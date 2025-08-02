https://uz.sputniknews.ru/20250802/shavkat-mirziyoev-pozdravil-jeleznodorojniki-professionalniy-prazdnik-50998488.html

Шавкат Мирзиёев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Шавкат Мирзиёев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Sputnik Узбекистан

День работников железнодорожного транспорта отмечается в Узбекистане каждое первое воскресенье августа.

2025-08-02T11:05+0500

2025-08-02T11:05+0500

2025-08-02T11:11+0500

шавкат мирзиёев

поздравление

железная дорога

праздник

узбекистан

день работников железнодорожного транспорта

железнодорожник

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил железнодорожников, строителей, инженеров, энергетиков, связистов, машинистов, проводников, всех рабочих, служащих и ветеранов сферы с их профессиональным праздником. Текст поздравления опубликовала пресс-служба главы госдударства.В праздничном послании президент отметил самоотверженный труд работников сферы, благодаря которому в стране вводятся в строй новые железнодорожные линии и коммуникации, станции и вокзалы, растет уровень оказание услуг. Все это играет большую роль в сокращении расстояний, создании удобств для людей, повышении транзитного потенциала Узбекистана, а также содействует сбалансированной работе отраслей экономики и социальных объектов, отметил глава государства.Он с удовлетворением отметил, что сегодня кардинально совершенствуется работа железных дорог Узбекистана, в отрасли реализуются важные проекты и программы. По словам главы государства, перед страной все еще стоят большие задачи по дальнейшему развитию железнодорожного транспорта, увеличению видов и объемов оказываемых услуг, повышению их качества, созданию важных современных объектов коммуникаций. Он выразил уверенность в том, что доверие народа вдохновит работников железнодорожной сферы на достижение еще более высоких рубежей и подъем отрасли на новый уровень.Президент пожелал им крепкого здоровья, новых успехов, мира и благополучия семьям.

https://uz.sputniknews.ru/20250730/prezident-uzbekistana-pozdravil-sootechestvennikov-drujba-narodov-50926637.html

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