https://uz.sputniknews.ru/20250803/uzbekistan-oae-rasshireniye-sorudnichestva-51015828.html
Медицина и строительство: Узбекистан и ОАЭ обсуждают расширение сотрудничества
Медицина и строительство: Узбекистан и ОАЭ обсуждают расширение сотрудничества
Sputnik Узбекистан
Речь идет об организации программы обмена студентами и врачами, а также успешной реализации проектов и инициатив в сфере строительства жилья и гостиниц
2025-08-03T12:15+0500
2025-08-03T12:15+0500
2025-08-03T12:15+0500
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сотрудничество
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строительство
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Узбекистан и ОАЭ обсуждают перспективы расширения сотрудничества в медицине и строительстве, сообщает ИА "Дунё".Представители Посольства республики встретились с гендиректором больницы "RAK Hospital" в эмирате Рас-эль-Хайма Ашенду Пандеем и коммерческим директором и вице-президентом компании "RAK Properties" в эмирате Дубай Полом Джоном Миддлтоном.Больница является многопрофильной частной клиникой, специализирующейся на кардиологии, ортопедии, нейрохирургии, офтальмологии, реабилитации и других областях. В ней работает 700 сотрудников.Компания занимается недвижимостью, строительством отелей и предоставлением морских услуг.Эмиратской стороне рассказали о реформах в системе здравоохранения Узбекистана, повышении качества медобразования, развитии частной медицины, а также проектах, которые реализуют в сфере строительства, в частности проекте "Новый Ташкент".Руководство компаний высоко оценило созданные в республике условия для ведения бизнеса, выразив заинтересованность в совместной работе над новыми проектами, выгодными для обеих сторон.
https://uz.sputniknews.ru/20250529/oae-karakalpakstan-geologorazvedka-49596950.html
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медицина строительство узбекистан оаэ сотрудничество
медицина строительство узбекистан оаэ сотрудничество
Медицина и строительство: Узбекистан и ОАЭ обсуждают расширение сотрудничества
Речь идет об организации программы обмена студентами и врачами, а также успешной реализации проектов и инициатив в сфере строительства жилья и гостиниц.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Узбекистан и ОАЭ обсуждают перспективы расширения сотрудничества в медицине и строительстве, сообщает
ИА "Дунё".
Представители Посольства республики встретились с гендиректором больницы "RAK Hospital" в эмирате Рас-эль-Хайма Ашенду Пандеем и коммерческим директором и вице-президентом компании "RAK Properties" в эмирате Дубай Полом Джоном Миддлтоном.
Больница является многопрофильной частной клиникой, специализирующейся на кардиологии, ортопедии, нейрохирургии, офтальмологии, реабилитации и других областях. В ней работает 700 сотрудников.
Компания занимается недвижимостью, строительством отелей и предоставлением морских услуг.
Эмиратской стороне рассказали о реформах в системе здравоохранения Узбекистана, повышении качества медобразования, развитии частной медицины, а также проектах, которые реализуют в сфере строительства, в частности проекте "Новый Ташкент".
Руководство компаний высоко оценило созданные в республике условия для ведения бизнеса, выразив заинтересованность в совместной работе над новыми проектами, выгодными для обеих сторон.
“По итогам переговоров выработаны механизмы дальнейшего сотрудничества в рамках организации программы обмена студентами и врачами, а также успешной реализации проектов и инициатив в сфере строительства жилья и гостиниц”, — говорится в сообщении.