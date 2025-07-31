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https://uz.sputniknews.ru/20250731/kak-budet-razvivatsya-samarkandskaya-oblast-50951430.html
Новые инвестпроекты, рабочие места — как будет развиваться Самаркандская область
Новые инвестпроекты, рабочие места — как будет развиваться Самаркандская область
Sputnik Узбекистан
Глава республики подчеркнул необходимость равномерного повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала каждого города и района. 31.07.2025, Sputnik Узбекистан
2025-07-31T09:50+0500
2025-07-31T10:05+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
самаркандская область
инвестпроекты
рабочие места
экономика
общество
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева проинформировали о результатах реформ и новых планах по развитию Самаркандской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Речь шла о новых проектах, разработанных на основе предложений предпринимателей.В частности: Президент поддержал эти инициативы и поручил ускорить реализацию проектов. Также он подчеркнул необходимость равномерного повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала каждого города и района.
узбекистан
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узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, самаркандская область, инвестпроекты, рабочие места, экономика, общество
узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, самаркандская область, инвестпроекты, рабочие места, экономика, общество

Новые инвестпроекты, рабочие места — как будет развиваться Самаркандская область

09:50 31.07.2025 (обновлено: 10:05 31.07.2025)
© Министерство энергетики республики УзбекистанПредприятие АО "Навоиазот"
Предприятие АО Навоиазот - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2025
© Министерство энергетики республики Узбекистан
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Глава республики подчеркнул необходимость равномерного повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала каждого города и района.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева проинформировали о результатах реформ и новых планах по развитию Самаркандской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаНовые инвестпроекты, рабочие места — как будет развиваться Самаркандская область
Новые инвестпроекты, рабочие места — как будет развиваться Самаркандская область - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2025
Новые инвестпроекты, рабочие места — как будет развиваться Самаркандская область
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла о новых проектах, разработанных на основе предложений предпринимателей.
В частности:
в Нурабадском районе предлагают создать специальную промзону на площади 115 гектаров. В ней планируют реализовать инвестпроекты на $472 млн и создать 1 200 рабочих мест;
в Кушрабадском районе китайский инвестор намерен вложить $40 млн в добычу и переработку гранитного камня;
предприниматель из Булунгура организовал лабораторию in vitro и начал создание бренда семенного картофеля. В этом же районе планируют построить биофармацевтическое предприятие стоимостью $100 млн.
"В целом в области сформировано 14 новых проектов на сумму 1 миллиард 200 миллионов долларов. Их реализация позволит создать 12 тысяч рабочих мест и обеспечить экспортную выручку в размере 82 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаНовые инвестпроекты, рабочие места — как будет развиваться Самаркандская область
Новые инвестпроекты, рабочие места — как будет развиваться Самаркандская область - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2025
Новые инвестпроекты, рабочие места — как будет развиваться Самаркандская область
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент поддержал эти инициативы и поручил ускорить реализацию проектов. Также он подчеркнул необходимость равномерного повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала каждого города и района.
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