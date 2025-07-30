https://uz.sputniknews.ru/20250730/uzbekistane-universitet-voennoy-bezopasnosti-oborony-novye-reformy-50925419.html

В Узбекистане появится Университет военной безопасности и обороны – новые реформы

В Узбекистане появится Университет военной безопасности и обороны – новые реформы

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с планами по реформированию военного образования в стране.

2025-07-30T10:00+0500

2025-07-30T10:00+0500

2025-07-30T12:59+0500

шавкат мирзиёев

образование

военнослужащие

военные

презентация

узбекистан

вуз

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Президент Узбекистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по совершенствованию военного образования в республике. Об этом сообщает пресс–служба главы государства.Презентация прошла в рамках исполнения поручения, которое было дано на заседании Совета безопасности, состоявшемся 21 февраля текущего года. Так, на основе изучения опыта более 20 зарубежных стран была разработана новая национальная модель, предусматривающая комплексную модернизацию военного образования в республике.Согласно предложениям, на базе Академии Вооруженных Сил создадут Университет военной безопасности и обороны Республики Узбекистан. В состав университета войдут все военные образовательные учреждения Министерства обороны – 5 институтов, Высшая школа подготовки сержантов и Школа по подготовке специалистов авиации и беспилотных летательных аппаратов в статусе институтов. В Высшей школе подготовки сержантов внедрят новую систему развития лидерских качеств, совершенствования их навыков использования современного оружия и новых тактических приемов.Кроме того будет запущена гибридная модель “2+2” для обучения по узким специальностям. Среди студентов второго курса гражданских вузов начнут производить отбор курсантов по 18 специальностям, таким как психолог, связист, снабженец и кладовщик.Для курсантов-выпускников будет учреждена Государственная стипендия Верховного Главнокомандующего. Ее обладатель сможет без экзаменов поступить в магистратуру военного вуза.Вводится практика выдачи двойного диплома – о гражданской и военной профессии – выпускникам высших военных учебных заведений по 36 направлениям образования. Это позволит военнослужащим продолжить активную деятельность и после службы.Вместе с тем военные педагоги будут проходить обучение в ведущих зарубежных странах.Президент одобрил предложения и дал поручения по практической реализации.

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