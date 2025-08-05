https://uz.sputniknews.ru/20250805/uzbekistan-poryadok-povysheniya-kvalifikatsii-kiberkriminalistov-51053513.html

В Узбекистане установили порядок повышения квалификации киберкриминалистов

В Узбекистане установили порядок повышения квалификации киберкриминалистов

Sputnik Узбекистан

Постановление Кабмина направлено на формирование устойчивой системы подготовки квалифицированных кадров, способных эффективно противодействовать киберпреступности и обеспечивать цифровую безопасность

2025-08-05T14:14+0500

2025-08-05T14:14+0500

2025-08-05T14:24+0500

узбекистан

общество

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Узбекистане установили порядок повышения квалификации специалистов в области цифровой криминалистики. Об этом сообщает информационно-правовой портал Norma. Принято постановление Кабмина "О мерах по внедрению порядка повышения квалификации специалистов в области цифровой криминалистики и ведения единого электронного реестра сертифицированных специалистов". В соответствии с документом: Также предусмотрено создание единого электронного реестра сертифицированных специалистов в области цифровой криминалистики, который будут вести в централизованном порядке. Финансирование повышения квалификации осуществляется за счет средств госбюджета и иных источников, не противоречащих законодательству.

https://uz.sputniknews.ru/20250218/uzbekistan-tadjikistan-sotrudnichestvo-sudmedekspertiza-48004301.html

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