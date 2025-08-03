https://uz.sputniknews.ru/20250803/eaeu-novyye-pravila-klinicheskix-issledovaniy-51015259.html

В ЕАЭС обеспечат признание результатов исследований на территории Союза и за его пределами

В ЕАЭС обеспечат признание результатов исследований на территории Союза и за его пределами

Sputnik Узбекистан

Это послужит экспортной привлекательности фармацевтической продукции Евразийского экономического союза, снизит нагрузку на бизнес

2025-08-03T11:00+0500

2025-08-03T11:00+0500

2025-08-03T11:00+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

результаты

научные исследования

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В ЕАЭС обеспечат признание результатов исследований на территории Союза и за его пределами, сообщает пресс-служба ЕЭК.Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новые правила клинических исследований.Обновленная редакция Правил клинической практики Союза соответствует Правилам надлежащей клинической практики Международного совета по гармонизации технических требований к фармацевтическим препаратам для медицинского применения (ICH).Это позволит обеспечить признание результатов исследований, проводимых на территории ЕАЭС и за его пределами.В первую очередь, поддержит участников рынка (клинические центры) стран Союза, которые проводят международные мультицентровые исследования, пояснили в комиссии.

https://uz.sputniknews.ru/20250802/eaes-novye-pravila-farmatsevticheskix-inspektsiy-51012118.html

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