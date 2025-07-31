https://uz.sputniknews.ru/20250731/eaeu-rost-proizvodstvo-selxozproduktsiya-50953474.html

ЕАЭС: на сколько увеличилось производство сельхозпродукции

ЕАЭС: на сколько увеличилось производство сельхозпродукции

Sputnik Узбекистан

Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза

2025-07-31T12:00+0500

2025-07-31T12:00+0500

2025-07-31T12:00+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

сельхозпродукция

производство

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В январе–мае 2025 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС увеличилось на 1,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза:При этом производство яиц увеличилось на 4,4%, молока – на 1,7%, скота и птицы на убой – на 0,3%, уточнили в пресс-службе.

https://uz.sputniknews.ru/20250730/eaeu-sifrovizatsiya-gruzoperevozki-50934246.html

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