Инновационная клиника, агрокластер — какие еще проекты планируют в Андижанской области
11:31 29.07.2025 (обновлено: 12:02 29.07.2025)
© Министерство культуры и туризма УзбекистанаВид города Андижан
© Министерство культуры и туризма Узбекистана
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Глава Узбекистана особо подчеркнул необходимость индивидуального подхода к каждому городу и району региона, а также важность размещения новых проектов в районах с наименьшим притоком инвестиций.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В Андижанской области планируют создать инновационную клинику с использованием роботизированных технологий из Германии, Турции и Японии, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкату Мирзиёеву доложили о результатах реформ и новых планах по развитию региона.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву доложили о результатах реформ и новых планах по развитию Андижанской области
Шавкату Мирзиёеву доложили о результатах реформ и новых планах по развитию Андижанской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
В постановлении главы государства от 18 ноября 2024 года определен комплекс мер по социально-экономическому развитию, улучшению инвестиционного климата и поддержке предпринимательства в Андижанской области.
В этом году намечено:
привлечь $3,1 млрд инвестиций;
экспортировать продукцию на $1,5 млрд;
обеспечить занятость 305 тыс. человек;
вывести из бедности свыше 32 тыс. семей.
"С начала года в регионе запущены новые производственные мощности на 1 миллиард долларов, открыты 344 комплекса торговли и сервиса. Также начата реализация проектов на сумму 2,5 миллиарда долларов. За минувшие шесть месяцев привлечено 850 миллионов долларов инвестиций, объем экспорта составил 465 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
Апрельская поездка Мирзиёева в Андижанскую область и поставленные им задачи стали дополнительным стимулом для развития региона. Недавно при участии научных экспертов и активных предпринимателей создали штаб реформ, который разработал новые предложения по развитию экономики и социальной сферы.
"Например, планируется создание инновационной клиники с использованием роботизированных технологий из Германии, Турции и Японии. Объем инвестиций – 40 миллионов долларов. Также при поддержке дипломатических представительств за рубежом ведутся переговоры о привлечении 20 миллионов евро из Италии на создание агрокластера и 25 миллионов евро из Германии на строительство современного агрологистического комплекса", — говорится в сообщении.
В городе Ханабаде, Ходжаабадском и Булакбашинском районе сформировали более 30 инициатив по развитию туристических зон.
Шавкату Мирзиёеву доложили о результатах реформ и новых планах по развитию Андижанской области
Шавкату Мирзиёеву доложили о результатах реформ и новых планах по развитию Андижанской области
"В целом сформирован портфель дополнительных проектов на сумму 1 миллиард 100 миллионов долларов. Их реализация позволит создать 22 тысячи новых рабочих мест и дополнительно увеличить экспорт на 200 миллионов долларов в год", — говорится в сообщении.
Президент особо подчеркнул необходимость индивидуального подхода к каждому городу и району области, а также важность размещения новых проектов в районах с наименьшим притоком инвестиций.
Он поручил организовать обучение и трудоустройство безработных и нуждающихся семей, принять меры по превращению махаллей в территории, свободные от преступности.