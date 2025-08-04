https://uz.sputniknews.ru/20250804/proizvodstvo-selxozproduktsii-uzbekistan-egipet-sovmestnye-proekty-51032979.html
Производство сельхозпродукции: Узбекистан и Египет обсудили совместные проекты
Производство сельхозпродукции: Узбекистан и Египет обсудили совместные проекты
Sputnik Узбекистан
Речь шла, в том числе, о возможностях совместной экспортно-импортной деятельности
2025-08-04T15:30+0500
2025-08-04T15:30+0500
2025-08-04T15:44+0500
узбекистан
египет
производство
сельхозпродукция
сотрудничество
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Представители министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана провели онлайн-переговоры со специалистами Минсельхоза Египта, а также с генеральным директором компании "MS AlSaad Group" Мухаммадом Саадом, сообщает ИА "Дунё".Узбекская сторона представила перспективные инвестпроекты в сельскохозяйственном секторе республики, а также рассказала о возможностях совместной экспортно-импортной деятельности. Стороны договорились изучить имеющиеся возможности для обмена информацией, налаживания кооперационных связей и провести дополнительные онлайн-переговоры.
https://uz.sputniknews.ru/20250622/yegipet-uzbekistan-pomosch-borba-gepatit-c-50097651.html
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узбекистан египет производство сельхозпродукция проекты
узбекистан египет производство сельхозпродукция проекты
Производство сельхозпродукции: Узбекистан и Египет обсудили совместные проекты
15:30 04.08.2025 (обновлено: 15:44 04.08.2025)
Речь шла в том числе о возможностях совместной экспортно-импортной деятельности.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Представители министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана провели онлайн-переговоры со специалистами Минсельхоза Египта, а также с генеральным директором компании "MS AlSaad Group" Мухаммадом Саадом, сообщает
ИА "Дунё".
Узбекская сторона представила перспективные инвестпроекты в сельскохозяйственном секторе республики, а также рассказала о возможностях совместной экспортно-импортной деятельности.
“Руководитель египетской компании выразил готовность к сотрудничеству по производству минеральных удобрений, фармацевтической продукции и пищевой упаковки, а также в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией”, — говорится в сообщении.
Стороны договорились изучить имеющиеся возможности для обмена информацией, налаживания кооперационных связей и провести дополнительные онлайн-переговоры.