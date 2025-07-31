https://uz.sputniknews.ru/20250731/kakie-produkty-uluchshayut-son-i-naoborot-50954003.html
Какие продукты улучшают сон и наоборот — врач
Какие продукты улучшают сон и наоборот — врач
Sputnik Узбекистан
Еда играет важную роль в формировании здорового сна
2025-07-31T22:03+0500
2025-07-31T22:03+0500
2025-07-31T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
сон
еда
здоровье
продукты
фисташки
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Существуют как полезные, так и неблагоприятные для отдыха продукты, сообщает РИА Новости со ссылкой на испанского врача Хосе Мануэля Фелисеса.Специалист также перечислил продукты, которые могут помешать хорошему сну. В этот список вошли ананас из-за высокой кислотности, арбуз и дыня из-за мочегонного свойства, и авокадо. В последнем, по словам врача, содержится тирозин — аминокислота, которая активизирует работу нервной системы.Ранее врач-невролог Владимир Мартынов рассказал, что перед сном крайне важна психологическая разгрузка: нужно заняться простой вечерней рутиной, принять теплый душ, сделать дыхательные практики или помедитировать. По словам специалиста, худшим вариантом может быть курение, употребление алкоголя или лежание с телефоном в кровати перед сном.
https://uz.sputniknews.ru/20250715/jara-son-rekomendatsii-vrach-50539747.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
продукты сон здоровье
Какие продукты улучшают сон и наоборот — врач
Еда играет важную роль в формировании здорового сна.
Существуют как полезные, так и неблагоприятные для отдыха продукты, сообщает РИА Новости
со ссылкой на испанского врача Хосе Мануэля Фелисеса.
"Фисташки — один из продуктов с самым высоким природным содержанием мелатонина, гормона сна, а также магния <…> Еще одна полезная пища — бананы, богатые триптофаном, магнием и калием, которые способствуют выработке серотонина и мелатонина, двух основных нейротрансмиттеров в регуляции цикла сна. Не стоит забывать и о куриной грудке, которая станет отличным ужином за счет низкой жирности", — сказал он в интервью испанской газете La Razón.
Специалист также перечислил продукты, которые могут помешать хорошему сну. В этот список вошли ананас из-за высокой кислотности, арбуз и дыня из-за мочегонного свойства, и авокадо. В последнем, по словам врача, содержится тирозин — аминокислота, которая активизирует работу нервной системы.
"Речь идет не об отказе от здоровой пищи, а об адаптации ее к биологическому ритму человека. Многие из этих продуктов обладают выдающимися преимуществами при употреблении в течение дня, но ночью они могут изменить качество сна, если их не выбирать тщательно", — пояснил Фелисес.
Ранее врач-невролог Владимир Мартынов рассказал, что перед сном крайне важна психологическая разгрузка: нужно заняться простой вечерней рутиной, принять теплый душ, сделать дыхательные практики или помедитировать. По словам специалиста, худшим вариантом может быть курение, употребление алкоголя или лежание с телефоном в кровати перед сном.