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https://uz.sputniknews.ru/20250731/studencheskiy-forum-rossiya-aziya-2025-kazan-50965204.html
Что представляют узбекистанцы на студенческом форуме "Россия - Азия - 2025"
Что представляют узбекистанцы на студенческом форуме "Россия - Азия - 2025"
Sputnik Узбекистан
От республики участвуют более пятидесяти студентов
2025-07-31T15:30+0500
2025-07-31T15:30+0500
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общество
форум
студенты
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азия
казань
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В Татарстане на базе Казанского федерального университета проходит VII Азиатский студенческий форум "Россия - Азия - 2025", собравший более 400 участников из стран ЦА. В их числе 51 студент из Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.В течение двух насыщенных недель участники форума не только погружаются в образовательную программу: лекции, мастер-классы, семинары, но и посещают культурные и спортивные мероприятия, а также знакомятся с историей и достопримечательностями Казани.Узбекистан представляют лучшие из лучших. Так, выпускницу Самаркандского государственного университета Зебунисо Мансурову в прошлом году признали "Лучшим студентом года". Девушка активно занимается общественной деятельностью: возглавляет университетский клуб "Кизларжон", является членом молодежного консультативного совета при Кенгаше народных депутатов Самаркандской области. Кроме того, она работает координатором Центра предпринимательства и инновационных проектов СамГУ. Окончив в этом году бакалавриат по направлению русская филология, она поступает в магистратуру.В рамках форума участники представляют богатую культуру и традиции своих регионов. Так, студент 4-го курса Института управления человеческими ресурсами и развития махалли при СамГУ Шароф Мадиев рассказал о том, как в Самарканде сохраняют историко-культурное наследие Амира Темура, а также о значении института махалли в жизни общества и страны.Роль самаркандцев на форуме особая: именно они передали Казани эстафету проведения мероприятия. Напомним, что предыдущий, VI форум прошел в 2023 году в Узбекистане на базе Самаркандского государственного университета.Форум в Казани завершится 3 августа.
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узбекистанцы форум студенты азия россия
узбекистанцы форум студенты азия россия

Что представляют узбекистанцы на студенческом форуме "Россия - Азия - 2025"

15:30 31.07.2025
© SputnikУзбекистанцы участвуют в Азиатском студенческом форуме "Россия - Азия - 2025"
Узбекистанцы участвуют в Азиатском студенческом форуме Россия - Азия - 2025 - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2025
© Sputnik
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Эксклюзив
От республики участвуют более пятидесяти студентов.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В Татарстане на базе Казанского федерального университета проходит VII Азиатский студенческий форум "Россия - Азия - 2025", собравший более 400 участников из стран ЦА. В их числе 51 студент из Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.
© SputnikУзбекистанцы участвуют в Азиатском студенческом форуме "Россия - Азия - 2025"
Узбекистанцы участвуют в Азиатском студенческом форуме Россия - Азия - 2025 - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2025
Узбекистанцы участвуют в Азиатском студенческом форуме "Россия - Азия - 2025"
© Sputnik
В течение двух насыщенных недель участники форума не только погружаются в образовательную программу: лекции, мастер-классы, семинары, но и посещают культурные и спортивные мероприятия, а также знакомятся с историей и достопримечательностями Казани.
© SputnikУзбекистанцы участвуют в Азиатском студенческом форуме "Россия - Азия - 2025"
Узбекистанцы участвуют в Азиатском студенческом форуме Россия - Азия - 2025 - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2025
Узбекистанцы участвуют в Азиатском студенческом форуме "Россия - Азия - 2025"
© Sputnik
Узбекистан представляют лучшие из лучших. Так, выпускницу Самаркандского государственного университета Зебунисо Мансурову в прошлом году признали "Лучшим студентом года".
Девушка активно занимается общественной деятельностью: возглавляет университетский клуб "Кизларжон", является членом молодежного консультативного совета при Кенгаше народных депутатов Самаркандской области. Кроме того, она работает координатором Центра предпринимательства и инновационных проектов СамГУ. Окончив в этом году бакалавриат по направлению русская филология, она поступает в магистратуру.
"С радостью принимаю участие в работе форума, который проводится по двум направлениям: "Межкультурное взаимодействие тюркских народов на Евразийском пространстве" и "Горизонты России: мечтай, учи, твори". Я участвую во втором треке. В настоящее время мы, разделившись на подгруппы, готовимся к защите своих проектов. Наш проект называется "Свет горизонта", — поделилась Зебунисо Мансурова.
В рамках форума участники представляют богатую культуру и традиции своих регионов. Так, студент 4-го курса Института управления человеческими ресурсами и развития махалли при СамГУ Шароф Мадиев рассказал о том, как в Самарканде сохраняют историко-культурное наследие Амира Темура, а также о значении института махалли в жизни общества и страны.
© SputnikУзбекистанцы участвуют в Азиатском студенческом форуме "Россия - Азия - 2025"
Узбекистанцы участвуют в Азиатском студенческом форуме Россия - Азия - 2025 - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2025
Узбекистанцы участвуют в Азиатском студенческом форуме "Россия - Азия - 2025"
© Sputnik
Роль самаркандцев на форуме особая: именно они передали Казани эстафету проведения мероприятия. Напомним, что предыдущий, VI форум прошел в 2023 году в Узбекистане на базе Самаркандского государственного университета.
Форум в Казани завершится 3 августа.
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