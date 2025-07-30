https://uz.sputniknews.ru/20250730/svo-pokrovskie-kleschi-sjimayutsya-protivnik-obrechen-50927573.html

СВО: покровские "клещи" сжимаются, противник обречен

СВО: покровские "клещи" сжимаются, противник обречен

Sputnik Узбекистан

Покровско-Мирноградская наступательная операция ВС РФ развивается динамично и успешно — войска противника перемалывают в "огневых мешках" и в городских боях. Донбасс освобождается от бандеровской оккупации. РФ последовательно достигает стратегических целей СВО

2025-07-30T17:15+0500

2025-07-30T17:15+0500

2025-07-30T17:15+0500

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Российские "клещи" вокруг Покровска (Красноармейска) сжимаются, штаб многотысячной украинской группировки эвакуирован подальше, в тыл. Штурмовые подразделения ВС России вошли в Покровск с юго-запада, и ведут бои в городских кварталах. Оборону противника в южном микрорайоне Лазурный помогают проламывать термобарические залпы тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" и ствольная артиллерия.Оперативная обстановка динамичная. Накануне в двух километрах южнее Покровска освобождено село Новоукраинка. На северном и южном флангах "клещей" 28 июля освобождены населенные пункты Бойковка и Бельгийка. Ранее в этом же районе российские войска очистили от бандеровцев село Новоторецкое и поселок Новоэкономическое. Командование ВСУ вынужденно отводит недобитые формирования на запасные позиции близ села Никаноровка, в котором уже ведут бои российские штурмовики.Вместе с Никаноровкой противник потеряет железнодорожную связь Покровска с Харьковской областью. Бандеровцы еще пытаются удержать контроль над автодорогой E50, которая соединяет Покровск с Днепропетровском (основной логистический маршрут ВСУ). Однако российские позиции к северу от поселка Котлино находятся уже в 5 км от дороги Е50 – удары российской артиллерии и FPV-дронов блокируют снабжение, эвакуацию раненых, переброску резервов в Покровск и Мирноград. Двумя днями ранее появилась информация о начале российского штурма позиций ВСУ в Мирнограде. Украинская группировка на Покровском направлении – несколько десятков тысяч бойцов – демонстрирует безнадежный разлад боевого взаимодействия между частями. Российские войска наступают, имея подавляющее огневое, тактическое, численное и логистическое превосходство. Покровск – ближайший кандидат на расширение списка освобожденных в зоне СВО городов: Угледар, Авдеевка, Бахмут.Тяжелейшая потеря ВСУ и НАТОРоссия решительно и бескомпромиссно достигает стратегических целей специальной военной операции. Катастрофическое для украинских прокси-войск и западных стратегов развитие ситуации в Покровске – яркий пример системного провала. Впрочем, пример не единственный. На фоне безусловного поражения и отступления ВСУ сразу на нескольких участках фронта – в Покровске, Константиновке, Купянске – коллективный Запад впадает в уныние, и надеется только на чудо: экономический или социальный хаос в России. Представьте, об этом мечтают всерьез. Более реалистичными ресурсами или резервами для замедления российского наступления ВСУ и НАТО не располагают.Германия договорилась с США о "срочной" поставке Украине пяти батарей ЗРК Patriot. ВС России ракетным ударом оперативно уничтожили не менее двух батарей ЗРК Patriot и ЗУ Gepard – во время разгрузки на авиабазе Староконстантинов.Президент США Дональд Трамп под давлением внешних обстоятельств и американских "ястребов" выставил России новый, 10-дневный ультиматум о мире – "с позиции силы". Обещал некие санкции и прочие неприятности. Москва спокойно ответила, что ультиматум – путь к войне с участием Соединенных Штатов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД Сергей Лавров, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и другие государственные мужи напомнили американцам, что разговаривать с Россией языком ультиматумов бесполезно и опасно. Газета The Washington Post резюмировала: "Трамп начал обратный отсчет для России, но огребут по полной сами США". Неочевидно, и все же вероятно – с учетом просьб главкома ВСУ Александра Сырского о поставках американских ракет для ударов по Москве.Вернемся на землю. По данным швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung на Покровск наступает 110-тысячная группировка ВС России, и положение украинской армии практически безнадежно: "Российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов в пригороде и все больше сжимают кольцо осады вокруг города… потеря Покровска станет самым серьезным военным поражением за два с половиной года, с тех пор как украинцы вынужденно оставили Бахмут".Британское агентство Reuters констатировало: "Штурм Покровска не остановить". А дальше – последняя "фортеция" ВСУ в Донбассе – Славянско-Краматорская агломерация.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

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