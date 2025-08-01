https://uz.sputniknews.ru/20250801/uzbekistan-noviy-ministr-doshkolnogo-shkolnogo-obrazovaniya-50984261.html
В Узбекистане назначили нового министра дошкольного и школьного образования
В Узбекистане назначили нового министра дошкольного и школьного образования
Sputnik Узбекистан
Возглавлявшая МДШО с 2022 Хилола Умарова была назначена на должность заместителя руководителя Администрации президента по реформированию системы образования.
2025-08-01T10:31+0500
2025-08-01T10:31+0500
2025-08-01T10:37+0500
образование
министр
назначение
узбекистан
президент узбекистана
дошкольное образование
министерство дошкольного и школьного образования республики узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/01/50984496_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_447e549bdee9ac2d5dbc96c24ea1a1e4.jpg
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Указом президента Каримова Эъзозхон Гапиржановна утверждена на должность министра дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Ранее кандидатуру Эъзозхон Каримовой одобрили депутаты Законодательной палаты на заседании 31 июля. Кандидат на пост члена правительства представила программу действий по повышению эффективности реформ в системе образования.До назначения она занимала должность заместителя министра дошкольного и школьного образования по вопросам развития педагогического образования. Параллельно Каримова исполняла обязанности ректора Национального педагогического университета Узбекистана имени Низами.На новом посту она сменила Хилолу Умарову, которая возглавляла МДШО с 2022 года, а в середине июля перешла на должность заместителя руководителя Администрации президента по реформированию системы образования.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/01/50984496_0:0:1266:949_1920x0_80_0_0_fcec6462f1dbbb23f91f378fa134bccb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
министр мдшо умарова гапиржанова администрация президента назначение дошкольное и школьное образование
министр мдшо умарова гапиржанова администрация президента назначение дошкольное и школьное образование
В Узбекистане назначили нового министра дошкольного и школьного образования
10:31 01.08.2025 (обновлено: 10:37 01.08.2025)
Возглавлявшая МДШО с 2022 Хилола Умарова была назначена на должность заместителя руководителя Администрации президента по реформированию системы образования.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik.
Указом президента Каримова Эъзозхон Гапиржановна утверждена на должность министра дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан. Об этом сообщил
пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Ранее кандидатуру Эъзозхон Каримовой одобрили депутаты Законодательной палаты на заседании 31 июля. Кандидат на пост члена правительства представила программу действий по повышению эффективности реформ в системе образования.
До назначения она занимала должность заместителя министра дошкольного и школьного образования по вопросам развития педагогического образования. Параллельно Каримова исполняла обязанности ректора Национального педагогического университета Узбекистана имени Низами.
На новом посту она сменила Хилолу Умарову, которая возглавляла МДШО с 2022 года, а в середине июля перешла на должность заместителя руководителя Администрации президента по реформированию системы образования.