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https://uz.sputniknews.ru/20250705/sankt-peterburg-i-termez-svyazal-novyy-aviareys-50364680.html
Санкт-Петербург и Термез связал новый авиарейс
Санкт-Петербург и Термез связал новый авиарейс
Sputnik Узбекистан
Вылеты по данному маршруту будут осуществляться 1 раз в неделю – по субботам.
2025-07-05T15:48+0500
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термез
санкт-петербург
узбекистан
самолет
новый рейс
centrum air
авиакомпания
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ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. Узбекистанская авиакомпания Centrum Air запустила рейсы из Санкт-Петербурга в город Термез. Об этом сообщает аэропорт "Пулково".Вылеты по маршруту будут осуществляться по субботам, отправление из "Пулково" – в 22.40 по московскому времени, уточнили в пресс-службе.Рейсы по этому маршруту также выполняет авиакомпания Uzbekistan Airways. Всего из "Пулково" можно долететь до восьми городов Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20250531/aeroport-sariosiyo-prinyal-pervyy-za-30-let-passajirskiy-aviareys-49639397.html
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самолет санкт-петербург авиарейс термез полеты centrum air
самолет санкт-петербург авиарейс термез полеты centrum air

Санкт-Петербург и Термез связал новый авиарейс

15:48 05.07.2025 (обновлено: 16:17 05.07.2025)
© Foto : Uzbekistan airportsАвиакомпания Centrum Air открыла новое направление полетов: Ташкент — Доха
Авиакомпания Centrum Air открыла новое направление полетов: Ташкент — Доха - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2025
© Foto : Uzbekistan airports
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Полеты по данному маршруту будут осуществляться 1 раз в неделю – по субботам.
ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. Узбекистанская авиакомпания Centrum Air запустила рейсы из Санкт-Петербурга в город Термез. Об этом сообщает аэропорт "Пулково".

"Авиакомпания Centrum Air запустила рейсы из Санкт-Петербурга в Термез, один из старейших городов Средней Азии", – говорится в сообщении аэропорта.

Вылеты по маршруту будут осуществляться по субботам, отправление из "Пулково" – в 22.40 по московскому времени, уточнили в пресс-службе.
Рейсы по этому маршруту также выполняет авиакомпания Uzbekistan Airways. Всего из "Пулково" можно долететь до восьми городов Узбекистана.
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