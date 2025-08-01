https://uz.sputniknews.ru/20250801/uzbekistan-nakazanie-za-nepodchinenie-sotrudnikam-ovd-natsgvardii-50988872.html

В Узбекистане ужесточили наказание за неподчинение сотрудникам ОВД и Нацгвардии

В Узбекистане ужесточили наказание за неподчинение сотрудникам ОВД и Нацгвардии

Sputnik Узбекистан

Под законными требованиями правоохранителей подразумеваются требования прекратить правонарушение, предъявить документы для проверки, следовать или явиться в орган внутренних дел в указанный срок, остановить транспортное средство или оказать помощь пострадавшим.

2025-08-01T13:42+0500

2025-08-01T13:42+0500

2025-08-01T14:28+0500

закон

президент узбекистана

штраф

административное правонарушение

узбекистан

нацгвардия

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, которым ужесточаются меры ответственности за неподчинение сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции Узбекистана.Документом внесены изменения в Кодекс об административной ответственности, согласно которым, сумма минимального штрафа за неподчинение сотрудникам органов внутренних дел и Национальной гвардии увеличена в 5 раз – с 412 тыс. сумов до 2,06 млн сумов. В случае повторного нарушения в течение года максимальная сумма штрафа вырастет еще в два раза. В этом случае штраф может быть заменен административным арестом до 15 суток.Под законными требованиями правоохранителей подразумеваются требования прекратить правонарушение, предъявить документы для проверки, следовать или явиться в орган внутренних дел в указанный срок, остановить транспортное средство или оказать помощь пострадавшим.Правонарушением также считается иное неповиновение законным требованиям сотрудника ОВД, а также невыполнение законных требований других лиц, осуществляющих обязанности по охране общественного порядка и обеспечению прав и свобод граждан.В конце мая на пленарном заседании Сената отмечалось, что в последнее время участились случаи неповиновения законным требованиям сотрудников органов внутренних дел и Национальной гвардии, обеспечивающих общественный порядок и безопасность. Например в 2024 году количество административных правонарушений, связанных с невыполнением законных требований правоохранителей превысило 85 тысяч случаев.

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