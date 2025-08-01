https://uz.sputniknews.ru/20250801/svo-front-dvijetsya-na-zapad--osvobojden-chasov-yar-50985375.html

СВО: фронт движется на запад – освобожден Часов Яр

СВО: фронт движется на запад – освобожден Часов Яр

Sputnik Узбекистан

В Часовом Яре уничтожена самая крупная группировка ВСУ за всю историю спецоперации. Освобожденный город открывает путь к наиболее крупному и последнему в Донбассе Славянско-Краматорскому укрепрайону ВСУ.

2025-08-01T16:50+0500

2025-08-01T16:50+0500

2025-08-01T16:50+0500

аналитика

сво

днр

россия

украина

донбасс

спецоперация

всу

сша

нато

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1f/50962287_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_9f5875a312fa75d7e1594973ff1e4b6f.jpg

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Освобождение города Часов Яр приближает полное очищение Донбасса от бандеровской оккупации. Фронт в зоне СВО необратимо движется на запад, противник обречен на поражение, "заграница" киевскому режиму не поможет, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Группировка войск "Южная" 31 июля полностью освободила город Часов Яр, развивает инициативу на Краматорском направлении. Российские передовые позиции сегодня находятся в 5 км от Константиновки и в 16 км от Краматорска. Оперативно-стратегический успех ВС России в Часовом Яре позволяет ускорить охват и освобождение соседнего города Константиновка, и начать новую наступательную операцию.Часов Яр открывает путь к наиболее крупному и последнему в Донбассе Славянско-Краматорскому укрепрайону ВСУ – до него остается 52 километра по автодороге через Константиновку или 38 километров через Семеновку. Кроме новых оперативно-тактических перспектив, немаловажно и падение морального духа украинских войск, которым Российская армия еще раз сурово показала бессмысленность сопротивления и огромных потерь. В Часовом Яре уничтожена самая крупная группировка ВСУ за всю историю спецоперации.Министр обороны РФ Андрей Белоусов особо поздравил героических десантников 98-й гвардейской дивизии ВДВ, которые с высоким мастерством взламывали линию обороны ВСУ по наземной части канала Северский Донец – Донбасс, и более года методично очищали микрорайоны Часова Яра от бандеровцев.В Донбассе нарастает активность российских войск, штурмовые действия на границе Днепропетровской области и непосредственно на ее территории. На этом фоне командир одной из бригад ВСУ Александр Саенко 30 июля сделал мрачный прогноз: если ВС России войдут на территорию Днепропетровской области, из этого региона они уже не выйдут, и далее Днепропетровщина может быть включена в Конституцию РФ – по аналогии с ДНР и ЛНР. Подобного трезвомыслия явно не хватает киевским властям и их западным кураторам.Новый украинский министр обороны Денис Шмыгаль не ожидает улучшения "напряженной и сложной" ситуации на фронте, однако видит "некий паритет" сил. "Пианист" Зеленский явно расходится с министром в оценках обстановки, потому что отчаянно призывает Запад к "смене власти" в России, которая якобы угрожает стиранием всех мировых границ. Такой отрыв киевского руководства от реальности не обещает украинской государственности ничего хорошего.Мавру приготовиться на выходКоллективный Запад за три года сделал все, что мог – арсеналы опустели, предприятия ВПК США и других стран НАТО не выдержали технологического напряжения большой войны. Многомиллиардные инвестиции ЕС сегодня не обещают необходимых ВСУ объемов американского оружия и боеприпасов завтра, вероятнее – "железный поток" через несколько лет. Отсюда – горячее желание Запада поставить прокси-войну с Россией на паузу. В реальности, на украинском ТВД подобные мечты и планы, американская "гегемония", угрозы и ультиматумы президента США российскому руководству – не работают.Новые санкции и "вторичные пошлины" Россию не остановят. Москва не намерена "делать паузы", и летнее наступление российских войск не оставляет иллюзий. По наблюдениям фронтовых корреспондентов CNN: "Это уже не постепенное продвижение, а стремительный прорыв, который меняет ход конфликта". На горизонте событий – неизбежный разгром ВСУ в городах-укрепрайонах Купянск, Константиновка, Покровск.Американская газета The Wall Street Journal констатировала: "Украинская концепция обороны неадекватна наступлению Российской армии". Генштаб ВСУ готовит новые линии обороны "по принципам Второй мировой войны", их легко преодолевают российские мобильные группы штурмовиков и рои беспилотников. Вывод WSJ: "Российское командование, в отличие от украинского, не только анализирует, но и оперативно изменяет характер наступления. Это ключ к успеху, особенно в условиях истощения украинских ресурсов". Демонстративное дистанцирование должно подчеркнуть: это не натовские стратеги и военные советники руководят боевыми действиями ВСУ, которое использует исключительно натовское оружие и боеприпасы.И все же, поражение украинских прокси-войск предопределено технологическим отставанием Запада. Представитель командования 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко подтвердил: "Российские войска выжигают украинские позиции на глубину до 20 километров при помощи беспилотников на оптоволокне, и этому ничего противопоставить". Нечего поставить и противопоставить странам НАТО. Поскольку украинского "чудо-оружия" не было и нет.По данным Еврокомиссии, 30 июля Франция, Испания, Польша и 15 других стран ЕС запросили 127 млрд евро кредитов на оборону – преимущественно марионеточной Украины. Практически все эти деньги предназначены американскому ВПК – искушение велико, Трамп колеблется. Неслучайно журнал TheAmericanConservativeзаметил: "За полгода пребывания у власти президент Дональд Трамп превратился из миротворца в поджигателя войны", и даже если называть ее "российско-украинской", "война с Россией представляет собой самую непосредственную угрозу" Соединенным Штатам. В интересах Америки "прекратить подпитку конфликта, который может перерасти в ядерную конфронтацию". Весы американской истории колеблются вместе с Трампом.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

днр

россия

украина

донбасс

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

хроленко сво фронт запад освобожден часов яр россия украина спецоперация всу донбасс нато трамп сша