https://uz.sputniknews.ru/20250805/prezidenta-uzbekistana-nagradili-ordenom-turkmenistana-51060590.html

За вклад в развитие сотрудничества: президента Узбекистана наградили орденом Туркменистана

За вклад в развитие сотрудничества: президента Узбекистана наградили орденом Туркменистана

Sputnik Узбекистан

Лидер Узбекистана отметил вклад глав всех государств региона в продвижение сотрудничества в Центральной Азии.

2025-08-05T15:25+0500

2025-08-05T15:25+0500

2025-08-05T15:27+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

награждение

туркменистан

рабочий визит

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/05/51059246_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cb174997bf1f61f6db7cc6a5aec233fa.jpg

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев удостоен ордена Туркменистана "За вклад в развитие сотрудничества", сообщает пресс-служба главы государства. Награждение состоялось в рамках третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Глава республики поблагодарил за оказанную честь Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и весь туркменский народ. Он подчеркнул высочайший уровень узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства, важные экономические и гуманитарные проекты, реализованные в последние годы, а также рост объемов взаимной торговли и масштабов кооперации. Лидер Узбекистана отметил вклад глав всех государств региона в продвижение сотрудничества в Центральной Азии. Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 4-5 августа находится в этой стране с рабочим визитом для участия в мероприятиях третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент узбекистана награждение орден туркменистана