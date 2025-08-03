Представители МИПТ Узбекистана встретились с крупнейшими китайскими инвесторами

С руководством Sinoma Energy Conservation обсудили проекты по запуску геологоразведки гипса, производству ветрогенераторов в Джизакской области, созданию инновационного энергетического технопарка, а также подписанию Меморандума о стратегическом партнерстве. С руководством Sinoma Energy Conservation обсудили проекты по запуску геологоразведки гипса, производству ветрогенераторов в Джизакской области, созданию инновационного энергетического технопарка, а также подписанию Меморандума о стратегическом партнерстве.

Tianjin Urban Construction Group Holdings выразила готовность участвовать в строительстве мостов и автомагистралей в Узбекистане, развитии метро и LRT-систем, создании дренажной инфраструктуры, а также к обмену опытом, участию в инфраструктурных технопарках и инжиниринговых центрах. Tianjin Urban Construction Group Holdings выразила готовность участвовать в строительстве мостов и автомагистралей в Узбекистане, развитии метро и LRT-систем, создании дренажной инфраструктуры, а также к обмену опытом, участию в инфраструктурных технопарках и инжиниринговых центрах.

Tianjin Rail Transit Group Corporation представила передовые решения в области метрополитена, включая автоматизацию, управление движением и обучение персонала. Делегация РУз ознакомилась с технологическим центром компании и системой управления транспортом. Tianjin Rail Transit Group Corporation представила передовые решения в области метрополитена, включая автоматизацию, управление движением и обучение персонала. Делегация РУз ознакомилась с технологическим центром компании и системой управления транспортом.