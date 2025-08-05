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Шавкат Мирзиёев: Доступ к глобальным рынкам должен быть равным для всех
Шавкат Мирзиёев: Доступ к глобальным рынкам должен быть равным для всех
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана на конференции ООН в Туркменистане выдвинул ряд важных инициатив для преодоления общих вызовов и проблем стран, не имеющих выхода к морю
2025-08-05T17:41+0500
2025-08-05T17:41+0500
2025-08-05T17:41+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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рабочий визит
политика
инициатива
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Доступ к глобальным рынкам должен быть равным для всех, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он подчеркнул, что обсуждаемые здесь вопросы имеют жизненно важное значение, поскольку географическая удаленность от морских портов и необходимость пересечения территорий нескольких стран создает ряд объективных вызовов: Поэтому развитие новых надежных транзитных коридоров и логистической инфраструктуры становится важным условием устойчивого прогресса в ЦА. Он выдвинул ряд важных инициатив для преодоления общих вызовов и проблем стран, не имеющих выхода к морю.1. Скоординировать действия для опережающего развития международных транспортных коридоров и инфраструктуры.Он также призвал задействовать потенциал Срединного коридора путем проведения согласованной транзитной политики, унификации правил и внедрения оптимальных тарифов для контейнерных перевозок. 2. Разработать под эгидой ООН глобальное соглашение о транзитных гарантиях для стран, не имеющих выхода к морю.С учетом роста востребованности гибких инвестиционных инструментов для финансирования крупных инфраструктурных проектов, лидер страны выступил за создание под эгидой ООН Фонда содействия логистической интеграции стран, не имеющих выхода к морю. Потребность стран Центральной Азии в инвестициях в транспортную инфраструктуру оценивают почти в $40 млрд в год. 3. Разработать глобальный Индекс уязвимости стран, не имеющих выхода к морю. 4. Реализовать предложение о создании в Узбекистане инновационного хаба для развития агросектора.Лидер Узбекистана отметил важность активного подключения ведущих экспертов и "мозговых центров" к выработке предложений по преодолению общих вызовов, в том числе с проведением международных форумов и круглых столов. Он также заявил о намерении Узбекистана присоединиться к деятельности Международного аналитического центра для стран, не имеющих выхода к морю. В завершение он подтвердил готовность Узбекистана к конструктивному и долгосрочному партнерству по формированию более справедливой архитектуры глобального развития. По итогам конференции приняли Авазинскую политическую декларацию.Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 4-5 августа находится в этой стране с рабочим визитом.
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шавкат мирзиёев инициативы конференция оон туркменистан
шавкат мирзиёев инициативы конференция оон туркменистан
Шавкат Мирзиёев: Доступ к глобальным рынкам должен быть равным для всех
Президент Узбекистана на конференции ООН в Туркменистане выдвинул ряд важных инициатив для преодоления общих вызовов и проблем стран, не имеющих выхода к морю.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik
. Доступ к глобальным рынкам должен быть равным для всех, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Он подчеркнул, что обсуждаемые здесь вопросы имеют жизненно важное значение, поскольку географическая удаленность от морских портов и необходимость пересечения территорий нескольких стран создает ряд объективных вызовов:
высокие тарифы, ограниченная пропускная способность транспортных коридоров и инфраструктуры, а также зависимость от таможенно-транзитной политики других стран;
по данным Всемирного банка, из-за больших транспортных издержек и нестабильности транзита регион Центральной Азии ежегодно теряет до 2% ВВП;
затраты на логистику составляют до 60% от стоимости товаров, что в несколько раз превышает среднемировой уровень.
Поэтому развитие новых надежных транзитных коридоров и логистической инфраструктуры становится важным условием устойчивого прогресса в ЦА.
"Повестка, которая объединяет нас сегодня, затрагивает фундаментальный вопрос — вопрос справедливости. Это предоставление государствам, не имеющим выхода к морю, возможности участвовать в мировой экономике на равных условиях", — сказал лидер Узбекистана.
Он выдвинул ряд важных инициатив для преодоления общих вызовов и проблем стран, не имеющих выхода к морю.
1. Скоординировать действия для опережающего развития международных транспортных коридоров и инфраструктуры.
"Мы выступаем за ускорение подготовки и реализации проекта строительства железной дороги Узбекистан – Афганистан – Пакистан. Сопряжение этого перспективного коридора со строящейся железнодорожной магистралью Китай – Кыргызстан – Узбекистан откроет большие возможности для формирования нового торгово-экономического пространства и устойчивой транспортной инфраструктуры в нашем обширном регионе", — подчеркнул Мирзиёев.
Он также призвал задействовать потенциал Срединного коридора путем проведения согласованной транзитной политики, унификации правил и внедрения оптимальных тарифов для контейнерных перевозок.
2. Разработать под эгидой ООН глобальное соглашение о транзитных гарантиях для стран, не имеющих выхода к морю.
"Такой механизм обеспечит условия справедливого доступа к портам и коммуникациям, снизит риски грузоперевозок, послужит уменьшению неравенства в глобальной логистике", — пояснил президент.
С учетом роста востребованности гибких инвестиционных инструментов для финансирования крупных инфраструктурных проектов, лидер страны выступил за создание под эгидой ООН Фонда содействия логистической интеграции стран, не имеющих выхода к морю. Потребность стран Центральной Азии в инвестициях в транспортную инфраструктуру оценивают почти в $40 млрд в год.
3. Разработать глобальный Индекс уязвимости стран, не имеющих выхода к морю.
"Он станет действенным инструментом для объективного определения ограничения возможностей наших стран в сфере транзита, расширения международных финансово-технических программ и эффективного распределения ресурсов с учетом реальных условий. Самое главное — этот индекс должен учитываться при справедливой оценке конкурентоспособности и делового климата наших стран", — отметил глава РУз.
4. Реализовать предложение о создании в Узбекистане инновационного хаба для развития агросектора.
"Хаб послужит внедрению адаптивных агротехнологий, продвижению инновационных проектов водосбережения и обеспечению продовольственной безопасности, обмену знаниями и опытом", — сказал Мирзиёев.
Лидер Узбекистана отметил важность активного подключения ведущих экспертов и "мозговых центров" к выработке предложений по преодолению общих вызовов, в том числе с проведением международных форумов и круглых столов.
"В повестку дня таких мероприятий могли бы войти вопросы обеспечения глубокой интеграции в глобальные производственные цепочки, ускоренного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий, расширения трансграничного инвестирования и поддержки стартапов", — уточнил президент.
Он также заявил о намерении Узбекистана присоединиться к деятельности Международного аналитического центра для стран, не имеющих выхода к морю.
"Доступ к глобальным рынкам должен быть равным для всех. Это не только экономическая необходимость. Это прежде всего важное условие устойчивого развития, доверия и сотрудничества в международных отношениях", — резюмировал Шавкат Мирзиёев.
В завершение он подтвердил готовность Узбекистана к конструктивному и долгосрочному партнерству по формированию более справедливой архитектуры глобального развития.
По итогам конференции приняли Авазинскую политическую декларацию.
Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 4-5 августа находится в этой стране с рабочим визитом.