https://uz.sputniknews.ru/20250805/mirziyoyev-vystupleniye-tretya-konferentsiya-oon-turkmenistan-51066557.html

Шавкат Мирзиёев: Доступ к глобальным рынкам должен быть равным для всех

Шавкат Мирзиёев: Доступ к глобальным рынкам должен быть равным для всех

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана на конференции ООН в Туркменистане выдвинул ряд важных инициатив для преодоления общих вызовов и проблем стран, не имеющих выхода к морю

2025-08-05T17:41+0500

2025-08-05T17:41+0500

2025-08-05T17:41+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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рабочий визит

политика

инициатива

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Доступ к глобальным рынкам должен быть равным для всех, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он подчеркнул, что обсуждаемые здесь вопросы имеют жизненно важное значение, поскольку географическая удаленность от морских портов и необходимость пересечения территорий нескольких стран создает ряд объективных вызовов: Поэтому развитие новых надежных транзитных коридоров и логистической инфраструктуры становится важным условием устойчивого прогресса в ЦА. Он выдвинул ряд важных инициатив для преодоления общих вызовов и проблем стран, не имеющих выхода к морю.1. Скоординировать действия для опережающего развития международных транспортных коридоров и инфраструктуры.Он также призвал задействовать потенциал Срединного коридора путем проведения согласованной транзитной политики, унификации правил и внедрения оптимальных тарифов для контейнерных перевозок. 2. Разработать под эгидой ООН глобальное соглашение о транзитных гарантиях для стран, не имеющих выхода к морю.С учетом роста востребованности гибких инвестиционных инструментов для финансирования крупных инфраструктурных проектов, лидер страны выступил за создание под эгидой ООН Фонда содействия логистической интеграции стран, не имеющих выхода к морю. Потребность стран Центральной Азии в инвестициях в транспортную инфраструктуру оценивают почти в $40 млрд в год. 3. Разработать глобальный Индекс уязвимости стран, не имеющих выхода к морю. 4. Реализовать предложение о создании в Узбекистане инновационного хаба для развития агросектора.Лидер Узбекистана отметил важность активного подключения ведущих экспертов и "мозговых центров" к выработке предложений по преодолению общих вызовов, в том числе с проведением международных форумов и круглых столов. Он также заявил о намерении Узбекистана присоединиться к деятельности Международного аналитического центра для стран, не имеющих выхода к морю. В завершение он подтвердил готовность Узбекистана к конструктивному и долгосрочному партнерству по формированию более справедливой архитектуры глобального развития. По итогам конференции приняли Авазинскую политическую декларацию.Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 4-5 августа находится в этой стране с рабочим визитом.

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