https://uz.sputniknews.ru/20250729/eaeu-dengi-promyshlennost-proyekty-50908608.html
ЕАЭС: сколько выделили на промышленные кооперационные проекты в 2025 году
ЕАЭС: сколько выделили на промышленные кооперационные проекты в 2025 году
Sputnik Узбекистан
Запуск наднациональной программы финансирования совместных кооперационных проектов в промышленности в странах Союза стал важным шагом в развитии евразийской экономической интеграции
2025-07-29T14:26+0500
2025-07-29T14:26+0500
2025-07-29T14:26+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
финансирование
пилотный проект
промышленность
еэк
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В этом году в ЕАЭС выделили 3 млрд рублей ($37,8 млн) на кооперационные проекты в сфере промышленности, сообщила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.Она отметила, что это пилотная программа, рассчитанная на пять лет.ЕЭК субсидирует часть выплат по процентам в размере учетной ставки национальных (центральных) банков стран-участниц.
https://uz.sputniknews.ru/20250726/v-stranax-eaes-rastut-obemy-gruzo-passajiroperevozok-50859543.html
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еаэс финансирование кооперация проекты
еаэс финансирование кооперация проекты
ЕАЭС: сколько выделили на промышленные кооперационные проекты в 2025 году
Запуск наднациональной программы финансирования совместных кооперационных проектов в промышленности в странах Союза стал важным шагом в развитии евразийской экономической интеграции.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
В этом году в ЕАЭС выделили 3 млрд рублей ($37,8 млн) на кооперационные проекты в сфере промышленности, сообщила
министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.
Она отметила, что это пилотная программа, рассчитанная на пять лет.
"Предусмотрено участие как минимум трех государств-членов Союза по всем направлениям промышленности, кроме обработки пищевой продукции, которая сейчас обсуждается в рамках кооперации по АПК", — добавила Барсегян.
ЕЭК субсидирует часть выплат по процентам в размере учетной ставки национальных (центральных) банков стран-участниц.
"Мы ожидали одобрения первых пилотных проектов, которые станут ориентиром для бизнеса. Это реально так, потому что сейчас мы получаем больше проектных заявок, и наша задача сейчас успешно запустить проект, показать интеграционный эффект от пилотного механизма, чтобы обсудить возможность использования других мер поддержки для промышленных предприятий", — пояснила Гоар Барсегян.