https://uz.sputniknews.ru/20250728/mask-my-tebya-znaem-vskryty-plany-zapadnoy-oligarxii-protiv-rossii-50879500.html

Маск, мы тебя знаем: вскрыты планы западной олигархии против России

Маск, мы тебя знаем: вскрыты планы западной олигархии против России

Sputnik Узбекистан

"Старлинк" стал "СуперСтарлинком"

2025-07-28T17:30+0500

2025-07-28T17:30+0500

2025-07-28T17:30+0500

колумнисты

россия

илон маск

киев

земля

всу

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Система спутников Земли (их почти восемь тысяч в настоящий момент висят на низкой околоземной орбите) — то, без чего не могли быть осуществлены и нападения на курское приграничье и Белгородчину, и постоянные атаки беспилотников на наши города как в новых регионах, так и в глубине России. Все теракты, совершенные боевиками ВСУ, тоже не могут быть реализованы без данных, которыми киевских снабжает многотысячная галактика "Старлинка". Об этом пишет колумнист РИА Новости.Выбоины и блэкауты функционирования этой сети раньше списывали на разнообразные технические неполадки. Ну или на природные феномены. Северное сияние. Солнечный дождь. Лунное затмение. Это сарказм, если что.Однако теперь западные СМИ утверждают, что все отключения и выпадания из онлайн абсолютно рукотворны. Руки принадлежат Илону Маску.Обнаружилось, что, помимо "красных кнопок", "ключей от атомных арсеналов", "кодов к ядерному чемоданчику", батарей "Пэтриотов", Storm Shadow, Taurus и прочей летальной дряни, есть еще иное серьезное средство, точнее угроза, которая висит как дамоклов меч. Над вэсэушниками. Им можно отключить все по команде самого главного в SpaceX (это Илон Маск собственной персоной). И все.Нет, вы не поняли. Не все — в некий, пусть и конкретный момент. А все, в смысле, вообще все. Когда гипс уже сняли и клиент уехал.Апокалипсис, случившийся с вэсэушниками без малого три года назад, описан был агентством Reuters подробно и красочно.Страх перед решениями Маска — продолжать ли снабжать вэсэушников данными, или прекратить — вызвал в Киеве вначале ступор, потом истерику, потом мольбы.Страх — та эмоция, которая преследовала и самого Маска. Самый богатый человек планеты очень сильно опасается развития украинского кризиса по негативному сценарию. Это когда в ход будут пущены ядерные арсеналы. Это не спекуляция и не пропаганда — это пишут авторы, чьими фамилиями подписана публикация.Итак, самый богатый человек на планете до смерти боится решительного "русского медведя". Теперь его сетевое внимание к тезисам, высказываемым Дмитрием Анатольевичем Медведевым, заиграло совершенно иными красками.Иногда в публичном поле появляются комментарии, которые полны неподдельного восхищения перед достигаторством Маска. Сам, все сам — от начала и до конца. От скромного старта до трехсот пятидесяти миллиардов, которыми он сегодня может распоряжаться. Но если приглядеться и дать себе за труд посмотреть профильные издания, а не только блоги ЛОМов (лидеров общественного мнения), то реальность выглядит иначе. Все предприятия и бизнесы, все технические достижения и разработки финансировались американским ВПК. Субсидии, аффилированные компании, филиалы — с максимально толстыми бюджетами.Это классическая схема сращивания частного капитала и государственных институций, гарантирующая для первых статус фигуранта списка Forbes (то есть миллиардные активы, ассигнования и инвестиции), а для вторых — несменяемость стратегий государственного развития и сохранения доминирования. Американцы поняли это раньше других стран.Они создали Маска (или помогли ему "создать себя самого"), потом эти создатели мягко попросили помочь владельца сугубо частного — пусть и колоссального по объему и амбициям — предприятия поддержать Америку в ее войне против нас, предоставив Киеву "Старлинк" и его данные. Потом Маск испугался.Тут нужно сделать несколько выводов.Публичные оценки боеспособности ВСУ, которые давали мы, абсолютно, аптекарски точно совпали с реальностью. У киевских нет ничего своего. Ноль. Зеро. От них кураторы потребовали взнос, измеряемый исключительно человеческими жизнями. И киевские заплатили и платить продолжат.Маск — как предприниматель и бизнесмен — может быть, и способный, и энергичный. Но он несамостоятелен, поскольку находится на финансовой игле.Начиная спецоперацию, мы отдавали себе отчет в том, кто именно нам противостоит. Но это знание было абстракцией.В момент, когда вэсэушные компьютеры, соединенные с терминалами "Старлинка", погасли и когда детали отключения стали публичным знанием, пространства для сомнений уже нет.Мемный Маск, Маск, уничтожающий щупальца Deep State, и Маск, снабжающий киевских данными, чтобы те могли нас убивать беспилотниками, — это один и тот же человек. Так что давайте уже без иллюзий. Точно понимая, что нас ждет впереди.

россия

киев

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2025

Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

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илон маск планы запад россия