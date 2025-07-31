Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250731/eaeu-rost-proizvodstvo-selxozproduktsiya-50953474.html
ЕАЭС: на сколько увеличилось производство сельхозпродукции
ЕАЭС: на сколько увеличилось производство сельхозпродукции
Sputnik Узбекистан
Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза
2025-07-31T12:00+0500
2025-07-31T12:00+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
сельхозпродукция
производство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/19/24789778_0:189:3116:1942_1920x0_80_0_0_bebb1bcc1b272c754255ce84a79a3b28.jpg
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В январе–мае 2025 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС увеличилось на 1,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза:При этом производство яиц увеличилось на 4,4%, молока – на 1,7%, скота и птицы на убой – на 0,3%, уточнили в пресс-службе.
https://uz.sputniknews.ru/20250730/eaeu-sifrovizatsiya-gruzoperevozki-50934246.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/19/24789778_387:0:3116:2047_1920x0_80_0_0_dbbafccd9c29d8a7ac00608d26c37c02.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еаэс сельхозпродукция производство рост
еаэс сельхозпродукция производство рост

ЕАЭС: на сколько увеличилось производство сельхозпродукции

12:00 31.07.2025
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПроизводство молочной продукции в Пятигорске
Производство молочной продукции в Пятигорске - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2025
© Sputnik / Денис Абрамов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В январе–мае 2025 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС увеличилось на 1,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.
Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза:
в Армении – на 10%;
в Казахстане – на 4%;
в Кыргызстане – на 3%;
в России – на 1,5%.
При этом производство яиц увеличилось на 4,4%, молока – на 1,7%, скота и птицы на убой – на 0,3%, уточнили в пресс-службе.
Какие цифровые решения ускорят грузоперевозки в ЕАЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2025
Пресс-центр
Какие цифровые решения ускорят грузоперевозки в ЕАЭС — видео
Вчера, 17:45
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0