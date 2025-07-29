https://uz.sputniknews.ru/20250729/eaeu-dengi-promyshlennost-proyekty-50908608.html

ЕАЭС: сколько выделили на промышленные кооперационные проекты в 2025 году

ЕАЭС: сколько выделили на промышленные кооперационные проекты в 2025 году

Sputnik Узбекистан

Запуск наднациональной программы финансирования совместных кооперационных проектов в промышленности в странах Союза стал важным шагом в развитии евразийской экономической интеграции

2025-07-29T14:26+0500

2025-07-29T14:26+0500

2025-07-29T14:26+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

финансирование

пилотный проект

промышленность

еэк

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В этом году в ЕАЭС выделили 3 млрд рублей ($37,8 млн) на кооперационные проекты в сфере промышленности, сообщила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.Она отметила, что это пилотная программа, рассчитанная на пять лет.ЕЭК субсидирует часть выплат по процентам в размере учетной ставки национальных (центральных) банков стран-участниц.

https://uz.sputniknews.ru/20250726/v-stranax-eaes-rastut-obemy-gruzo-passajiroperevozok-50859543.html

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