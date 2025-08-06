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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20250806/dietolog-rasskazala-ob-unikalnyx-svoystvax-dyni-51073451.html
Диетолог рассказала об уникальных свойствах дыни
Диетолог рассказала об уникальных свойствах дыни
Sputnik Узбекистан
Эта бахчевая культура практически не имеет противопоказаний, есть только небольшие исключения. 06.08.2025, Sputnik Узбекистан
2025-08-06T22:03+0500
2025-08-06T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
дыня
здоровье
клетчатка
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Диетологи считают дыню полезным продуктом и рекомендуют в сезон обязательно включать ее в рацион, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога Татьяну Жаровскую.Она добавила, что дыню рекомендуют тем, у кого есть проблемы с кишечником, поскольку вместо избыточного количества фруктозы в ней есть дынный сахар — эритрит, который способствует нормализации микробиомы и снижению вздутия в животе.По словам диетолога, дыня практически не имеет противопоказаний, есть только небольшие исключения.В заключение она напомнила, что любой продукт в большом количестве становится вредным. По ее мнению, суточная норма дыни для взрослого человека — 250-350 граммов.
https://uz.sputniknews.ru/20250727/mojno-li-est-korki-ot-arbuzov-50866656.html
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мнение эксперта, дыня, здоровье, клетчатка
мнение эксперта, дыня, здоровье, клетчатка

Диетолог рассказала об уникальных свойствах дыни

22:03 06.08.2025
© Sputnik / Кирилл ЗыковПродажа дынь в Москве.
Продажа дынь в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2025
© Sputnik / Кирилл Зыков
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Эта бахчевая культура практически не имеет противопоказаний, есть только небольшие исключения.
Диетологи считают дыню полезным продуктом и рекомендуют в сезон обязательно включать ее в рацион, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога Татьяну Жаровскую.

"Дыня богата, во-первых, клетчаткой, минералами, в том числе в ней много калия, который необходим для внутриклеточного пространства. Во внеклеточном пространстве много натрия, поэтому для того, чтобы клетку напитать жидкостью, питательными веществами необходим калий. Дыня — хороший продукт, например, для борьбы с отечностью, опять же за счет минерального состава", — пояснила специалист.

Она добавила, что дыню рекомендуют тем, у кого есть проблемы с кишечником, поскольку вместо избыточного количества фруктозы в ней есть дынный сахар — эритрит, который способствует нормализации микробиомы и снижению вздутия в животе.
По словам диетолога, дыня практически не имеет противопоказаний, есть только небольшие исключения.
"Дыня противопоказана людям с непереносимостью данного продукта, потому что у некоторых людей может вызывать боль в животе, диарею и другие не очень приятные симптомы. Дыня не показана людям с ферментативной недостаточностью, потому что содержит много грубой клетчатки", — предупредила Жаровская.
В заключение она напомнила, что любой продукт в большом количестве становится вредным. По ее мнению, суточная норма дыни для взрослого человека — 250-350 граммов.
Продажа арбузов на рынке - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2025
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