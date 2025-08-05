https://uz.sputniknews.ru/20250805/kakoy-produkt-snijaet-risk-raka-kishechnika-51049111.html

Эксперт: какой продукт снижает риск рака кишечника

Эксперт: какой продукт снижает риск рака кишечника

Sputnik Узбекистан

Симптомами злокачественных опухолей кишечника могут быть диарея, запор, кровь при дефекации, необъяснимая потеря веса и сильная усталость

2025-08-05T22:01+0500

2025-08-05T22:01+0500

2025-08-05T22:01+0500

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Ежедневное употребление йогурта снижает риск заболевания раком кишечника на 20%, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.Уточняется, что для сбалансированного здорового питания, снижающего риск возникновения рака, необходимо также включать в рацион достаточное количество клетчатки.В заключение отмечается, что на этот серьезный недуг могут указывать такие симптомы как диарея, запор, кровь при дефекации, необъяснимая потеря веса и сильная усталость.

https://uz.sputniknews.ru/20250706/pochemu-vajno-est-baklajany-50370002.html

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