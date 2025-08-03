https://uz.sputniknews.ru/20250803/uzbekistan-eksportiroval-kovry-na-108-mln-51019660.html
Узбекистан экспортировал ковры на $10,8 млн
Узбекистан экспортировал ковры на $10,8 млн
Sputnik Узбекистан
Больше всего узбекских ковров в первом полугодии 2025-го закупил Кыргызстан
2025-08-03T18:15+0500
2025-08-03T18:15+0500
2025-08-03T18:15+0500
экспорт
узбекистан
экономика
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. За январь – июнь этого года Узбекистан экспортировал ковры на сумму $10,8 млн, сообщает Национальный комитет по статистике.Общий объем экспортированной продукции составил 3,6 млн квадратных метров.Основные покупатели узбекских ковров:По итогам 11 месяцев 2024-го лидером среди других торговых партнеров Узбекистана в импорте ковров был Азербайджан.
https://uz.sputniknews.ru/20250325/eaeu-proizvoditeli-kovrov-podderjka-48556349.html
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узбекистан экспорт ковры
Узбекистан экспортировал ковры на $10,8 млн
Больше всего узбекских ковров в первом полугодии 2025-го закупил Кыргызстан.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
За январь – июнь этого года Узбекистан экспортировал ковры на сумму $10,8 млн, сообщает
Национальный комитет по статистике.
Общий объем экспортированной продукции составил 3,6 млн квадратных метров.
Основные покупатели узбекских ковров:
Кыргызстан – 1 086 тыс. кв. м;
Азербайджан – 969 тыс. кв. м;
Афганистан – 725 тыс. кв. м;
Казахстан – 334 тыс. кв. м;
Другие страны — 61 тыс. кв. м.
По итогам 11 месяцев 2024-го лидером среди других торговых партнеров Узбекистана в импорте ковров был Азербайджан.