https://uz.sputniknews.ru/20250731/podgotovka-vizit-mirziyoyev-kyrgyzstan-50958195.html

Президент Узбекистана посетит Кыргызстан: идет подготовка к визиту

Президент Узбекистана посетит Кыргызстан: идет подготовка к визиту

Sputnik Узбекистан

Бахтиёр Саидов: Регулярные контакты на высоком уровне подчеркивают динамичный характер наших отношений.

2025-07-31T11:01+0500

2025-07-31T11:01+0500

2025-07-31T13:55+0500

политика

подготовка к визиту

президент узбекистана

кыргызстан

бахтиер саидов

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Внешнеполитические ведомства двух стран подписали план совместных действий по подготовке государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан, сообщил глава МИД РУз Бахтиёр Саидов. В ходе визита в Кыргызстан Саидов встретился с министром иностранных дел этой республики Жээнбеком Кулубаевым. Узбекский и кыргызский коллеги обменялись мнениями по углублению стратегического партнерства в сферах торговли, экономической взаимосвязанности и приграничной инфраструктуры, обсудили важность согласования усилий в области региональной интеграции и устойчивого развития. Еще одним подписанным документом стала программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025–2026 годы. "Регулярные контакты на высоком уровне подчеркивают динамичный характер наших отношений. Продолжим эту позитивную тенденцию и совместную работу для превращения идей в долгосрочные результаты для наших народов", — резюмировал Саидов.

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президент узбекистана визит кыргызстан подготовка бахтиёр саидов