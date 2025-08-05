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В Нурабадском районе Самаркандской области построят технопарк — подробности
В Нурабадском районе Самаркандской области построят технопарк — подробности
Sputnik Узбекистан
На территории особой промзоны площадью более 115 гектаров разместят 3-4-этажные производственные здания.
2025-08-05T16:35+0500
2025-08-05T16:35+0500
2025-08-05T16:35+0500
узбекистан
самаркандская область
строительство
технопарк
постановление
президент узбекистана
экономика
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ТАШКЕНТ, 5 августа – Sputnik. В Нурабадском районе Самаркандской области построят технопарк, сообщает Минюст. Соответствующее постановление подписал глава республики. В соответствии с документом: Согласно постановлению, установлены следующие целевые показатели по улучшению инвестиционного климата и развитию промышленности в Нурабадском районе на 2025 – 2030 годы:
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нурабадский район самаркандская область строительство технопарк
нурабадский район самаркандская область строительство технопарк
В Нурабадском районе Самаркандской области построят технопарк — подробности
На территории особой промзоны площадью более 115 гектаров разместят 3-4-этажные производственные здания.
ТАШКЕНТ, 5 августа – Sputnik.
В Нурабадском районе Самаркандской области построят технопарк, сообщает
Минюст.
Соответствующее постановление подписал глава республики.
"Принято постановление Президента "О мерах по созданию специальной индустриальной зоны "Технопарк "Нурабад" в Самаркандской области", — говорится в сообщении.
В соответствии с документом:
пустующий земельный участок площадью 115,3 гектара на территории массива Сазагон Нурабадского района исключат из состава СЭЗ "Ургут", на его месте создадут особую промышленную зону "Нуробод технопарки";
управлять проектом будет иностранная компания ООО "New Vision Investment Development";
в особой промышленной зоне построят 3-4-этажные производственные здания.
Согласно постановлению, установлены следующие целевые показатели по улучшению инвестиционного климата и развитию промышленности в Нурабадском районе на 2025 – 2030 годы:
привлечение прямых иностранных инвестиций в размере $1,1 млрд в проекты по производству высокотехнологичной, современной и качественной промышленной продукции;
организация 5,1 тыс. постоянных рабочих мест за счет наращивания производственных мощностей.