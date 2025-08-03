https://uz.sputniknews.ru/20250803/eaeu-novyye-pravila-klinicheskix-issledovaniy-51015259.html
В ЕАЭС обеспечат признание результатов исследований на территории Союза и за его пределами
В ЕАЭС обеспечат признание результатов исследований на территории Союза и за его пределами
Sputnik Узбекистан
Это послужит экспортной привлекательности фармацевтической продукции Евразийского экономического союза, снизит нагрузку на бизнес
2025-08-03T11:00+0500
2025-08-03T11:00+0500
2025-08-03T11:00+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
результаты
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В ЕАЭС обеспечат признание результатов исследований на территории Союза и за его пределами, сообщает пресс-служба ЕЭК.Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новые правила клинических исследований.Обновленная редакция Правил клинической практики Союза соответствует Правилам надлежащей клинической практики Международного совета по гармонизации технических требований к фармацевтическим препаратам для медицинского применения (ICH).Это позволит обеспечить признание результатов исследований, проводимых на территории ЕАЭС и за его пределами.В первую очередь, поддержит участников рынка (клинические центры) стран Союза, которые проводят международные мультицентровые исследования, пояснили в комиссии.
https://uz.sputniknews.ru/20250802/eaes-novye-pravila-farmatsevticheskix-inspektsiy-51012118.html
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еаэс признание результаты исследования
еаэс признание результаты исследования
В ЕАЭС обеспечат признание результатов исследований на территории Союза и за его пределами
Это послужит экспортной привлекательности фармацевтической продукции Евразийского экономического союза, снизит нагрузку на бизнес.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
В ЕАЭС обеспечат признание результатов исследований на территории Союза и за его пределами, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новые правила клинических исследований.
Обновленная редакция Правил клинической практики Союза соответствует Правилам надлежащей клинической практики Международного совета по гармонизации технических требований к фармацевтическим препаратам для медицинского применения (ICH).
Это позволит обеспечить признание результатов исследований, проводимых на территории ЕАЭС и за его пределами.
В первую очередь, поддержит участников рынка (клинические центры) стран Союза, которые проводят международные мультицентровые исследования, пояснили в комиссии.
“Производители смогут представлять результаты клинических исследований при регистрации препаратов за рубежом без повторения исследований, что будет способствовать экспортной привлекательности фармацевтической продукции ЕАЭС, снизит нагрузку на бизнес ввиду исключения повторения исследований для зарубежной регистрации лекарственных препаратов”, — говорится в сообщении.