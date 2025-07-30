https://uz.sputniknews.ru/20250730/samarkand-stroitelstvo-gimnasticheskogo-tsentra-50935136.html

В Самарканде завершают строительство крупного гимнастического центра

В Самарканде завершают строительство крупного гимнастического центра

Sputnik Узбекистан

Уже в новом учебном году он примет 130 юных спортсменов в возрасте от 7 до 18 лет

2025-07-30T16:30+0500

2025-07-30T16:30+0500

2025-07-30T16:41+0500

спорт

общество

самарканд

узбекистан

гимнастика

центр

строительство

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САМАРКАНД, 30 июл — Sputnik. В Самарканде завершают строительство крупного гимнастического центра, сообщает корреспондент Sputnik.Он станет базой для подготовки спортсменов из Самаркандской, Бухарской, Навоийской, Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей.Гимнастический зал высотой 22 метра и площадью 2 300 квадратных метров позволит проводить тренировки по всем основным дисциплинам: спортивной и художественной гимнастике, акробатике, а также прыжкам на батуте (трамполину).До этого времени секций трамполина в регионе практически не было.Здесь спортсмены будут не только тренироваться, но и проживать, получать школьное образование.Центр включает в себя пятиэтажное здание общежития на 160 мест, столовую и другие необходимые для подготовки помещения. Уже в новом учебном году он примет 130 юных спортсменов в возрасте от 7 до 18 лет.Важно отметить, что объект находится рядом со специализированной школой по видам гимнастики. Ее тоже реконструируют и включат в единый спортивно-образовательный комплекс.Самаркандская школа гимнастики по праву считается одной из сильнейших в стране. В числе ее выпускников — участница Олимпийских игр Тахмина Икромова.

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