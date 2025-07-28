Самарканд и Хабаровск теперь связаны прямым авиарейсом
© Международный аэропорт Хабаровск Прямые рейсы в Самарканд открыли в международном аэропорту Хабаровск
© Международный аэропорт Хабаровск
Подписаться
В современной истории воздушной гавани Хабаровска рейсы по данному направлению выполняют впервые.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Самарканд и Хабаровск теперь связаны прямым авиарейсом, сообщает пресс-служба российского международного аэропорта Хабаровск.
“Прямые рейсы в Самарканд осуществляет крупнейшая частная авиакомпания Узбекистана Centrum Air. Первый рейс по новому направлению выполнен 25 июля”, — говорится в сообщении.
© Международный аэропорт Хабаровск Прямые рейсы в Самарканд открыли в международном аэропорту Хабаровск
Прямые рейсы в Самарканд открыли в международном аэропорту Хабаровск
© Международный аэропорт Хабаровск
Полеты запланированы по пятницам. На рейсах Хабаровск – Самарканд задействованы Airbus A320 neo, в конфигурации салона 186 кресел.
Время в пути – около 7 часов.
Самарканд и Хабаровск связал прямой авиарейс
© telegram sputnikuzbekistan/
В современной истории воздушной гавани Хабаровска рейсы по данному направлению выполняют впервые, добавили в пресс-службе.
5 июля, 15:48