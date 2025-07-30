https://uz.sputniknews.ru/20250730/prezident-uzbekistana-pozdravil-sootechestvennikov-drujba-narodov-50926637.html

Президент Узбекистана поздравил соотечественников с Днем дружбы народов

Президент Узбекистана поздравил соотечественников с Днем дружбы народов

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев: Мы мобилизуем все возможности для усиления защиты прав и интересов представителей всех наций и конфессий, гордящихся тем, что являются гражданами Узбекистана, а также наших соотечественников за рубежом на основе требований Конституции и законов.

2025-07-30T12:10+0500

2025-07-30T12:10+0500

2025-07-30T12:10+0500

общество

день дружбы народов

шавкат мирзиёев

поздравление

узбекистан

дружба народов

праздник

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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил граждан республики с Днем дружбы народов, который отмечают 30 июля, сообщает пресс-служба главы государства.Глава государства отметил, что в стране проводится значительная работа, направленная на развитие межнациональных отношений, как важного фактора мира и стабильности. Действующие в Узбекистане 157 национальных культурных центров, 42 общества дружбы и более 100 общественных объединений соотечественников за рубежом совместно с государственными организациями республики достигают значительных позитивных результатов в укреплении атмосферы дружбы и толерантности, гармонии национальных и общечеловеческих ценностей, развитии культурно-просветительских связей с зарубежными странами и народной дипломатии.Президент также напомнил о том, что национальные культурные центры постоянно принимают активное участие в проведении торжеств, посвященных Наврузу и Дню независимости, которые стали для всех по-настоящему всенародными, очень дорогими праздниками, а также в других массовых мероприятиях.Также Мирзиёев отметил, что на новый уровень подняты дружественные связи с братскими государствами региона, в мировой политике появилось такое понятие, как "Центральноазиатский дух". А установление в марте 2025 года стелы Дружбы на точке стыка границ Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана еще раз подтвердило укрепляющиеся отношения добрососедства и стратегического партнерства.Лидер страны выразил уверенность в том что народ Узбекистана приложит все силы, знания и опыт, талант и мастерство, профессиональный и человеческий потенциал для повышения экономической мощи Родины, роста ее авторитета и статуса на международной арене.Он пожелал жителям страны крепкого здоровья, новых успехов, семейного счастья, достатка и благополучия.

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