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Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан — программа визита
Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан — программа визита
Sputnik Узбекистан
Глава РУз примет участие в третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
2025-08-04T09:10+0500
2025-08-04T09:10+0500
2025-08-04T09:35+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рабочий визит
туркменистан
конференция
оон
сердар бердымухамедов
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан, сообщает пресс-служба главы государства.В мероприятии, которое пройдет в Национальной туристической зоне "Аваза", примут участие генсек ООН Антониу Гутерриш, главы зарубежных государств и правительств, руководители международных и региональных организаций.Повестка дня конференции включает вопросы:В ходе пребывания в Туркменистане лидер Узбекистана также примет участие в мероприятии, посвященном вопросам подготовки седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, и проведет ряд двусторонних переговоров.
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шавкат мирзиёев визит туркменистан конференция оон
шавкат мирзиёев визит туркменистан конференция оон
Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан — программа визита
09:10 04.08.2025 (обновлено: 09:35 04.08.2025)
Глава РУз примет участие в третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан, сообщает
пресс-служба главы государства.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 4-5 августа посетит эту страну с рабочим визитом для участия в мероприятиях третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю”, — говорится в сообщении.
В мероприятии, которое пройдет в Национальной туристической зоне "Аваза", примут участие генсек ООН Антониу Гутерриш, главы зарубежных государств и правительств, руководители международных и региональных организаций.
Повестка дня конференции включает вопросы:
развития международного сотрудничества в области укрепления транспортной взаимосвязанности и упрощения процедур торговли;
экономической трансформации;
повышения устойчивости к изменению климата и вызовам окружающей среды;
достижения прогресса в реализации Целей устойчивого развития.
“Предусматривается принятие Авазинской политической декларации и программы действий”, — говорится в сообщении.
В ходе пребывания в Туркменистане лидер Узбекистана также примет участие в мероприятии, посвященном вопросам подготовки седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, и проведет ряд двусторонних переговоров.