https://uz.sputniknews.ru/20250705/sankt-peterburg-i-termez-svyazal-novyy-aviareys-50364680.html

Санкт-Петербург и Термез связал новый авиарейс

Санкт-Петербург и Термез связал новый авиарейс

Sputnik Узбекистан

Вылеты по данному маршруту будут осуществляться 1 раз в неделю – по субботам.

2025-07-05T15:48+0500

2025-07-05T15:48+0500

2025-07-05T16:17+0500

термез

санкт-петербург

узбекистан

самолет

новый рейс

centrum air

авиакомпания

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/16/38084621_0:105:1193:776_1920x0_80_0_0_70d88b6b95d20bc0b93032638ae481d9.jpg

ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. Узбекистанская авиакомпания Centrum Air запустила рейсы из Санкт-Петербурга в город Термез. Об этом сообщает аэропорт "Пулково".Вылеты по маршруту будут осуществляться по субботам, отправление из "Пулково" – в 22.40 по московскому времени, уточнили в пресс-службе.Рейсы по этому маршруту также выполняет авиакомпания Uzbekistan Airways. Всего из "Пулково" можно долететь до восьми городов Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20250531/aeroport-sariosiyo-prinyal-pervyy-za-30-let-passajirskiy-aviareys-49639397.html

термез

санкт-петербург

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

самолет санкт-петербург авиарейс термез полеты centrum air