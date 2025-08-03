https://uz.sputniknews.ru/20250803/uzbekistan-eksportiroval-kovry-na-108-mln-51019660.html

Узбекистан экспортировал ковры на $10,8 млн

Узбекистан экспортировал ковры на $10,8 млн

Sputnik Узбекистан

Больше всего узбекских ковров в первом полугодии 2025-го закупил Кыргызстан

2025-08-03T18:15+0500

2025-08-03T18:15+0500

2025-08-03T18:15+0500

экспорт

узбекистан

экономика

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. За январь – июнь этого года Узбекистан экспортировал ковры на сумму $10,8 млн, сообщает Национальный комитет по статистике.Общий объем экспортированной продукции составил 3,6 млн квадратных метров.Основные покупатели узбекских ковров:По итогам 11 месяцев 2024-го лидером среди других торговых партнеров Узбекистана в импорте ковров был Азербайджан.

https://uz.sputniknews.ru/20250325/eaeu-proizvoditeli-kovrov-podderjka-48556349.html

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узбекистан экспорт ковры