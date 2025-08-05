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Мирзиёев: Скоординированные и согласованные подходы стран ЦА позволят достичь общих целей
Мирзиёев: Скоординированные и согласованные подходы стран ЦА позволят достичь общих целей
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана в ходе рабочего визита в Туркменистан принял участие в специальном мероприятии в рамках подготовки к Консультативной встрече глав государств региона
2025-08-05T13:04+0500
2025-08-05T15:38+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рабочий визит
туркменистан
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Скоординированные и согласованные подходы стран Центральной Азии позволят достичь общих целей регионального развития и процветания, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Лидер страны в ходе визита в Туркменистан принял участие в специальном мероприятии в рамках подготовки к Консультативной встрече глав государств региона. Мирзиёев проинформировал о проводимой совместной работе в рамках председательства Узбекистана в данном формате. В частности, Отмечалось, что в рамках Ташкентского саммита узбекская сторона намерена выдвинуть ряд инициатив по углублению политического диалога, запуску новых драйверов экономической кооперации, наращиванию приграничной торговли. В фокусе внимания будут вопросы практического сотрудничества в водной и энергетической сферах, расширения транспортной взаимосвязанности, а также в области изменения климата. Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 4-5 августа находится в этой стране с рабочим визитом для участия в мероприятиях третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.Напомним, что президент Узбекистана в сентябре 2017-го на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил с инициативой проведения консультативных встреч глав государств ЦА. Первая из них состоялась в марте 2018 года в столице Казахстана, вторая — в ноябре 2019-го в Ташкенте, где приняли регламент их проведения — один раз в год.
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шавкат мирзиёев центральная азия туркменистан рабочий визит
шавкат мирзиёев центральная азия туркменистан рабочий визит

Мирзиёев: Скоординированные и согласованные подходы стран ЦА позволят достичь общих целей

13:04 05.08.2025 (обновлено: 15:38 05.08.2025)
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкШавкат Мирзиёев рассказал об инициативах, которые выдвинет Узбекистан на предстоящем саммите глав государств Центральной Азии
Шавкат Мирзиёев рассказал об инициативах, которые выдвинет Узбекистан на предстоящем саммите глав государств Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2025
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Президент Узбекистана в ходе рабочего визита в Туркменистан принял участие в специальном мероприятии в рамках подготовки к Консультативной встрече глав государств региона.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Скоординированные и согласованные подходы стран Центральной Азии позволят достичь общих целей регионального развития и процветания, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкШавкат Мирзиёев рассказал об инициативах, которые выдвинет Узбекистан на предстоящем саммите глав государств Центральной Азии
Шавкат Мирзиёев рассказал об инициативах, которые выдвинет Узбекистан на предстоящем саммите глав государств Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2025
Шавкат Мирзиёев рассказал об инициативах, которые выдвинет Узбекистан на предстоящем саммите глав государств Центральной Азии
© telegram sputnikuzbekistan
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Лидер страны в ходе визита в Туркменистан принял участие в специальном мероприятии в рамках подготовки к Консультативной встрече глав государств региона.
Мирзиёев проинформировал о проводимой совместной работе в рамках председательства Узбекистана в данном формате.
В частности,
в начале года приняты Концепция председательства и График совместных мероприятий;
состоялись встречи секретарей советов безопасности, руководителей спецслужб, министров промышленности, энергетики, водного хозяйства и экологии, медиа- и молодежный форумы;
до конца года намечены межпарламентский форум, встречи министров обороны, торговли и транспорта, а также культурно-гуманитарные мероприятия;
для формирования новой повестки регионального партнерства и укрепления его нормативно-правовой базы ведется подготовка концептуальных документов встречи.
Отмечалось, что в рамках Ташкентского саммита узбекская сторона намерена выдвинуть ряд инициатив по углублению политического диалога, запуску новых драйверов экономической кооперации, наращиванию приграничной торговли.
В фокусе внимания будут вопросы практического сотрудничества в водной и энергетической сферах, расширения транспортной взаимосвязанности, а также в области изменения климата.
"Президент Узбекистана выразил уверенность, что скоординированные и согласованные подходы стран Центральной Азии позволят достичь общих целей регионального развития и процветания", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в специальном мероприятии, посвященном вопросам подготовки и проведения седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
Шавкат Мирзиёев принял участие в специальном мероприятии, посвященном вопросам подготовки и проведения седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2025
Шавкат Мирзиёев принял участие в специальном мероприятии, посвященном вопросам подготовки и проведения седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 4-5 августа находится в этой стране с рабочим визитом для участия в мероприятиях третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
Напомним, что президент Узбекистана в сентябре 2017-го на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил с инициативой проведения консультативных встреч глав государств ЦА. Первая из них состоялась в марте 2018 года в столице Казахстана, вторая — в ноябре 2019-го в Ташкенте, где приняли регламент их проведения — один раз в год.
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