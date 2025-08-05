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Встреча лидеров Узбекистана и Туркменистана — что обсудили

Встреча лидеров Узбекистана и Туркменистана — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова находится в этой стране с рабочим визитом.

2025-08-05T09:50+0500

2025-08-05T09:50+0500

2025-08-05T10:00+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

лидер

туркменистан

гурбангулы бердымухамедов

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. По прибытии в город Туркменбаши президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Лидер Узбекистана поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с проведением на высоком уровне третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, особо отметив жизненно важное значение включенных в ее повестку вопросов для устойчивого развития региона. Стороны с удовлетворением отметили нарастающую динамику многопланового сотрудничества, основанного на принципах дружбы, взаимного доверия и учета общих интересов: Также лидеры обменялись мнениями по повестке Конференции ООН и запланированной этой осенью в Ташкенте седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 4-5 августа находится в этой стране с рабочим визитом для участия в мероприятиях третьей Конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

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