https://uz.sputniknews.ru/20250731/eaeu-rost-proizvodstvo-selxozproduktsiya-50953474.html
ЕАЭС: на сколько увеличилось производство сельхозпродукции
ЕАЭС: на сколько увеличилось производство сельхозпродукции
Sputnik Узбекистан
Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза
2025-07-31T12:00+0500
2025-07-31T12:00+0500
2025-07-31T12:00+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
сельхозпродукция
производство
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В январе–мае 2025 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС увеличилось на 1,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза:При этом производство яиц увеличилось на 4,4%, молока – на 1,7%, скота и птицы на убой – на 0,3%, уточнили в пресс-службе.
https://uz.sputniknews.ru/20250730/eaeu-sifrovizatsiya-gruzoperevozki-50934246.html
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еаэс сельхозпродукция производство рост
еаэс сельхозпродукция производство рост
ЕАЭС: на сколько увеличилось производство сельхозпродукции
Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik.
В январе–мае 2025 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС увеличилось на 1,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает
пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.
Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза:
При этом производство яиц увеличилось на 4,4%, молока – на 1,7%, скота и птицы на убой – на 0,3%, уточнили в пресс-службе.