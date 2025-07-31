https://uz.sputniknews.ru/20250731/kakie-produkty-uluchshayut-son-i-naoborot-50954003.html

Какие продукты улучшают сон и наоборот — врач

Какие продукты улучшают сон и наоборот — врач

Sputnik Узбекистан

Еда играет важную роль в формировании здорового сна

2025-07-31T22:03+0500

2025-07-31T22:03+0500

2025-07-31T22:03+0500

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Существуют как полезные, так и неблагоприятные для отдыха продукты, сообщает РИА Новости со ссылкой на испанского врача Хосе Мануэля Фелисеса.Специалист также перечислил продукты, которые могут помешать хорошему сну. В этот список вошли ананас из-за высокой кислотности, арбуз и дыня из-за мочегонного свойства, и авокадо. В последнем, по словам врача, содержится тирозин — аминокислота, которая активизирует работу нервной системы.Ранее врач-невролог Владимир Мартынов рассказал, что перед сном крайне важна психологическая разгрузка: нужно заняться простой вечерней рутиной, принять теплый душ, сделать дыхательные практики или помедитировать. По словам специалиста, худшим вариантом может быть курение, употребление алкоголя или лежание с телефоном в кровати перед сном.

https://uz.sputniknews.ru/20250715/jara-son-rekomendatsii-vrach-50539747.html

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