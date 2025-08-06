https://uz.sputniknews.ru/20250806/eaeu-indoneziya-zst-soglasheniye-data-51073707.html

Где и когда подпишут соглашение о зоне свободной торговли Индонезии и ЕАЭС

Где и когда подпишут соглашение о зоне свободной торговли Индонезии и ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Документ откроет новые возможности для экономического сотрудничества. 06.08.2025, Sputnik Узбекистан

2025-08-06T11:00+0500

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зона свободной торговли

индонезия

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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Индонезия и ЕАЭС подпишут соглашение о зоне свободной торговли в декабре в России, заявил глава МИД Индонезии Сугионо. Его слова приводит газета Jakarta Globe, сообщает РИА Новости.Издание также опубликовало данные министерства торговли Индонезии: в первой половине 2025-го профицит торговли страны с ЕАЭС составил $7 млн. Соглашение, переговоры о котором начались конце 2022 года, будет включать в себя снижение тарифов, хотя его детали все еще не раскрывают.Преференциальный доступ на рынок Индонезии смогут получить удобрения, энергоносители и механическое оборудование из стран Союза. Индонезия же расширит экспорт сырого пальмового масла и кофе.

https://uz.sputniknews.ru/20250804/eaeu-tovary-markirovka-51033654.html

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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, зона свободной торговли, индонезия