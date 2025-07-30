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https://uz.sputniknews.ru/20250730/samarkand-stroitelstvo-gimnasticheskogo-tsentra-50935136.html
В Самарканде завершают строительство крупного гимнастического центра
В Самарканде завершают строительство крупного гимнастического центра
Sputnik Узбекистан
Уже в новом учебном году он примет 130 юных спортсменов в возрасте от 7 до 18 лет
2025-07-30T16:30+0500
2025-07-30T16:41+0500
спорт
общество
самарканд
узбекистан
гимнастика
центр
строительство
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САМАРКАНД, 30 июл — Sputnik. В Самарканде завершают строительство крупного гимнастического центра, сообщает корреспондент Sputnik.Он станет базой для подготовки спортсменов из Самаркандской, Бухарской, Навоийской, Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей.Гимнастический зал высотой 22 метра и площадью 2 300 квадратных метров позволит проводить тренировки по всем основным дисциплинам: спортивной и художественной гимнастике, акробатике, а также прыжкам на батуте (трамполину).До этого времени секций трамполина в регионе практически не было.Здесь спортсмены будут не только тренироваться, но и проживать, получать школьное образование.Центр включает в себя пятиэтажное здание общежития на 160 мест, столовую и другие необходимые для подготовки помещения. Уже в новом учебном году он примет 130 юных спортсменов в возрасте от 7 до 18 лет.Важно отметить, что объект находится рядом со специализированной школой по видам гимнастики. Ее тоже реконструируют и включат в единый спортивно-образовательный комплекс.Самаркандская школа гимнастики по праву считается одной из сильнейших в стране. В числе ее выпускников — участница Олимпийских игр Тахмина Икромова.
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самарканд строительство гимнастика центр
самарканд строительство гимнастика центр

В Самарканде завершают строительство крупного гимнастического центра

16:30 30.07.2025 (обновлено: 16:41 30.07.2025)
© SputnikВ Самарканде завершается строительство крупного гимнастического центра
В Самарканде завершается строительство крупного гимнастического центра - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2025
© Sputnik
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Эксклюзив
Уже в новом учебном году он примет 130 юных спортсменов в возрасте от 7 до 18 лет.
САМАРКАНД, 30 июл — Sputnik. В Самарканде завершают строительство крупного гимнастического центра, сообщает корреспондент Sputnik.
© SputnikВ Самарканде завершается строительство крупного гимнастического центра
В Самарканде завершается строительство крупного гимнастического центра - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2025
В Самарканде завершается строительство крупного гимнастического центра
© Sputnik
Он станет базой для подготовки спортсменов из Самаркандской, Бухарской, Навоийской, Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей.
Гимнастический зал высотой 22 метра и площадью 2 300 квадратных метров позволит проводить тренировки по всем основным дисциплинам: спортивной и художественной гимнастике, акробатике, а также прыжкам на батуте (трамполину).
© SputnikВ Самарканде завершают строительство крупного гимнастического центра
В Самарканде завершают строительство крупного гимнастического центра - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2025
В Самарканде завершают строительство крупного гимнастического центра
© Sputnik
До этого времени секций трамполина в регионе практически не было.
© SputnikВ Самарканде завершают строительство крупного гимнастического центра
В Самарканде завершают строительство крупного гимнастического центра - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2025
В Самарканде завершают строительство крупного гимнастического центра
© Sputnik
"Впервые в истории Самарканда создается такой масштабный специализированный объект. Мы предусмотрели все, вплоть до специальных ям под батуты, что редко встретишь даже на новых объектах в других регионах", — отметил исполняющий обязанности директора регионального подразделения Федерации гимнастики РУз Давлат Абдуллаев.
Здесь спортсмены будут не только тренироваться, но и проживать, получать школьное образование.
Центр включает в себя пятиэтажное здание общежития на 160 мест, столовую и другие необходимые для подготовки помещения. Уже в новом учебном году он примет 130 юных спортсменов в возрасте от 7 до 18 лет.
Важно отметить, что объект находится рядом со специализированной школой по видам гимнастики. Ее тоже реконструируют и включат в единый спортивно-образовательный комплекс.
"Сегодня в Самаркандской области гимнастикой занимаются около 4,5 тысяч детей. Большинство увлечены художественной и спортивной гимнастикой, но, благодаря новому центру, мы сможем активно развивать также спортивную акробатику и трамполин", — добавил Давлат Абдуллаев.
Самаркандская школа гимнастики по праву считается одной из сильнейших в стране. В числе ее выпускников — участница Олимпийских игр Тахмина Икромова.
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