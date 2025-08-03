https://uz.sputniknews.ru/20250803/pochemu-jelteyut-zuby-51015085.html

Стоматолог: Причины желтизны зубов

Стоматолог: Причины желтизны зубов

Sputnik Узбекистан

На окрас зубов оказывает влияние ряд факторов

2025-08-03T22:05+0500

2025-08-03T22:05+0500

2025-08-03T22:05+0500

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Почему желтеют зубы и как с этим бороться, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача, стоматолога-хирурга, имплантолога, пародонтолога Арама Давидяна.Бытует мнение, что белые красивые зубы – это признак здорового организма и ухоженности тела, но так было не всегда. Например, в Японии существовала традиция, называемая "охагуро": девушки, которые выходили замуж, чернили свои зубы специальным составом на основе железа. Это делалось не только для красоты, но и для того, чтобы показать свою верность мужу и прочность брака — черный цвет ассоциировался с постоянством.Сейчас времена изменились, и для многих белозубая улыбка – это стандарт, к которому стремятся.Кроме того, по его словам, зубы становятся желтыми из-за оксигенации, из-за взаимодействия с кислородом происходит окисление на клеточном уровне.В заключение он подчеркнул, что современная стоматология успешно справляется с этими проблемами: пациенту можно сделать отбеливание эмали.

https://uz.sputniknews.ru/20250617/kak-karies-vliyaet-na-immunitet-49966038.html

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