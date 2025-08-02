https://uz.sputniknews.ru/20250802/eaes-novye-pravila-farmatsevticheskix-inspektsiy-51012118.html

В ЕАЭС утвердили новые правила фармацевтических инспекций

В ЕАЭС утвердили новые правила фармацевтических инспекций

Sputnik Узбекистан

В правилах описаны общие процедуры проведения инспекций, что позволит избежать повторных проверок при регистрации оригинальных лекарств в разных странах Союза.

2025-08-02T16:48+0500

2025-08-02T16:48+0500

2025-08-02T16:48+0500

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новые правила фармацевтических инспекций, которые проверяют соответствие требованиям надлежащей лабораторной практики. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.В правилах описаны общие процедуры проведения инспекций, что позволит избежать повторных проверок при регистрации оригинальных лекарств в разных странах ЕАЭС. Они также содержат подходы к оценке рисков, связанных с выявленными несоответствиями.

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