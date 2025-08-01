https://uz.sputniknews.ru/20250801/uzbekistan-nakazanie-za-nepodchinenie-sotrudnikam-ovd-natsgvardii-50988872.html
В Узбекистане ужесточили наказание за неподчинение сотрудникам ОВД и Нацгвардии
В Узбекистане ужесточили наказание за неподчинение сотрудникам ОВД и Нацгвардии
Sputnik Узбекистан
Под законными требованиями правоохранителей подразумеваются требования прекратить правонарушение, предъявить документы для проверки, следовать или явиться в орган внутренних дел в указанный срок, остановить транспортное средство или оказать помощь пострадавшим.
2025-08-01T13:42+0500
2025-08-01T13:42+0500
2025-08-01T14:28+0500
закон
президент узбекистана
штраф
административное правонарушение
узбекистан
нацгвардия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/0e/18739295_95:0:1119:576_1920x0_80_0_0_ebc309d5d70e5996e01ce1434a5ecc65.jpg
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, которым ужесточаются меры ответственности за неподчинение сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции Узбекистана.Документом внесены изменения в Кодекс об административной ответственности, согласно которым, сумма минимального штрафа за неподчинение сотрудникам органов внутренних дел и Национальной гвардии увеличена в 5 раз – с 412 тыс. сумов до 2,06 млн сумов. В случае повторного нарушения в течение года максимальная сумма штрафа вырастет еще в два раза. В этом случае штраф может быть заменен административным арестом до 15 суток.Под законными требованиями правоохранителей подразумеваются требования прекратить правонарушение, предъявить документы для проверки, следовать или явиться в орган внутренних дел в указанный срок, остановить транспортное средство или оказать помощь пострадавшим.Правонарушением также считается иное неповиновение законным требованиям сотрудника ОВД, а также невыполнение законных требований других лиц, осуществляющих обязанности по охране общественного порядка и обеспечению прав и свобод граждан.В конце мая на пленарном заседании Сената отмечалось, что в последнее время участились случаи неповиновения законным требованиям сотрудников органов внутренних дел и Национальной гвардии, обеспечивающих общественный порядок и безопасность. Например в 2024 году количество административных правонарушений, связанных с невыполнением законных требований правоохранителей превысило 85 тысяч случаев.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/0e/18739295_223:0:991:576_1920x0_80_0_0_6ce1f53f3c01a5adaa5f257084c8ccb9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан наказание неподчинение сотрудникам овд нацгвардии закон узбекистан президент
узбекистан наказание неподчинение сотрудникам овд нацгвардии закон узбекистан президент
В Узбекистане ужесточили наказание за неподчинение сотрудникам ОВД и Нацгвардии
13:42 01.08.2025 (обновлено: 14:28 01.08.2025)
Под законными требованиями правоохранителей подразумеваются требования прекратить правонарушение, предъявить документы для проверки, следовать или явиться в орган внутренних дел в указанный срок, остановить транспортное средство или оказать помощь пострадавшим.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал
закон, которым ужесточаются меры ответственности за неподчинение сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщила
пресс-служба министерства юстиции Узбекистана.
Документом внесены изменения в Кодекс об административной ответственности, согласно которым, сумма минимального штрафа за неподчинение сотрудникам органов внутренних дел и Национальной гвардии увеличена в 5 раз – с 412 тыс. сумов до 2,06 млн сумов.
В случае повторного нарушения в течение года максимальная сумма штрафа вырастет еще в два раза. В этом случае штраф может быть заменен административным арестом до 15 суток.
Под законными требованиями правоохранителей подразумеваются требования прекратить правонарушение, предъявить документы для проверки, следовать или явиться в орган внутренних дел в указанный срок, остановить транспортное средство или оказать помощь пострадавшим.
Правонарушением также считается иное неповиновение законным требованиям сотрудника ОВД, а также невыполнение законных требований других лиц, осуществляющих обязанности по охране общественного порядка и обеспечению прав и свобод граждан.
В конце мая на пленарном заседании Сената отмечалось, что в последнее время участились случаи неповиновения законным требованиям сотрудников органов внутренних дел и Национальной гвардии, обеспечивающих общественный порядок и безопасность. Например в 2024 году количество административных правонарушений, связанных с невыполнением законных требований правоохранителей превысило 85 тысяч случаев.