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https://uz.sputniknews.ru/20250728/samarkand-xabarovsk-prya-moy-aviareys-50877467.html
Самарканд и Хабаровск теперь связаны прямым авиарейсом
Самарканд и Хабаровск теперь связаны прямым авиарейсом
Sputnik Узбекистан
В современной истории воздушной гавани Хабаровска рейсы по данному направлению выполняют впервые
2025-07-28T11:00+0500
2025-07-28T11:00+0500
россия
хабаровск
узбекистан
самарканд
самолет
прямой рейс
общество
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Самарканд и Хабаровск теперь связаны прямым авиарейсом, сообщает пресс-служба российского международного аэропорта Хабаровск.Полеты запланированы по пятницам. На рейсах Хабаровск – Самарканд задействованы Airbus A320 neo, в конфигурации салона 186 кресел.Время в пути – около 7 часов.В современной истории воздушной гавани Хабаровска рейсы по данному направлению выполняют впервые, добавили в пресс-службе.
https://uz.sputniknews.ru/20250705/sankt-peterburg-i-termez-svyazal-novyy-aviareys-50364680.html
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самарканд хабаровск авиарейс
самарканд хабаровск авиарейс

Самарканд и Хабаровск теперь связаны прямым авиарейсом

11:00 28.07.2025
© Международный аэропорт Хабаровск Прямые рейсы в Самарканд открыли в международном аэропорту Хабаровск
Прямые рейсы в Самарканд открыли в международном аэропорту Хабаровск - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2025
© Международный аэропорт Хабаровск
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В современной истории воздушной гавани Хабаровска рейсы по данному направлению выполняют впервые.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Самарканд и Хабаровск теперь связаны прямым авиарейсом, сообщает пресс-служба российского международного аэропорта Хабаровск.
“Прямые рейсы в Самарканд осуществляет крупнейшая частная авиакомпания Узбекистана Centrum Air. Первый рейс по новому направлению выполнен 25 июля”, — говорится в сообщении.
© Международный аэропорт Хабаровск Прямые рейсы в Самарканд открыли в международном аэропорту Хабаровск
Прямые рейсы в Самарканд открыли в международном аэропорту Хабаровск - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2025
Прямые рейсы в Самарканд открыли в международном аэропорту Хабаровск
© Международный аэропорт Хабаровск
Полеты запланированы по пятницам. На рейсах Хабаровск – Самарканд задействованы Airbus A320 neo, в конфигурации салона 186 кресел.
Время в пути – около 7 часов.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкСамарканд и Хабаровск связал прямой авиарейс
Самарканд и Хабаровск связал прямой авиарейс - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2025
Самарканд и Хабаровск связал прямой авиарейс
© telegram sputnikuzbekistan
/
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В современной истории воздушной гавани Хабаровска рейсы по данному направлению выполняют впервые, добавили в пресс-службе.
Авиакомпания Centrum Air открыла новое направление полетов: Ташкент — Доха - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2025
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