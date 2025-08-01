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Узбекистан присоединился к еще одному международному договору
Узбекистан присоединился к еще одному международному договору
Sputnik Узбекистан
В соответствии с постановлением главы государства Узбекистан присоединился к Соглашению о создании Межгосударственного совета по противодействию коррупции.
2025-08-01T18:05+0500
2025-08-01T18:05+0500
2025-08-01T18:05+0500
шавкат мирзиёев
соглашение
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о присоединении республики к соглашению об образовании межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) в СНГ. Об этом сообщает министерство юстиции республики.Соглашение об образовании межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) было подписано 25 октября 2013 года на заседании совета глав государств СНГ в Минске.Мирзиёев поручил МИД страны направить в депозитарий СНГ соответствующую ноту о выполнении республикой внутренних процедур для присоединения к данному соглашению.Выполнение положений настоящего международного договора после его вступления в силу обеспечат Кабинет Министров, а также руководители соответствующих министерств и ведомств.
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международный договор узбекистан соглашение коррупция
международный договор узбекистан соглашение коррупция
Узбекистан присоединился к еще одному международному договору
В соответствии с постановлением главы государства Узбекистан присоединился к Соглашению о создании Межгосударственного совета по противодействию коррупции.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о присоединении республики к соглашению об образовании межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) в СНГ. Об этом сообщает министерство юстиции республики.
"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв подписал постановление президента "О присоединении к международному договору". В соответствии с постановлением Узбекистан присоединился к соглашению о создании межгосударственного совета по противодействию коррупции", – говорится в сообщении ведомства.
Соглашение об образовании межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) было подписано 25 октября 2013 года на заседании совета глав государств СНГ в Минске.
Мирзиёев поручил МИД страны направить в депозитарий СНГ соответствующую ноту о выполнении республикой внутренних процедур для присоединения к данному соглашению.
Выполнение положений настоящего международного договора после его вступления в силу обеспечат Кабинет Министров, а также руководители соответствующих министерств и ведомств.