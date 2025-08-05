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https://uz.sputniknews.ru/20250805/vstrecha-liderov-uzbekistana-i-turkmenistana-51048288.html
Встреча лидеров Узбекистана и Туркменистана — что обсудили
Встреча лидеров Узбекистана и Туркменистана — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова находится в этой стране с рабочим визитом.
2025-08-05T09:50+0500
2025-08-05T10:00+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
лидер
туркменистан
гурбангулы бердымухамедов
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. По прибытии в город Туркменбаши президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Лидер Узбекистана поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с проведением на высоком уровне третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, особо отметив жизненно важное значение включенных в ее повестку вопросов для устойчивого развития региона. Стороны с удовлетворением отметили нарастающую динамику многопланового сотрудничества, основанного на принципах дружбы, взаимного доверия и учета общих интересов: Также лидеры обменялись мнениями по повестке Конференции ООН и запланированной этой осенью в Ташкенте седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 4-5 августа находится в этой стране с рабочим визитом для участия в мероприятиях третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
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лидеры узбекистан туркменистан шавкат мирзиёев гурбангулы бердымухамедов
лидеры узбекистан туркменистан шавкат мирзиёев гурбангулы бердымухамедов

Встреча лидеров Узбекистана и Туркменистана — что обсудили

09:50 05.08.2025 (обновлено: 10:00 05.08.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова находится в этой стране с рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. По прибытии в город Туркменбаши президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2025
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидер Узбекистана поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с проведением на высоком уровне третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, особо отметив жизненно важное значение включенных в ее повестку вопросов для устойчивого развития региона.

"Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений добрососедства и стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей, достигнутых на встрече в Самарканде в апреле этого года", — говорится в сообщении.

Стороны с удовлетворением отметили нарастающую динамику многопланового сотрудничества, основанного на принципах дружбы, взаимного доверия и учета общих интересов:
продолжаются плодотворные и активные контакты на всех уровнях, а также гуманитарные обмены;
с начала года товарооборот составил $600 млн;
углубляется кооперация в сферах промышленности, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, других отраслях экономики;
совместно создается приграничная торговая зона "Шават-Дашогуз";
в рамках подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне предусмотрено проведение заседаний межправкомиссий, Делового совета, Форума регионов, ряда культурных мероприятий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2025
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также лидеры обменялись мнениями по повестке Конференции ООН и запланированной этой осенью в Ташкенте седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 4-5 августа находится в этой стране с рабочим визитом для участия в мероприятиях третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
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