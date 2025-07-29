Врач: Чем опасны прыжки в воду
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГород Саки в Крыму в преддверии курортного сезона
© Sputnik / Константин Михальчевский/
Подписаться
По словам специалиста, самыми рискованными являются прыжки головой вниз.
При прыжках в воду высока вероятность получить травму ныряльщика, чаще всего это повреждения шейного отдела позвоночника, которые могут привести к необратимым последствиям, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава РФ, кандидата медицинских наук Александра Саутенко.
"Нырять в открытых водоемах можно только при полной уверенности в глубине и рельефе дна. Если место незнакомое, рисковать категорически нельзя — под водой могут быть камни, коряги или резкое изменение глубины", — пояснил врач.
Он рекомендует нырять в специально оборудованных местах: бассейнах или зонах для дайвинга. Если речь идет об открытых водоемах, важно предварительно изучить дно и убедиться в безопасности.
"Желательно не нырять в одиночку: в случае травмы рядом должен быть человек, который сможет помочь или вызвать скорую", — отметил Саутенко.
Специалист предупредил, что самыми рискованными являются прыжки головой вниз. Неудачный входе в воду чреват переломом шейных позвонков, травмой головы, повреждением спинного мозга, что может привести к параличу или даже летальному исходу.
"Высока вероятность получить и травму ныряльщика — это чаще всего повреждение шейного отдела позвоночника: переломы, вывихи, которые могут привести к необратимым последствиям", — уточнил врач.
Он добавил, что при нырянии ногами вниз возможны переломы костей конечностей, но такие травмы, как правило, менее критичны. Если же после прыжка в воду пострадавший жалуется на потерю памяти, снижение чувствительности, нарушение движений в конечностях, нужно немедленно вызвать скорую помощь – это признаки серьезного повреждения.
"До приезда медиков важно: не двигать пострадавшего — его следует аккуратно уложить на жесткую поверхность; не поворачивать голову и не пытаться привести человека в чувство резкими движениями; обеспечить покой и следить за состоянием", — перечислил Саутенко.
Если после удара есть лишь небольшая боль без неврологических симптомов, можно ограничиться наблюдением, но в любом случае стоит проявить осторожность, отметил специалист.
Чтобы минимизировать риски, врач рекомендовал не нырять в незнакомых местах, плавать с использованием поддерживающих средств, даже если человек уверен в себе.
"Выбирайте безопасные способы входа в воду — лучше просто зайти, чем прыгать", — заключил специалист.
16 июня 2023, 22:11