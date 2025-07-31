https://uz.sputniknews.ru/20250731/kak-budet-razvivatsya-samarkandskaya-oblast-50951430.html

Новые инвестпроекты, рабочие места — как будет развиваться Самаркандская область

Новые инвестпроекты, рабочие места — как будет развиваться Самаркандская область

Sputnik Узбекистан

Глава республики подчеркнул необходимость равномерного повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала каждого города и района. 31.07.2025, Sputnik Узбекистан

2025-07-31T09:50+0500

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узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

самаркандская область

инвестпроекты

рабочие места

экономика

общество

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева проинформировали о результатах реформ и новых планах по развитию Самаркандской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Речь шла о новых проектах, разработанных на основе предложений предпринимателей.В частности: Президент поддержал эти инициативы и поручил ускорить реализацию проектов. Также он подчеркнул необходимость равномерного повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала каждого города и района.

узбекистан

самаркандская область

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узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, самаркандская область, инвестпроекты, рабочие места, экономика, общество