https://uz.sputniknews.ru/20250801/sovet-eek-obnulil-poshlinu-vvoz-eaes-sulfid-natriya-efir-tsellyulozy-50994772.html

ЕЭК временно обнулила пошлину на ввоз в ЕАЭС сульфидов натрия и эфиров целлюлозы

ЕЭК временно обнулила пошлину на ввоз в ЕАЭС сульфидов натрия и эфиров целлюлозы

Sputnik Узбекистан

Решение направлено на поддержку предприятий металлургической и химической промышленности стран Евразийского экономического союза.

2025-08-01T17:35+0500

2025-08-01T17:35+0500

2025-08-01T17:35+0500

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пошлины

таможня

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металлургия

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии принял решения об установлении нулевых ставок ввозной таможенной пошлины в отношении сульфидов натрия и эфиров целлюлозы до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Решение по сульфидам натрия направлено на поддержку предприятий металлургической и химической промышленности стран Евразийского экономического союза.Введение соответствующих мер таможенно-тарифного регулирования позволит снизить себестоимость готовой продукции и повысить ее конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.Решения вступят в силу по истечении 30 календарных дней с даты их официального опубликования.

https://uz.sputniknews.ru/20250603/eek-obnulil-tamojennye-poshliny-vvoz-eaes-pyure-tropicheskix-fruktov-49679131.html

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