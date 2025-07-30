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Какие цифровые решения ускорят грузоперевозки в ЕАЭС — видео
Какие цифровые решения ускорят грузоперевозки в ЕАЭС — видео
Sputnik Узбекистан
Замруководителя департамента АНО "Дирекция международных транспортных коридоров" Наталья Задонская отметила особую роль Узбекистана, активно продвигающего транспортные коридоры
2025-07-30T17:45+0500
2025-07-30T17:45+0500
2025-07-30T17:45+0500
пресс-центр
пресс-центр
sputnik
узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
цифровизация
грузоперевозки
видео
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся видеомост Москва — Ташкент — Астана на тему "Цифровизация грузоперевозок в рамках ЕАЭС".Заместитель руководителя департамента АНО "Дирекция международных транспортных коридоров" Наталья Задонская отметила, что Россия активно внедряет цифровые решения в транспортной сфере, включая электронную международную транспортную накладную и навигационные электронные пломбы. К проектам присоединились страны ЕАЭС.Особую роль, по ее словам, играет Узбекистан, активно продвигающий международные транспортные коридоры.Также спикер отметила, что в Узбекистане формируются крупные транспортно-логистические центры, что способствует росту грузооборота и расширению экономических связей.Полную запись смотрите по ссылке
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пресс-центр, sputnik, узбекистан, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, цифровизация, грузоперевозки, видео, эксклюзив, видео
пресс-центр, sputnik, узбекистан, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, цифровизация, грузоперевозки, видео, эксклюзив, видео
Какие цифровые решения ускорят грузоперевозки в ЕАЭС — видео
Эксклюзив
Замруководителя департамента АНО "Дирекция международных транспортных коридоров" Наталья Задонская отметила особую роль Узбекистана, активно продвигающего транспортные коридоры.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся видеомост Москва — Ташкент — Астана на тему "Цифровизация грузоперевозок в рамках ЕАЭС".
Заместитель руководителя департамента АНО "Дирекция международных транспортных коридоров" Наталья Задонская отметила, что Россия активно внедряет цифровые решения в транспортной сфере, включая электронную международную транспортную накладную и навигационные электронные пломбы. К проектам присоединились страны ЕАЭС.
"Применение электронных документов ускоряет перевозки примерно на 30% и снижает их стоимость. Это повышает качество логистических услуг между нашими странами", — сказала Задонская.
Особую роль, по ее словам, играет Узбекистан, активно продвигающий международные транспортные коридоры.
"Узбекистан активно участвует в проектах по развитию международных транспортных коридоров. Один из таких маршрутов проходит через Беларусь, Россию, Казахстан, Узбекистан, Афганистан и Пакистан. Республика играет в нем ключевую роль, во многом даже подталкивая Российскую Федерацию к более активному участию в перевозках по данному направлению", — подчеркнула она.
Также спикер отметила, что в Узбекистане формируются крупные транспортно-логистические центры, что способствует росту грузооборота и расширению экономических связей.
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