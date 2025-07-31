https://uz.sputniknews.ru/20250731/podgotovka-vizit-mirziyoyev-kyrgyzstan-50958195.html
Президент Узбекистана посетит Кыргызстан: идет подготовка к визиту
Президент Узбекистана посетит Кыргызстан: идет подготовка к визиту
Sputnik Узбекистан
Бахтиёр Саидов: Регулярные контакты на высоком уровне подчеркивают динамичный характер наших отношений.
2025-07-31T11:01+0500
2025-07-31T11:01+0500
2025-07-31T13:55+0500
политика
подготовка к визиту
президент узбекистана
кыргызстан
бахтиер саидов
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Внешнеполитические ведомства двух стран подписали план совместных действий по подготовке государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан, сообщил глава МИД РУз Бахтиёр Саидов. В ходе визита в Кыргызстан Саидов встретился с министром иностранных дел этой республики Жээнбеком Кулубаевым. Узбекский и кыргызский коллеги обменялись мнениями по углублению стратегического партнерства в сферах торговли, экономической взаимосвязанности и приграничной инфраструктуры, обсудили важность согласования усилий в области региональной интеграции и устойчивого развития. Еще одним подписанным документом стала программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025–2026 годы. "Регулярные контакты на высоком уровне подчеркивают динамичный характер наших отношений. Продолжим эту позитивную тенденцию и совместную работу для превращения идей в долгосрочные результаты для наших народов", — резюмировал Саидов.
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президент узбекистана визит кыргызстан подготовка бахтиёр саидов
президент узбекистана визит кыргызстан подготовка бахтиёр саидов
Президент Узбекистана посетит Кыргызстан: идет подготовка к визиту
11:01 31.07.2025 (обновлено: 13:55 31.07.2025)
Бахтиёр Саидов: Регулярные контакты на высоком уровне подчеркивают динамичный характер наших отношений.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik.
Внешнеполитические ведомства двух стран подписали план совместных действий по подготовке государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан, сообщил
глава МИД РУз Бахтиёр Саидов.
В ходе визита в Кыргызстан Саидов встретился с министром иностранных дел этой республики Жээнбеком Кулубаевым.
Узбекский и кыргызский коллеги обменялись мнениями по углублению стратегического партнерства в сферах торговли, экономической взаимосвязанности и приграничной инфраструктуры, обсудили важность согласования усилий в области региональной интеграции и устойчивого развития.
"По итогам переговоров подписали План совместных действий по подготовке Государственного визита Президента Республики Узбекистан в Кыргызскую Республику", написал Саидов в своем Telegram-канале.
Еще одним подписанным документом стала программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025–2026 годы.
"Регулярные контакты на высоком уровне подчеркивают динамичный характер наших отношений. Продолжим эту позитивную тенденцию и совместную работу для превращения идей в долгосрочные результаты для наших народов", — резюмировал Саидов.