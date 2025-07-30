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Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Sputnik Узбекистан
Национальное агентство РУз по статистике опубликовало данные о внешнеторговом обороте республики с государствами-членами Союза за первое полугодие 2025-го
2025-07-30T16:50+0500
2025-07-30T16:50+0500
2025-07-30T17:29+0500
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Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за январь – июнь 2025 года составил $9,09 млрд, из них:Основным партнером в Союзе по итогам шести месяцев продолжает оставаться Россия.Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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внешнеторговый оборот узбекистан страны еаэс
внешнеторговый оборот узбекистан страны еаэс
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
16:50 30.07.2025 (обновлено: 17:29 30.07.2025)
Национальное агентство РУз по статистике опубликовало данные о внешнеторговом обороте республики с государствами-членами Союза за первое полугодие 2025-го.
Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за январь – июнь 2025 года составил $9,09 млрд, из них:
Основным партнером в Союзе по итогам шести месяцев продолжает оставаться Россия.
Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.
Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.