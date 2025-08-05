https://uz.sputniknews.ru/20250805/kakoy-produkt-snijaet-risk-raka-kishechnika-51049111.html
Эксперт: какой продукт снижает риск рака кишечника
Эксперт: какой продукт снижает риск рака кишечника
Sputnik Узбекистан
Симптомами злокачественных опухолей кишечника могут быть диарея, запор, кровь при дефекации, необъяснимая потеря веса и сильная усталость
2025-08-05T22:01+0500
2025-08-05T22:01+0500
2025-08-05T22:01+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
рак
заболевание
правильное питание
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/16/49489384_6:0:3355:1884_1920x0_80_0_0_993bc26f5653007046de4726d696dd91.jpg
Ежедневное употребление йогурта снижает риск заболевания раком кишечника на 20%, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.Уточняется, что для сбалансированного здорового питания, снижающего риск возникновения рака, необходимо также включать в рацион достаточное количество клетчатки.В заключение отмечается, что на этот серьезный недуг могут указывать такие симптомы как диарея, запор, кровь при дефекации, необъяснимая потеря веса и сильная усталость.
https://uz.sputniknews.ru/20250706/pochemu-vajno-est-baklajany-50370002.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/16/49489384_424:0:2936:1884_1920x0_80_0_0_2269c5f89accf9ba6db265b2dc044573.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
эксперт продукт рак кишечник риск снижение
эксперт продукт рак кишечник риск снижение
Эксперт: какой продукт снижает риск рака кишечника
Симптомами злокачественных опухолей кишечника могут быть диарея, запор, кровь при дефекации, необъяснимая потеря веса и сильная усталость.
Ежедневное употребление йогурта снижает риск заболевания раком кишечника на 20%, сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету Daily Mail.
"Этот популярный молочный продукт, содержащий природные бактерии, может снизить риск возникновения рака кишечника на 20 процентов, если его употреблять ежедневно", — пишет издание, цитируя слова эксперта.
Уточняется, что для сбалансированного здорового питания, снижающего риск возникновения рака, необходимо также включать в рацион достаточное количество клетчатки.
В заключение отмечается, что на этот серьезный недуг могут указывать такие симптомы как диарея, запор, кровь при дефекации, необъяснимая потеря веса и сильная усталость.