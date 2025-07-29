https://uz.sputniknews.ru/20250729/pryjki-vodu-opasnost-50896732.html

Врач: Чем опасны прыжки в воду

Врач: Чем опасны прыжки в воду

Sputnik Узбекистан

По словам специалиста, самыми рискованными являются прыжки головой вниз

2025-07-29T22:02+0500

2025-07-29T22:02+0500

2025-07-29T22:02+0500

это интересно

мнение эксперта

здоровье

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При прыжках в воду высока вероятность получить травму ныряльщика, чаще всего это повреждения шейного отдела позвоночника, которые могут привести к необратимым последствиям, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава РФ, кандидата медицинских наук Александра Саутенко.Он рекомендует нырять в специально оборудованных местах: бассейнах или зонах для дайвинга. Если речь идет об открытых водоемах, важно предварительно изучить дно и убедиться в безопасности.Специалист предупредил, что самыми рискованными являются прыжки головой вниз. Неудачный входе в воду чреват переломом шейных позвонков, травмой головы, повреждением спинного мозга, что может привести к параличу или даже летальному исходу.Он добавил, что при нырянии ногами вниз возможны переломы костей конечностей, но такие травмы, как правило, менее критичны. Если же после прыжка в воду пострадавший жалуется на потерю памяти, снижение чувствительности, нарушение движений в конечностях, нужно немедленно вызвать скорую помощь – это признаки серьезного повреждения.Если после удара есть лишь небольшая боль без неврологических симптомов, можно ограничиться наблюдением, но в любом случае стоит проявить осторожность, отметил специалист.Чтобы минимизировать риски, врач рекомендовал не нырять в незнакомых местах, плавать с использованием поддерживающих средств, даже если человек уверен в себе.

https://uz.sputniknews.ru/20230616/zdorove-voda-pochemu-nelzya-mnogo-pit-vrach-36034251.html

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