывание на солнце и неправильный сон.В заключение она рекомендовала не злоупотреблять сладким, поскольку сахар запускает процесс гликации эластина и коллагена, в результате кожа становится тусклой, сухой, на ней появляются морщины и акне.
https://uz.sputniknews.ru/20250714/mojno-li-est-uglevody-na-noch-50510706.html
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врач кожа вред здоровье
врач кожа вред здоровье

Врач: какие привычки "убивают" кожу

22:03 28.07.2025
© Sputnik / Виталий ТимкивКосметолог во время работы
Косметолог во время работы - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2025
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Косметолог перечислила вредные для здоровья кожи факторы.
Многие девушки и женщины мечтают об упругой, гладкой, сияющей коже, но при этом сами ежедневно наносят ей вред привычными действиями, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-косметолога Валерию Алифанову.
Первый враг, по мнению специалиста, — частые умывания и купание в горячей воде.
"Если умываться более 2-3 раз в день, используя при этом агрессивные средства, нарушается защитный барьер кожи. Она становится сухой, тусклой, острее реагирует на внешние факторы. Умывайтесь утром и вечером с применением косметики со сбалансированным рН. После каждой процедуры наносите на лицо увлажняющий крем. Слишком горячая вода разрушает защитный барьер и сушит кожу. Последняя становится тусклой, морщинистой, воспаленной, шелушится. Принимайте теплый душ или ванну. После купания не вытирайте кожу полотенцем, а нанесите увлажняющее средство", — рекомендует Алифанова.
Она также предостерегла от выдавливания прыщей и частых прикосновений к лицу.
"Выдавливание прыщей опасно развитием воспаления, появлением рубцов и пигментации. При самостоятельном выдавливании прыщей инфекция может попасть в кровоток и вызвать негативные последствия для здоровья всего организма. Для борьбы с угрями и акне используйте специальную косметику или пройдите профессиональную чистку у косметолога. Что касается частых прикосновений, в течение дня мы касаемся руками разных поверхностей. На коже остаются бактерии, которые переносим лицо, создавая риск воспаления. Следите за своими действиями. Старайтесь как можно реже касаться лица и регулярно мойте руки с мылом", — советует врач.
По ее словам, значительный вред коже наносят длительное и частое пребывание на солнце и неправильный сон.
"Ультрафиолетовое излучение провоцирует фотостарение и развитие онкологии. В жаркую солнечную погоду наносите на открытые участки тела солнцезащитный крем. Воздержитесь от частого посещения солярия, чтобы сохранить здоровье кожи. Также у многих людей существует особенность спать на одном боку. Если это происходит постоянно, на коже лица формируются заломы, появляются морщины. Еще одна вредная привычка －редко менять постельное белье. Бактерии и грязь, которые собираются на наволочке, приводят к появлению прыщей и воспалений. Позаботьтесь о культуре сна. Чаще меняйте белье. По возможности спите на спине или приобретите подушку, матрас, которые будут сохранять естественные линии тела", — пояснила Валерия Алифанова.
В заключение она рекомендовала не злоупотреблять сладким, поскольку сахар запускает процесс гликации эластина и коллагена, в результате кожа становится тусклой, сухой, на ней появляются морщины и акне.
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