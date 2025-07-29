https://uz.sputniknews.ru/20250729/kakie-proekty-planiruyut-v-andijanskoy-oblasti-50900340.html

Инновационная клиника, агрокластер — какие еще проекты планируют в Андижанской области

Инновационная клиника, агрокластер — какие еще проекты планируют в Андижанской области

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана особо подчеркнул необходимость индивидуального подхода к каждому городу и району региона, а также важность размещения новых проектов в районах с наименьшим притоком инвестиций

2025-07-29T11:31+0500

2025-07-29T11:31+0500

2025-07-29T12:02+0500

общество

экономика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

реформы

андижанская область

инвестиции

экспорт

занятость населения

туризм

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В Андижанской области планируют создать инновационную клинику с использованием роботизированных технологий из Германии, Турции и Японии, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Шавкату Мирзиёеву доложили о результатах реформ и новых планах по развитию региона. В постановлении главы государства от 18 ноября 2024 года определен комплекс мер по социально-экономическому развитию, улучшению инвестиционного климата и поддержке предпринимательства в Андижанской области. В этом году намечено: Апрельская поездка Мирзиёева в Андижанскую область и поставленные им задачи стали дополнительным стимулом для развития региона. Недавно при участии научных экспертов и активных предпринимателей создали штаб реформ, который разработал новые предложения по развитию экономики и социальной сферы. В городе Ханабаде, Ходжаабадском и Булакбашинском районе сформировали более 30 инициатив по развитию туристических зон. Президент особо подчеркнул необходимость индивидуального подхода к каждому городу и району области, а также важность размещения новых проектов в районах с наименьшим притоком инвестиций. Он поручил организовать обучение и трудоустройство безработных и нуждающихся семей, принять меры по превращению махаллей в территории, свободные от преступности.

андижанская область

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