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Врач: Чем опасны прыжки в воду
Врач: Чем опасны прыжки в воду
Sputnik Узбекистан
По словам специалиста, самыми рискованными являются прыжки головой вниз
2025-07-29T22:02+0500
2025-07-29T22:02+0500
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здоровье
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При прыжках в воду высока вероятность получить травму ныряльщика, чаще всего это повреждения шейного отдела позвоночника, которые могут привести к необратимым последствиям, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава РФ, кандидата медицинских наук Александра Саутенко.Он рекомендует нырять в специально оборудованных местах: бассейнах или зонах для дайвинга. Если речь идет об открытых водоемах, важно предварительно изучить дно и убедиться в безопасности.Специалист предупредил, что самыми рискованными являются прыжки головой вниз. Неудачный входе в воду чреват переломом шейных позвонков, травмой головы, повреждением спинного мозга, что может привести к параличу или даже летальному исходу.Он добавил, что при нырянии ногами вниз возможны переломы костей конечностей, но такие травмы, как правило, менее критичны. Если же после прыжка в воду пострадавший жалуется на потерю памяти, снижение чувствительности, нарушение движений в конечностях, нужно немедленно вызвать скорую помощь – это признаки серьезного повреждения.Если после удара есть лишь небольшая боль без неврологических симптомов, можно ограничиться наблюдением, но в любом случае стоит проявить осторожность, отметил специалист.Чтобы минимизировать риски, врач рекомендовал не нырять в незнакомых местах, плавать с использованием поддерживающих средств, даже если человек уверен в себе.
https://uz.sputniknews.ru/20230616/zdorove-voda-pochemu-nelzya-mnogo-pit-vrach-36034251.html
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врач прыжки вода опасность
врач прыжки вода опасность

Врач: Чем опасны прыжки в воду

22:02 29.07.2025
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Город Саки в Крыму в преддверии курортного сезона - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
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По словам специалиста, самыми рискованными являются прыжки головой вниз.
При прыжках в воду высока вероятность получить травму ныряльщика, чаще всего это повреждения шейного отдела позвоночника, которые могут привести к необратимым последствиям, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава РФ, кандидата медицинских наук Александра Саутенко.
"Нырять в открытых водоемах можно только при полной уверенности в глубине и рельефе дна. Если место незнакомое, рисковать категорически нельзя — под водой могут быть камни, коряги или резкое изменение глубины", — пояснил врач.
Он рекомендует нырять в специально оборудованных местах: бассейнах или зонах для дайвинга. Если речь идет об открытых водоемах, важно предварительно изучить дно и убедиться в безопасности.
"Желательно не нырять в одиночку: в случае травмы рядом должен быть человек, который сможет помочь или вызвать скорую", — отметил Саутенко.
Специалист предупредил, что самыми рискованными являются прыжки головой вниз. Неудачный входе в воду чреват переломом шейных позвонков, травмой головы, повреждением спинного мозга, что может привести к параличу или даже летальному исходу.
"Высока вероятность получить и травму ныряльщика — это чаще всего повреждение шейного отдела позвоночника: переломы, вывихи, которые могут привести к необратимым последствиям", — уточнил врач.
Он добавил, что при нырянии ногами вниз возможны переломы костей конечностей, но такие травмы, как правило, менее критичны. Если же после прыжка в воду пострадавший жалуется на потерю памяти, снижение чувствительности, нарушение движений в конечностях, нужно немедленно вызвать скорую помощь – это признаки серьезного повреждения.
"До приезда медиков важно: не двигать пострадавшего — его следует аккуратно уложить на жесткую поверхность; не поворачивать голову и не пытаться привести человека в чувство резкими движениями; обеспечить покой и следить за состоянием", — перечислил Саутенко.
Если после удара есть лишь небольшая боль без неврологических симптомов, можно ограничиться наблюдением, но в любом случае стоит проявить осторожность, отметил специалист.
Чтобы минимизировать риски, врач рекомендовал не нырять в незнакомых местах, плавать с использованием поддерживающих средств, даже если человек уверен в себе.
"Выбирайте безопасные способы входа в воду — лучше просто зайти, чем прыгать", — заключил специалист.
Стакан воды, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2023
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