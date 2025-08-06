https://uz.sputniknews.ru/20250806/rossiyskiy-fond-mira-vydvinul-prezidenta-uzbekistana-na-premiyu-tolstogo-51077452.html

Российский фонд мира выдвинул президента Узбекистана на премию Толстого

Российский фонд мира выдвинул президента Узбекистана на премию Толстого

Sputnik Узбекистан

Ею награждают политиков и организации за вклад в укрепление международной безопасности и продвижение идеи многополярного мира. Также на премию номинировали глав Таджикистана и Кыргызстана.

2025-08-06T12:10+0500

2025-08-06T12:10+0500

2025-08-06T12:46+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

премия

россия

фонд

общество

политика

эмомали рахмон

садыр жапаров

номинанты

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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Международный общественный фонд "Российский фонд мира" выдвинул президентов Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана Шавката Мирзиёева, Эмомали Рахмона и Садыра Жапарова на соискание Международной премии мира имени Льва Толстого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РФМ."Международный общественный фонд "Российский фонд мира" — одна из старейших миротворческих и благотворительных организаций, выдвигает президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на соискание Международной премии мира имени Л.Н. Толстого за весомый вклад в обеспечение всеобщей и равной безопасности на основе верховенства международного права, строительство многополярного мира, укрепление взаимопонимания и сотрудничества между народами", — говорится в письме главы РФМ, главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в адрес жюри премии.Слуцкий отметил, что в конце марта этого года лидеры трех стран Центральной Азии в таджикском Худжанде подписали договор о точке стыка границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также Худжандскую декларацию о вечной дружбе. Он назвал эти документы историческими.Премию мира имени Льва Толстого учредили в прошлом году. Награду вручают политикам и организациям за вклад в предотвращение войн и укрепление мира в день рождения писателя, 9 сентября, в столице РФ. Первым лауреатом премии стал Африканский союз.

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