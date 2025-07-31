https://uz.sputniknews.ru/20250731/studencheskiy-forum-rossiya-aziya-2025-kazan-50965204.html

Что представляют узбекистанцы на студенческом форуме "Россия - Азия - 2025"

Что представляют узбекистанцы на студенческом форуме "Россия - Азия - 2025"

Sputnik Узбекистан

От республики участвуют более пятидесяти студентов

2025-07-31T15:30+0500

2025-07-31T15:30+0500

2025-07-31T15:30+0500

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общество

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В Татарстане на базе Казанского федерального университета проходит VII Азиатский студенческий форум "Россия - Азия - 2025", собравший более 400 участников из стран ЦА. В их числе 51 студент из Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.В течение двух насыщенных недель участники форума не только погружаются в образовательную программу: лекции, мастер-классы, семинары, но и посещают культурные и спортивные мероприятия, а также знакомятся с историей и достопримечательностями Казани.Узбекистан представляют лучшие из лучших. Так, выпускницу Самаркандского государственного университета Зебунисо Мансурову в прошлом году признали "Лучшим студентом года". Девушка активно занимается общественной деятельностью: возглавляет университетский клуб "Кизларжон", является членом молодежного консультативного совета при Кенгаше народных депутатов Самаркандской области. Кроме того, она работает координатором Центра предпринимательства и инновационных проектов СамГУ. Окончив в этом году бакалавриат по направлению русская филология, она поступает в магистратуру.В рамках форума участники представляют богатую культуру и традиции своих регионов. Так, студент 4-го курса Института управления человеческими ресурсами и развития махалли при СамГУ Шароф Мадиев рассказал о том, как в Самарканде сохраняют историко-культурное наследие Амира Темура, а также о значении института махалли в жизни общества и страны.Роль самаркандцев на форуме особая: именно они передали Казани эстафету проведения мероприятия. Напомним, что предыдущий, VI форум прошел в 2023 году в Узбекистане на базе Самаркандского государственного университета.Форум в Казани завершится 3 августа.

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