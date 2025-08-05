https://uz.sputniknews.ru/20250805/samarkandskaya-oblast-texnopark-stroitelstvo-51063378.html

В Нурабадском районе Самаркандской области построят технопарк — подробности

В Нурабадском районе Самаркандской области построят технопарк — подробности

Sputnik Узбекистан

На территории особой промзоны площадью более 115 гектаров разместят 3-4-этажные производственные здания.

2025-08-05T16:35+0500

2025-08-05T16:35+0500

2025-08-05T16:35+0500

узбекистан

самаркандская область

строительство

технопарк

постановление

президент узбекистана

экономика

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ТАШКЕНТ, 5 августа – Sputnik. В Нурабадском районе Самаркандской области построят технопарк, сообщает Минюст. Соответствующее постановление подписал глава республики. В соответствии с документом: Согласно постановлению, установлены следующие целевые показатели по улучшению инвестиционного климата и развитию промышленности в Нурабадском районе на 2025 – 2030 годы:

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нурабадский район самаркандская область строительство технопарк