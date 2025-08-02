Шавкат Мирзиёев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
11:05 02.08.2025 (обновлено: 11:11 02.08.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев поздравил женщин Узбекистана с 8 марта в Международном конгресс-центре в Ташкенте.
Подписаться
День работников железнодорожного транспорта отмечается в Узбекистане каждое первое воскресенье августа.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил железнодорожников, строителей, инженеров, энергетиков, связистов, машинистов, проводников, всех рабочих, служащих и ветеранов сферы с их профессиональным праздником. Текст поздравления опубликовала пресс-служба главы госдударства.
В праздничном послании президент отметил самоотверженный труд работников сферы, благодаря которому в стране вводятся в строй новые железнодорожные линии и коммуникации, станции и вокзалы, растет уровень оказание услуг.
Все это играет большую роль в сокращении расстояний, создании удобств для людей, повышении транзитного потенциала Узбекистана, а также содействует сбалансированной работе отраслей экономики и социальных объектов, отметил глава государства.
"В этот знаменательный день от имени нашего народа и от себя лично выражаю огромную признательность многонациональным коллективам железнодорожников, всем работникам системы, которые день и ночь плодотворно трудятся и вносят достойный вклад в развитие столь важной сферы", – сказал Мирзиёев.
Он с удовлетворением отметил, что сегодня кардинально совершенствуется работа железных дорог Узбекистана, в отрасли реализуются важные проекты и программы.
За короткий срок электрифицировано более 3 800 километров путей, завершено строительство железной дороги Бухара – Ургенч – Хива, локомотивный парк пополняется современной техникой.
Ускорена работа по налаживанию движения высокоскоростных электропоездов по маршруту Ташкент – Ургенч – Хива и электрификации железнодорожной линии Мискин – Нукус.
В 2025 году целях оказания качественных транспортных услуг населению и развития туризма начата работа по прокладке железнодорожных путей из Самарканда в город Ургут, а также от станции Байткурган до Паркентского района Ташкентской области.
Реализуется крупный международный проект по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, который имеет большое региональное значение.
По словам главы государства, перед страной все еще стоят большие задачи по дальнейшему развитию железнодорожного транспорта, увеличению видов и объемов оказываемых услуг, повышению их качества, созданию важных современных объектов коммуникаций.
"Новому Узбекистану необходимы отвечающие современным требованиям мощная железнодорожная промышленность, железнодорожные сети и услуги. В реализации таких больших и ответственных задач мы опираемся прежде всего на вас, самоотверженных и трудолюбивых работников железнодорожной сферы с глубокими знаниями и большим профессиональным опытом, искренне любящих свое дело, посвятивших жизнь благородной миссии – служению народу", – подчеркнул Мирзиёев.
Он выразил уверенность в том, что доверие народа вдохновит работников железнодорожной сферы на достижение еще более высоких рубежей и подъем отрасли на новый уровень.
Президент пожелал им крепкого здоровья, новых успехов, мира и благополучия семьям.