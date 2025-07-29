https://uz.sputniknews.ru/20250729/uzbekistan-i-vengriya-budut-razvivat-sovmestnuyu-muzeynuyu-i-issledovatelskuyu-deyatelnost-50896367.html
Узбекистан и Венгрия будут развивать совместную музейную и исследовательскую деятельность
Узбекистан и Венгрия будут развивать совместную музейную и исследовательскую деятельность
Sputnik Узбекистан
Речь идет об организации совместных выставок, реализации реставрационных проектов и расширении научных обменов
2025-07-29T10:30+0500
2025-07-29T10:30+0500
2025-07-29T11:52+0500
узбекистан
венгрия
культура
музей
сотрудничество
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1d/50904145_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_950398d259c859f39d59663bd81e835a.jpg
ТАШКЕНТ, 29 июля — Sputnik. Узбекистан и Венгрия намерены развивать совместную музейную и исследовательскую деятельность, сообщает ИА "Дунё".Перспективы взаимодействия в ходе онлайн переговоров обсудили представители Фонда развития культуры и искусства при Кабмине РУз и исполнительный директор Будапештского исторического музея Ласло Чорба.Речь шла об организации совместных выставок, реализации реставрационных проектов и расширении научных обменов.Участники встречи договорились продолжить консультации для подготовки конкретных проектов и инициатив, направленных на продвижение общего культурного наследия и укрепление дружественных отношений между народами Узбекистана и Венгрии.
https://uz.sputniknews.ru/20250718/obrazovanie-promkooperatsiya-uzbekistan-vengriya-podpisali-dva-memoranduma-50637445.html
узбекистан
венгрия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1d/50904145_96:0:1233:853_1920x0_80_0_0_4c2af9aa2b2a1a3a13544d32ee638158.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан венгрия выставки научные обмены
узбекистан венгрия выставки научные обмены
Узбекистан и Венгрия будут развивать совместную музейную и исследовательскую деятельность
10:30 29.07.2025 (обновлено: 11:52 29.07.2025)
Речь идет об организации совместных выставок, реализации реставрационных проектов и расширении научных обменов.
ТАШКЕНТ, 29 июля — Sputnik.
Узбекистан и Венгрия намерены развивать совместную музейную и исследовательскую деятельность, сообщает
ИА "Дунё".
Перспективы взаимодействия в ходе онлайн переговоров обсудили представители Фонда развития культуры и искусства при Кабмине РУз и исполнительный директор Будапештского исторического музея Ласло Чорба.
Речь шла об организации совместных выставок, реализации реставрационных проектов и расширении научных обменов.
"Венгерская сторона выразила заинтересованность в установлении долгосрочного партнерства с учреждениями культуры Узбекистана, подчеркнув важность углубления гуманитарных связей между двумя странами", — говорится в сообщении.
Участники встречи договорились продолжить консультации для подготовки конкретных проектов и инициатив, направленных на продвижение общего культурного наследия и укрепление дружественных отношений между народами Узбекистана и Венгрии.