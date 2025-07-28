https://uz.sputniknews.ru/20250728/kakie-privychki-ubivayut-koju-50876653.html

Врач: какие привычки "убивают" кожу

Врач: какие привычки "убивают" кожу

Sputnik Узбекистан

Косметолог перечислила вредные для здоровья кожи факторы

2025-07-28T22:03+0500

2025-07-28T22:03+0500

2025-07-28T22:03+0500

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врач

вредные привычки

кожа

здоровье

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Многие девушки и женщины мечтают об упругой, гладкой, сияющей коже, но при этом сами ежедневно наносят ей вред привычными действиями, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-косметолога Валерию Алифанову.Первый враг, по мнению специалиста, — частые умывания и купание в горячей воде.Она также предостерегла от выдавливания прыщей и частых прикосновений к лицу.По ее словам, значительный вред коже наносят длительное и частое пребывание на солнце и неправильный сон.В заключение она рекомендовала не злоупотреблять сладким, поскольку сахар запускает процесс гликации эластина и коллагена, в результате кожа становится тусклой, сухой, на ней появляются морщины и акне.

https://uz.sputniknews.ru/20250714/mojno-li-est-uglevody-na-noch-50510706.html

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