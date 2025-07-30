https://uz.sputniknews.ru/20250730/prezident-uzbekistana-pozdravil-sootechestvennikov-drujba-narodov-50926637.html
Президент Узбекистана поздравил соотечественников с Днем дружбы народов
Президент Узбекистана поздравил соотечественников с Днем дружбы народов
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев: Мы мобилизуем все возможности для усиления защиты прав и интересов представителей всех наций и конфессий, гордящихся тем, что являются гражданами Узбекистана, а также наших соотечественников за рубежом на основе требований Конституции и законов.
2025-07-30T12:10+0500
2025-07-30T12:10+0500
2025-07-30T12:10+0500
общество
день дружбы народов
шавкат мирзиёев
поздравление
узбекистан
дружба народов
праздник
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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил граждан республики с Днем дружбы народов, который отмечают 30 июля, сообщает пресс-служба главы государства.Глава государства отметил, что в стране проводится значительная работа, направленная на развитие межнациональных отношений, как важного фактора мира и стабильности. Действующие в Узбекистане 157 национальных культурных центров, 42 общества дружбы и более 100 общественных объединений соотечественников за рубежом совместно с государственными организациями республики достигают значительных позитивных результатов в укреплении атмосферы дружбы и толерантности, гармонии национальных и общечеловеческих ценностей, развитии культурно-просветительских связей с зарубежными странами и народной дипломатии.Президент также напомнил о том, что национальные культурные центры постоянно принимают активное участие в проведении торжеств, посвященных Наврузу и Дню независимости, которые стали для всех по-настоящему всенародными, очень дорогими праздниками, а также в других массовых мероприятиях.Также Мирзиёев отметил, что на новый уровень подняты дружественные связи с братскими государствами региона, в мировой политике появилось такое понятие, как "Центральноазиатский дух". А установление в марте 2025 года стелы Дружбы на точке стыка границ Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана еще раз подтвердило укрепляющиеся отношения добрососедства и стратегического партнерства.Лидер страны выразил уверенность в том что народ Узбекистана приложит все силы, знания и опыт, талант и мастерство, профессиональный и человеческий потенциал для повышения экономической мощи Родины, роста ее авторитета и статуса на международной арене.Он пожелал жителям страны крепкого здоровья, новых успехов, семейного счастья, достатка и благополучия.
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шавкат мирзиёев узбекистан соотечественники дружба народов поздравление
шавкат мирзиёев узбекистан соотечественники дружба народов поздравление
Президент Узбекистана поздравил соотечественников с Днем дружбы народов
Мирзиёев: Мы мобилизуем все возможности для усиления защиты прав и интересов представителей всех наций и конфессий, гордящихся тем, что являются гражданами Узбекистана, а также наших соотечественников за рубежом на основе требований Конституции и законов.
ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил граждан республики с Днем дружбы народов, который отмечают 30 июля, сообщает
пресс-служба главы государства.
"Искренне, от всего сердца поздравляю вас, представителей более 130 наций и народностей, проживающих в нашей стране единой и дружной семьей, и в вашем лице весь наш многонациональный народ с 30 июля – Днем дружбы народов, выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания", — говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что в стране проводится значительная работа, направленная на развитие межнациональных отношений, как важного фактора мира и стабильности.
Действующие в Узбекистане 157 национальных культурных центров, 42 общества дружбы и более 100 общественных объединений соотечественников за рубежом совместно с государственными организациями республики достигают значительных позитивных результатов в укреплении атмосферы дружбы и толерантности, гармонии национальных и общечеловеческих ценностей, развитии культурно-просветительских связей с зарубежными странами и народной дипломатии.
"Мы по праву гордимся нашими соотечественниками – представителями разных наций и народностей, которые своим честным трудом, патриотическими качествами вносят бесценный вклад в повышение социально-экономического потенциала республики. Они добросовестно трудятся на разных ответственных должностях в государственных и общественных организациях, удостаиваются высоких наград Родины за свою самоотверженную службу. Соотечественники, связавшие свою судьбу и будущее с Узбекистаном, способствуют также укреплению дружбы и сотрудничества между их историческими родинами и нашей страной", – говорится в поздравительном послании.
Президент также напомнил о том, что национальные культурные центры постоянно принимают активное участие в проведении торжеств, посвященных Наврузу и Дню независимости, которые стали для всех по-настоящему всенародными, очень дорогими праздниками, а также в других массовых мероприятиях.
"Отмечаемый всеми нами сегодня праздник – День дружбы народов является еще одной большой возможностью для яркой демонстрации богатой культуры, традиций и обычаев нашего народа, воплотивших в себе идеалы мира, дружбы и добра", – подчеркнул президент.
Также Мирзиёев отметил, что на новый уровень подняты дружественные связи с братскими государствами региона, в мировой политике появилось такое понятие, как "Центральноазиатский дух". А установление в марте 2025 года стелы Дружбы на точке стыка границ Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана еще раз подтвердило укрепляющиеся отношения добрососедства и стратегического партнерства.
"Мы мобилизуем все возможности для усиления защиты прав и интересов представителей всех наций и конфессий, гордящихся тем, что являются гражданами Республики Узбекистан, а также наших соотечественников за рубежом на основе требований Конституции и законов", – сказал Шавкат Мирзиёев.
Лидер страны выразил уверенность в том что народ Узбекистана приложит все силы, знания и опыт, талант и мастерство, профессиональный и человеческий потенциал для повышения экономической мощи Родины, роста ее авторитета и статуса на международной арене.
Он пожелал жителям страны крепкого здоровья, новых успехов, семейного счастья, достатка и благополучия.
"Пусть всегда процветает наш родной Узбекистан!", – заключил глава государства.