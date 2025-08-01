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ЕЭК временно обнулила пошлину на ввоз в ЕАЭС сульфидов натрия и эфиров целлюлозы
ЕЭК временно обнулила пошлину на ввоз в ЕАЭС сульфидов натрия и эфиров целлюлозы
Sputnik Узбекистан
Решение направлено на поддержку предприятий металлургической и химической промышленности стран Евразийского экономического союза.
2025-08-01T17:35+0500
2025-08-01T17:35+0500
2025-08-01T17:35+0500
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таможня
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии принял решения об установлении нулевых ставок ввозной таможенной пошлины в отношении сульфидов натрия и эфиров целлюлозы до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Решение по сульфидам натрия направлено на поддержку предприятий металлургической и химической промышленности стран Евразийского экономического союза.Введение соответствующих мер таможенно-тарифного регулирования позволит снизить себестоимость готовой продукции и повысить ее конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.Решения вступят в силу по истечении 30 календарных дней с даты их официального опубликования.
https://uz.sputniknews.ru/20250603/eek-obnulil-tamojennye-poshliny-vvoz-eaes-pyure-tropicheskix-fruktov-49679131.html
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предприятия металлургической и химической промышленности евразийский экономический союз еаэс еэк
предприятия металлургической и химической промышленности евразийский экономический союз еаэс еэк
ЕЭК временно обнулила пошлину на ввоз в ЕАЭС сульфидов натрия и эфиров целлюлозы
Решение направлено на поддержку предприятий металлургической и химической промышленности стран Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik.
Совет Евразийской экономической комиссии принял решения об установлении нулевых ставок ввозной таможенной пошлины в отношении сульфидов натрия и эфиров целлюлозы до конца 2026 года. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Решение по сульфидам натрия направлено на поддержку предприятий металлургической и химической промышленности стран Евразийского экономического союза.
"Эфиры целлюлозы в основном используются в качестве ключевого ингредиента – водосвязующего вещества и загустителя во многих видах продукции и отраслях промышленности: бытовых чистящих средствах, смазочных материалах, фармацевтических составах, строительных материалах, клеях, лакокрасочной продукции, нефтегазовой промышленности и других" – пояснили в ЕЭК.
Введение соответствующих мер таможенно-тарифного регулирования позволит снизить себестоимость готовой продукции и повысить ее конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.
Решения вступят в силу по истечении 30 календарных дней с даты их официального опубликования.