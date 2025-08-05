https://uz.sputniknews.ru/20250805/mirziyoyev-turkmenistan-vizit-51058138.html

Мирзиёев: Скоординированные и согласованные подходы стран ЦА позволят достичь общих целей

Мирзиёев: Скоординированные и согласованные подходы стран ЦА позволят достичь общих целей

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана в ходе рабочего визита в Туркменистан принял участие в специальном мероприятии в рамках подготовки к Консультативной встрече глав государств региона

2025-08-05T13:04+0500

2025-08-05T13:04+0500

2025-08-05T15:38+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

рабочий визит

туркменистан

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Скоординированные и согласованные подходы стран Центральной Азии позволят достичь общих целей регионального развития и процветания, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Лидер страны в ходе визита в Туркменистан принял участие в специальном мероприятии в рамках подготовки к Консультативной встрече глав государств региона. Мирзиёев проинформировал о проводимой совместной работе в рамках председательства Узбекистана в данном формате. В частности, Отмечалось, что в рамках Ташкентского саммита узбекская сторона намерена выдвинуть ряд инициатив по углублению политического диалога, запуску новых драйверов экономической кооперации, наращиванию приграничной торговли. В фокусе внимания будут вопросы практического сотрудничества в водной и энергетической сферах, расширения транспортной взаимосвязанности, а также в области изменения климата. Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 4-5 августа находится в этой стране с рабочим визитом для участия в мероприятиях третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.Напомним, что президент Узбекистана в сентябре 2017-го на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил с инициативой проведения консультативных встреч глав государств ЦА. Первая из них состоялась в марте 2018 года в столице Казахстана, вторая — в ноябре 2019-го в Ташкенте, где приняли регламент их проведения — один раз в год.

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