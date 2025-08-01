https://uz.sputniknews.ru/20250801/uzbekistan-noviy-ministr-doshkolnogo-shkolnogo-obrazovaniya-50984261.html

В Узбекистане назначили нового министра дошкольного и школьного образования

В Узбекистане назначили нового министра дошкольного и школьного образования

Sputnik Узбекистан

Возглавлявшая МДШО с 2022 Хилола Умарова была назначена на должность заместителя руководителя Администрации президента по реформированию системы образования.

2025-08-01T10:31+0500

2025-08-01T10:31+0500

2025-08-01T10:37+0500

образование

министр

назначение

узбекистан

президент узбекистана

дошкольное образование

министерство дошкольного и школьного образования республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Указом президента Каримова Эъзозхон Гапиржановна утверждена на должность министра дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Ранее кандидатуру Эъзозхон Каримовой одобрили депутаты Законодательной палаты на заседании 31 июля. Кандидат на пост члена правительства представила программу действий по повышению эффективности реформ в системе образования.До назначения она занимала должность заместителя министра дошкольного и школьного образования по вопросам развития педагогического образования. Параллельно Каримова исполняла обязанности ректора Национального педагогического университета Узбекистана имени Низами.На новом посту она сменила Хилолу Умарову, которая возглавляла МДШО с 2022 года, а в середине июля перешла на должность заместителя руководителя Администрации президента по реформированию системы образования.

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министр мдшо умарова гапиржанова администрация президента назначение дошкольное и школьное образование