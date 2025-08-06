https://uz.sputniknews.ru/20250806/dietolog-rasskazala-ob-unikalnyx-svoystvax-dyni-51073451.html
Диетолог рассказала об уникальных свойствах дыни
Диетолог рассказала об уникальных свойствах дыни
Sputnik Узбекистан
Эта бахчевая культура практически не имеет противопоказаний, есть только небольшие исключения. 06.08.2025, Sputnik Узбекистан
2025-08-06T22:03+0500
2025-08-06T22:03+0500
2025-08-06T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
дыня
здоровье
клетчатка
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Диетологи считают дыню полезным продуктом и рекомендуют в сезон обязательно включать ее в рацион, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога Татьяну Жаровскую.Она добавила, что дыню рекомендуют тем, у кого есть проблемы с кишечником, поскольку вместо избыточного количества фруктозы в ней есть дынный сахар — эритрит, который способствует нормализации микробиомы и снижению вздутия в животе.По словам диетолога, дыня практически не имеет противопоказаний, есть только небольшие исключения.В заключение она напомнила, что любой продукт в большом количестве становится вредным. По ее мнению, суточная норма дыни для взрослого человека — 250-350 граммов.
https://uz.sputniknews.ru/20250727/mojno-li-est-korki-ot-arbuzov-50866656.html
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мнение эксперта, дыня, здоровье, клетчатка
мнение эксперта, дыня, здоровье, клетчатка
Диетолог рассказала об уникальных свойствах дыни
Эта бахчевая культура практически не имеет противопоказаний, есть только небольшие исключения.
Диетологи считают дыню полезным продуктом и рекомендуют в сезон обязательно включать ее в рацион, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на врача-диетолога Татьяну Жаровскую.
"Дыня богата, во-первых, клетчаткой, минералами, в том числе в ней много калия, который необходим для внутриклеточного пространства. Во внеклеточном пространстве много натрия, поэтому для того, чтобы клетку напитать жидкостью, питательными веществами необходим калий. Дыня — хороший продукт, например, для борьбы с отечностью, опять же за счет минерального состава", — пояснила специалист.
Она добавила, что дыню рекомендуют тем, у кого есть проблемы с кишечником, поскольку вместо избыточного количества фруктозы в ней есть дынный сахар — эритрит, который способствует нормализации микробиомы и снижению вздутия в животе.
По словам диетолога, дыня практически не имеет противопоказаний, есть только небольшие исключения.
"Дыня противопоказана людям с непереносимостью данного продукта, потому что у некоторых людей может вызывать боль в животе, диарею и другие не очень приятные симптомы. Дыня не показана людям с ферментативной недостаточностью, потому что содержит много грубой клетчатки", — предупредила Жаровская.
В заключение она напомнила, что любой продукт в большом количестве становится вредным. По ее мнению, суточная норма дыни для взрослого человека — 250-350 граммов.