https://uz.sputniknews.ru/20250730/sdelano-v-nao-50938625.html

Сделано в НАО

Сделано в НАО

Sputnik Узбекистан

Компании Ненецкого автономного округа активно расширяют свое присутствие на зарубежных рынках, завоевывая доверие новых покупателей благодаря эксклюзивным... 30.07.2025, Sputnik Узбекистан

2025-07-30T16:00+0500

2025-07-30T16:00+0500

2025-07-30T16:00+0500

россия

арктика

продукция

новости компаний

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Компании Ненецкого автономного округа активно расширяют свое присутствие на зарубежных рынках, завоевывая доверие новых покупателей благодаря эксклюзивным товарам с неповторимым северным колоритом. Узнайте больше о преимуществах продукции и возможностях взаимовыгодного сотрудничества с ведущими товаропроизводителями Ненецкого автономного округа, откройте новые перспективные направления для развития вашего бизнеса."Сделано в НАО" — бренд, воплощающий дух Арктики, силу традиций и уникальность продукции Ненецкого автономного округаНенецкий автономный округ — территория, где бережно сохраняются многовековые традиции коренных народов, а природные богатства превращаются в эксклюзивные товары с неповторимым северным колоритом. Бренд "Сделано в НАО" — это знак качества, аутентичности и глубокой связи с землей, где создается продукция. Он объединяет под своим именем лучших производителей региона, предлагающих миру не просто товары, а частицу арктической культуры, воплощенную в натуральных материалах, традиционных рецептах и ручной работе мастеров.Продукция под брендом "Сделано в НАО" — концентрация северного мастерства и природной чистотыАссортимент продукции, выпускаемой под этим брендом, поражает своим разнообразием и уникальностью. Здесь нет места массовому производству — только штучные, эксклюзивные вещи, созданные с душой и глубоким уважением к наследию предков.Три флагмана бренда "Сделано в НАО" — символы качества и аутентичности.1. "Пустозерский мармелад" — вкус первого города за полярным кругом ПустозерскаПроизводится на базе ресторана "Фрегат в Пустозерске" (ИП Арешко Василий Иванович), где возрождают старинные рецепты Пустозерской кухни. Ранее мармелад известен как "Арктический", этот продукт получил новое имя, подчеркивающее его связь с историей первого заполярного города — Пустозерска. В основе мармелада — только натуральные ягоды, собранные в экологически чистых районах тундры, без искусственных добавок. Это гастрономический символ НАО, который уже полюбился жителям и гостям региона.2. "Пантогематоген Пятумбой" — сила крови северного оленяПроизводитель "НПП "Натуральные продукты Арктики" бренд "Наватана". Они предлагают активные биодобавки и продукты питания, изготовленные из натурального сырья по традиционным рецептам с использованием современных технологий сохранения полезных свойств. В качестве ингредиентов используют сырье, собранное в экологически чистых районах крайнего Севера — это дикорастущие в тундре ягоды и растения, а также продукция, связанная с важнейшим элементом жизни народов Севера — северным оленем."Пантогематоген Пятумбой", созданный на основе крови оленя — настоящий эликсир здоровья, проверенный веками. Название "Пятумбой" отсылает к реке, где испокон веков паслись олени, чья кровь считается у ненцев источником жизненной силы.Пантогематоген — это природный адаптоген, повышающий иммунитет, восполняющий дефицит железа, улучшающий работу сердца и увеличивающий выносливость. Его состав — это гармония традиций и современной науки: дефибринированная кровь оленя, сироп из арктических ягод, аскорбиновая кислота и экстракт пантов. Незаменимый продукт для тех, кто ценит натуральные средства для поддержания здоровья.3. "Ненецкие бубны" — голос тундрыБубны под брендом "Чумовые бубны" (ИП Гудырев Валерий Вячеславович) уникальны. Каждый бубен мастер делает вручную, с использованием натуральных материалов — оленьей кожи, дерева и меха. Эти бубны пользуются спросом не только у шаманов и этнических коллективов, но и у коллекционеров, мастеров духовных практик и декораторов пространства. Посещение мастерской Валерия Гудырева — это погружение в мир ненецкой культуры, где каждый удар бубна отзывается эхом вековых традиций. Последние пятнадцать лет Валерий изготавливает бубны самостоятельно. Собственноручно выделывает шкуры и от начала до конца создает изделия. Бубны делает в Арктике в специальных чумах недалеко от Нарьян-Мара, где они заряжаются положительной энергетикой от леса и озера.Производители НАО открыты к сотрудничеству и готовы представить свою продукцию на международном рынке. Если вы ищете эксклюзивные сувениры, натуральные пищевые продукты, этнические аксессуары или уникальные биодобавки — бренд "Сделано в НАО" станет вашим проводником в мир настоящего Севера, где каждая вещь имеет свою душу.Выбирая "Сделано в НАО", вы выбираете аутентичность, качество и силу Арктики.Материал опубликован на коммерческих условиях

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