https://uz.sputniknews.ru/20250804/mirziyoev-posetit-turkmenistan-51024868.html

Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан — программа визита

Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан — программа визита

Sputnik Узбекистан

Глава РУз примет участие в третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

2025-08-04T09:10+0500

2025-08-04T09:10+0500

2025-08-04T09:35+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

рабочий визит

туркменистан

конференция

оон

сердар бердымухамедов

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан, сообщает пресс-служба главы государства.В мероприятии, которое пройдет в Национальной туристической зоне "Аваза", примут участие генсек ООН Антониу Гутерриш, главы зарубежных государств и правительств, руководители международных и региональных организаций.Повестка дня конференции включает вопросы:В ходе пребывания в Туркменистане лидер Узбекистана также примет участие в мероприятии, посвященном вопросам подготовки седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, и проведет ряд двусторонних переговоров.

туркменистан

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