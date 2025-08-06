https://uz.sputniknews.ru/20250806/dietolog-rasskazala-ob-unikalnyx-svoystvax-dyni-51073451.html

Диетолог рассказала об уникальных свойствах дыни

Диетолог рассказала об уникальных свойствах дыни

Sputnik Узбекистан

Эта бахчевая культура практически не имеет противопоказаний, есть только небольшие исключения. 06.08.2025, Sputnik Узбекистан

2025-08-06T22:03+0500

2025-08-06T22:03+0500

2025-08-06T22:03+0500

это интересно

мнение эксперта

дыня

здоровье

клетчатка

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Диетологи считают дыню полезным продуктом и рекомендуют в сезон обязательно включать ее в рацион, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога Татьяну Жаровскую.Она добавила, что дыню рекомендуют тем, у кого есть проблемы с кишечником, поскольку вместо избыточного количества фруктозы в ней есть дынный сахар — эритрит, который способствует нормализации микробиомы и снижению вздутия в животе.По словам диетолога, дыня практически не имеет противопоказаний, есть только небольшие исключения.В заключение она напомнила, что любой продукт в большом количестве становится вредным. По ее мнению, суточная норма дыни для взрослого человека — 250-350 граммов.

https://uz.sputniknews.ru/20250727/mojno-li-est-korki-ot-arbuzov-50866656.html

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мнение эксперта, дыня, здоровье, клетчатка