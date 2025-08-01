https://uz.sputniknews.ru/20250801/uzbekistan-prisoedinilsya-k-esche-odnomu-mejdunarodnomu-dogovoru-50997795.html

Узбекистан присоединился к еще одному международному договору

Узбекистан присоединился к еще одному международному договору

Sputnik Узбекистан

В соответствии с постановлением главы государства Узбекистан присоединился к Соглашению о создании Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

2025-08-01T18:05+0500

2025-08-01T18:05+0500

2025-08-01T18:05+0500

шавкат мирзиёев

соглашение

узбекистан

минск

коррупция

мид

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о присоединении республики к соглашению об образовании межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) в СНГ. Об этом сообщает министерство юстиции республики.Соглашение об образовании межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) было подписано 25 октября 2013 года на заседании совета глав государств СНГ в Минске.Мирзиёев поручил МИД страны направить в депозитарий СНГ соответствующую ноту о выполнении республикой внутренних процедур для присоединения к данному соглашению.Выполнение положений настоящего международного договора после его вступления в силу обеспечат Кабинет Министров, а также руководители соответствующих министерств и ведомств.

узбекистан

минск

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