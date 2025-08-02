https://uz.sputniknews.ru/20250802/eaes-novye-pravila-farmatsevticheskix-inspektsiy-51012118.html
В ЕАЭС утвердили новые правила фармацевтических инспекций
В ЕАЭС утвердили новые правила фармацевтических инспекций
Sputnik Узбекистан
В правилах описаны общие процедуры проведения инспекций, что позволит избежать повторных проверок при регистрации оригинальных лекарств в разных странах Союза.
2025-08-02T16:48+0500
2025-08-02T16:48+0500
2025-08-02T16:48+0500
еэк
еаэс
фармацевтика
инспекция
еаэс и узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новые правила фармацевтических инспекций, которые проверяют соответствие требованиям надлежащей лабораторной практики. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.В правилах описаны общие процедуры проведения инспекций, что позволит избежать повторных проверок при регистрации оригинальных лекарств в разных странах ЕАЭС. Они также содержат подходы к оценке рисков, связанных с выявленными несоответствиями.
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совет еэк еаэс правила фармацевтика инспекция
совет еэк еаэс правила фармацевтика инспекция
В ЕАЭС утвердили новые правила фармацевтических инспекций
В правилах описаны общие процедуры проведения инспекций, что позволит избежать повторных проверок при регистрации оригинальных лекарств в разных странах Союза.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новые правила фармацевтических инспекций, которые проверяют соответствие требованиям надлежащей лабораторной практики. Об этом сообщили
в пресс-службе ЕЭК.
"Эти правила основаны на опыте государств-членов Евразийского экономического союза по оценке центров, проводящих доклинические исследования безопасности оригинальных лекарств, и учитывают международные подходы, рекомендованные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)", - пояснили в ЕЭК.
В правилах описаны общие процедуры проведения инспекций, что позволит избежать повторных проверок при регистрации оригинальных лекарств в разных странах ЕАЭС. Они также содержат подходы к оценке рисков, связанных с выявленными несоответствиями.
"Это обеспечит выход на рынок стран евразийской "пятерки" только безопасных оригинальных лекарств и предотвратит регистрацию препаратов, безопасность которых не подтверждена надлежащим образом", – подчеркнули в пресс-службе.