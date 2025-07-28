https://uz.sputniknews.ru/20250728/samarkand-xabarovsk-prya-moy-aviareys-50877467.html

Самарканд и Хабаровск теперь связаны прямым авиарейсом

Самарканд и Хабаровск теперь связаны прямым авиарейсом

Sputnik Узбекистан

В современной истории воздушной гавани Хабаровска рейсы по данному направлению выполняют впервые

2025-07-28T11:00+0500

2025-07-28T11:00+0500

2025-07-28T11:00+0500

россия

хабаровск

узбекистан

самарканд

самолет

прямой рейс

общество

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Самарканд и Хабаровск теперь связаны прямым авиарейсом, сообщает пресс-служба российского международного аэропорта Хабаровск.Полеты запланированы по пятницам. На рейсах Хабаровск – Самарканд задействованы Airbus A320 neo, в конфигурации салона 186 кресел.Время в пути – около 7 часов.В современной истории воздушной гавани Хабаровска рейсы по данному направлению выполняют впервые, добавили в пресс-службе.

https://uz.sputniknews.ru/20250705/sankt-peterburg-i-termez-svyazal-novyy-aviareys-50364680.html

россия

хабаровск

узбекистан

самарканд

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