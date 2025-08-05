За вклад в развитие сотрудничества: президента Узбекистана наградили орденом Туркменистана
15:25 05.08.2025 (обновлено: 15:27 05.08.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась торжественная церемония вручения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Ордена Туркменистана "За вклад в развитие сотрудничества".
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Лидер Узбекистана отметил вклад глав всех государств региона в продвижение сотрудничества в Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев удостоен ордена Туркменистана "За вклад в развитие сотрудничества", сообщает пресс-служба главы государства.
Награждение состоялось в рамках третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась торжественная церемония вручения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Ордена Туркменистана "За вклад в развитие сотрудничества".
Состоялась торжественная церемония вручения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Ордена Туркменистана "За вклад в развитие сотрудничества".
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В рамках мероприятий третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоялась торжественная церемония вручения Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву Ордена Туркменистана "За вклад в развитие сотрудничества", — говорится в сообщении.
Глава республики поблагодарил за оказанную честь Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и весь туркменский народ.
"Воспринимаю эту награду как знак особого внимания и уважения к Узбекистану и его многонациональному народу, признание наших общих усилий по укреплению отношений дружбы, добрососедства, взаимного доверия и партнерства в регионе Центральной Азии", — подчеркнул Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась торжественная церемония вручения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Ордена Туркменистана "За вклад в развитие сотрудничества".
Состоялась торжественная церемония вручения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Ордена Туркменистана "За вклад в развитие сотрудничества".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он подчеркнул высочайший уровень узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства, важные экономические и гуманитарные проекты, реализованные в последние годы, а также рост объемов взаимной торговли и масштабов кооперации.
Лидер Узбекистана отметил вклад глав всех государств региона в продвижение сотрудничества в Центральной Азии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась торжественная церемония вручения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Ордена Туркменистана "За вклад в развитие сотрудничества".
Состоялась торжественная церемония вручения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Ордена Туркменистана "За вклад в развитие сотрудничества".
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Подчеркнуто, что сегодня все международное сообщество признает общий успех в построении новой модели регионального партнерства и идентичности", — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 4-5 августа находится в этой стране с рабочим визитом для участия в мероприятиях третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.