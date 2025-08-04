https://uz.sputniknews.ru/20250804/proizvodstvo-selxozproduktsii-uzbekistan-egipet-sovmestnye-proekty-51032979.html

Производство сельхозпродукции: Узбекистан и Египет обсудили совместные проекты

Производство сельхозпродукции: Узбекистан и Египет обсудили совместные проекты

Sputnik Узбекистан

Речь шла, в том числе, о возможностях совместной экспортно-импортной деятельности

2025-08-04T15:30+0500

2025-08-04T15:30+0500

2025-08-04T15:44+0500

узбекистан

египет

производство

сельхозпродукция

сотрудничество

инвестиции

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Представители министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана провели онлайн-переговоры со специалистами Минсельхоза Египта, а также с генеральным директором компании "MS AlSaad Group" Мухаммадом Саадом, сообщает ИА "Дунё".Узбекская сторона представила перспективные инвестпроекты в сельскохозяйственном секторе республики, а также рассказала о возможностях совместной экспортно-импортной деятельности. Стороны договорились изучить имеющиеся возможности для обмена информацией, налаживания кооперационных связей и провести дополнительные онлайн-переговоры.

https://uz.sputniknews.ru/20250622/yegipet-uzbekistan-pomosch-borba-gepatit-c-50097651.html

узбекистан

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