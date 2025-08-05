https://uz.sputniknews.ru/20250805/uzbekistan-poryadok-povysheniya-kvalifikatsii-kiberkriminalistov-51053513.html
В Узбекистане установили порядок повышения квалификации киберкриминалистов
В Узбекистане установили порядок повышения квалификации киберкриминалистов
Sputnik Узбекистан
Постановление Кабмина направлено на формирование устойчивой системы подготовки квалифицированных кадров, способных эффективно противодействовать киберпреступности и обеспечивать цифровую безопасность
2025-08-05T14:14+0500
2025-08-05T14:14+0500
2025-08-05T14:24+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Узбекистане установили порядок повышения квалификации специалистов в области цифровой криминалистики. Об этом сообщает информационно-правовой портал Norma. Принято постановление Кабмина "О мерах по внедрению порядка повышения квалификации специалистов в области цифровой криминалистики и ведения единого электронного реестра сертифицированных специалистов". В соответствии с документом: Также предусмотрено создание единого электронного реестра сертифицированных специалистов в области цифровой криминалистики, который будут вести в централизованном порядке. Финансирование повышения квалификации осуществляется за счет средств госбюджета и иных источников, не противоречащих законодательству.
https://uz.sputniknews.ru/20250218/uzbekistan-tadjikistan-sotrudnichestvo-sudmedekspertiza-48004301.html
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узбекистан киберкриминалисты повышение квалификации
узбекистан киберкриминалисты повышение квалификации
В Узбекистане установили порядок повышения квалификации киберкриминалистов
14:14 05.08.2025 (обновлено: 14:24 05.08.2025)
Постановление Кабмина направлено на формирование устойчивой системы подготовки квалифицированных кадров, способных эффективно противодействовать киберпреступности и обеспечивать цифровую безопасность.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
В Узбекистане установили порядок повышения квалификации специалистов в области цифровой криминалистики. Об этом сообщает
информационно-правовой портал Norma.
Принято постановление Кабмина "О мерах по внедрению порядка повышения квалификации специалистов в области цифровой криминалистики и ведения единого электронного реестра сертифицированных специалистов".
"Постановление направлено на формирование устойчивой системы подготовки квалифицированных кадров, способных эффективно противодействовать киберпреступности и обеспечивать цифровую безопасность", — говорится в сообщении.
В соответствии с документом:
повышение квалификации специалистов в сфере цифровой криминалистики проводят не реже одного раза в два года на базе профильных учебных заведений;
обучение может проходить как в очной форме, так и в дистанционной: в виде курсов, семинаров, стажировок;
минимальный объем обучения — 36 академических часов;
специалисты, успешно завершившие обучение, получают сертификаты установленного образца;
для специалистов, прошедших обучение за рубежом, предусмотрено признание их квалификации на основании зарубежных документов.
Также предусмотрено создание единого электронного реестра сертифицированных специалистов в области цифровой криминалистики, который будут вести в централизованном порядке.
Финансирование повышения квалификации осуществляется за счет средств госбюджета и иных источников, не противоречащих законодательству.