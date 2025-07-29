https://uz.sputniknews.ru/20250729/uzbekistan-i-vengriya-budut-razvivat-sovmestnuyu-muzeynuyu-i-issledovatelskuyu-deyatelnost-50896367.html

Узбекистан и Венгрия будут развивать совместную музейную и исследовательскую деятельность

Узбекистан и Венгрия будут развивать совместную музейную и исследовательскую деятельность

Sputnik Узбекистан

Речь идет об организации совместных выставок, реализации реставрационных проектов и расширении научных обменов

2025-07-29T10:30+0500

2025-07-29T10:30+0500

2025-07-29T11:52+0500

узбекистан

венгрия

культура

музей

сотрудничество

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1d/50904145_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_950398d259c859f39d59663bd81e835a.jpg

ТАШКЕНТ, 29 июля — Sputnik. Узбекистан и Венгрия намерены развивать совместную музейную и исследовательскую деятельность, сообщает ИА "Дунё".Перспективы взаимодействия в ходе онлайн переговоров обсудили представители Фонда развития культуры и искусства при Кабмине РУз и исполнительный директор Будапештского исторического музея Ласло Чорба.Речь шла об организации совместных выставок, реализации реставрационных проектов и расширении научных обменов.Участники встречи договорились продолжить консультации для подготовки конкретных проектов и инициатив, направленных на продвижение общего культурного наследия и укрепление дружественных отношений между народами Узбекистана и Венгрии.

https://uz.sputniknews.ru/20250718/obrazovanie-promkooperatsiya-uzbekistan-vengriya-podpisali-dva-memoranduma-50637445.html

узбекистан

венгрия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан венгрия выставки научные обмены