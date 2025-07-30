Какие цифровые решения ускорят грузоперевозки в ЕАЭС — видео

"Узбекистан активно участвует в проектах по развитию международных транспортных коридоров. Один из таких маршрутов проходит через Беларусь, Россию, Казахстан, Узбекистан, Афганистан и Пакистан. Республика играет в нем ключевую роль, во многом даже подталкивая Российскую Федерацию к более активному участию в перевозках по данному направлению", — подчеркнула она.