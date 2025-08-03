https://uz.sputniknews.ru/20250803/vitse-spiker-natsionalnogo-sobraniya-vengrii-posetit-uzbekistan-51018892.html
Вице-спикер Национального собрания Венгрии посетит Узбекистан — подробности
Вице-спикер Национального собрания Венгрии посетит Узбекистан — подробности
Sputnik Узбекистан
В ходе переговоров отмечена заинтересованность сторон в укреплении межпарламентского диалога, развитии двустороннего сотрудничества в таких приоритетных областях, как сельское хозяйство, образование и культура
2025-08-03T16:00+0500
2025-08-03T16:00+0500
2025-08-03T16:00+0500
узбекистан
венгрия
сотрудничество
парламент
сельское хозяйство
образование
культура
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ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. Вице-спикер Национального собрания Венгрии посетит Узбекистан, сообщает ИА "Дунё".Посол Узбекистана Ойбек Шахавдинов встретился с вице-спикером Национального собрания Венгрии Иштваном Якабом в рамках подготовки его предстоящего визита в республику.Как отмечалось, в ходе предстоящего визита особое внимание уделят укреплению экономического партнерства между Узбекистаном и Венгрией, в частности, в аграрной сфере, имеющей значительный потенциал для расширения взаимовыгодного сотрудничества.
https://uz.sputniknews.ru/20250729/uzbekistan-i-vengriya-budut-razvivat-sovmestnuyu-muzeynuyu-i-issledovatelskuyu-deyatelnost-50896367.html
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вице-спикер национальное собрание венгрия узбекистан
вице-спикер национальное собрание венгрия узбекистан
Вице-спикер Национального собрания Венгрии посетит Узбекистан — подробности
В ходе переговоров отмечена заинтересованность сторон в укреплении межпарламентского диалога, развитии двустороннего сотрудничества в таких приоритетных областях, как сельское хозяйство, образование и культура.
ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik.
Вице-спикер Национального собрания Венгрии посетит Узбекистан, сообщает
ИА "Дунё".
Посол Узбекистана Ойбек Шахавдинов встретился с вице-спикером Национального собрания Венгрии Иштваном Якабом в рамках подготовки его предстоящего визита в республику.
“В ходе переговоров была отмечена заинтересованность сторон в укреплении межпарламентского диалога, развитии двустороннего сотрудничества в таких приоритетных областях, как сельское хозяйство, образование и культура”, — говорится в сообщении.
Как отмечалось, в ходе предстоящего визита особое внимание уделят укреплению экономического партнерства между Узбекистаном и Венгрией, в частности, в аграрной сфере, имеющей значительный потенциал для расширения взаимовыгодного сотрудничества.