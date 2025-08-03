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https://uz.sputniknews.ru/20250803/predstaviteli-mipt-uzbekistana-vstretilis-s-krupneyshimi-kitayskimi-investorami-51018295.html
Представители МИПТ Узбекистана встретились с крупнейшими китайскими инвесторами
Представители МИПТ Узбекистана встретились с крупнейшими китайскими инвесторами
Sputnik Узбекистан
Переговоры с руководством ведущих компаний КНР прошли в Тяньцзине
2025-08-03T14:45+0500
2025-08-03T14:45+0500
узбекистан
китай
сотрудничество
встреча
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
энергетика
транспорт
туризм
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Представители министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана встретились с крупнейшими китайскими инвесторами, сообщает пресс-служба МИПТ.По итогам встреч договорились о запуске подготовительных мероприятий и продолжении диалога. Узбекская сторона подтвердила готовность к долгосрочному сотрудничеству с китайскими партнерами в ключевых направлениях.
https://uz.sputniknews.ru/20250718/kitay-vydelil-18-mln-na-obrazovatelnye-granty-dlya-uzbekskix-studentov-50643203.html
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узбекистан, китай, сотрудничество, встреча, министерство инвестиций, промышленности и торговли руз., энергетика, транспорт, туризм
узбекистан, китай, сотрудничество, встреча, министерство инвестиций, промышленности и торговли руз., энергетика, транспорт, туризм

Представители МИПТ Узбекистана встретились с крупнейшими китайскими инвесторами

14:45 03.08.2025
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанМИПТ Узбекистана провёл ряд ключевых встреч в Тяньцзине с крупнейшими китайскими инвесторами
МИПТ Узбекистана провёл ряд ключевых встреч в Тяньцзине с крупнейшими китайскими инвесторами - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2025
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
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Переговоры с руководством ведущих компаний КНР прошли в Тяньцзине.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Представители министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана встретились с крупнейшими китайскими инвесторами, сообщает пресс-служба МИПТ.
“В Тяньцзине (КНР) заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ильзат Касимов провел переговоры с руководством ведущих китайских компаний по вопросам расширения двустороннего сотрудничества в сфере инфраструктуры, энергетики, транспорта и туризма”, — говорится в сообщении.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанМИПТ Узбекистана провёл ряд ключевых встреч в Тяньцзине с крупнейшими китайскими инвесторами
МИПТ Узбекистана провёл ряд ключевых встреч в Тяньцзине с крупнейшими китайскими инвесторами - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2025
МИПТ Узбекистана провёл ряд ключевых встреч в Тяньцзине с крупнейшими китайскими инвесторами
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
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© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанМИПТ Узбекистана провёл ряд ключевых встреч в Тяньцзине с крупнейшими китайскими инвесторами
МИПТ Узбекистана провёл ряд ключевых встреч в Тяньцзине с крупнейшими китайскими инвесторами - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2025
МИПТ Узбекистана провёл ряд ключевых встреч в Тяньцзине с крупнейшими китайскими инвесторами
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
По итогам встреч договорились о запуске подготовительных мероприятий и продолжении диалога. Узбекская сторона подтвердила готовность к долгосрочному сотрудничеству с китайскими партнерами в ключевых направлениях.
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