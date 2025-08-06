Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250806/uzbekistan-voyenno-sportivnyye-igry-stran-sng-moskva-51078031.html
Узбекистан участвует в IV Военно-спортивных играх стран СНГ
Узбекистан участвует в IV Военно-спортивных играх стран СНГ
Sputnik Узбекистан
Все состязания организованы на спортивных объектах Центрального спортивного клуба Армии в Москве.В программе — армейский рукопашный бой, офицерское троеборье, самбо, гиревой спорт, стрельба из штатного или табельного оружия.
2025-08-06T14:30+0500
2025-08-06T14:36+0500
узбекистан
снг
общество
беларусь
казахстан
кыргызстан
россия
таджикистан
москва
игры
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/06/51078698_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_71fed279032a583399e3dc20b45e57bd.jpg
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Узбекистан участвует в IV Военно-спортивных играх стран СНГ, церемония открытия которых состоялась в Москве в Парке Победы в одноименном музее на Поклонной горе. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Состязания проходят с 5 по 9 августа на спортивных объектах Центрального спортивного клуба Армии. В программе — армейский рукопашный бой, офицерское троеборье, самбо, гиревой спорт, стрельба из штатного или табельного оружия.Также в рамках Игр запланирована культурная программа с посещением музеев и возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата.III Военно-спортивные Игры проходили в 2022 году на базе Спортивного комитета Минобороны Казахстана — Центрального спортивного клуба в городе Алматы.
узбекистан
беларусь
казахстан
россия
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/06/51078698_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_87c424d066b09d3528587cecc633a6c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан игры снг москва
узбекистан игры снг москва

Узбекистан участвует в IV Военно-спортивных играх стран СНГ

14:30 06.08.2025 (обновлено: 14:36 06.08.2025)
© FotoВоенные Узбекистана на открытии IV Военно-спортивных игр стран СНГ в Москве
Военные Узбекистана на открытии IV Военно-спортивных игр стран СНГ в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2025
© Foto
Подписаться
Все состязания организованы на спортивных объектах Центрального спортивного клуба Армии в Москве. В программе — армейский рукопашный бой, офицерское троеборье, самбо, гиревой спорт, стрельба из штатного или табельного оружия.
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Узбекистан участвует в IV Военно-спортивных играх стран СНГ, церемония открытия которых состоялась в Москве в Парке Победы в одноименном музее на Поклонной горе. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
© FotoВ Москве состоялась церемония открытия IV Военно-спортивных игр стран СНГ
В Москве состоялась церемония открытия IV Военно-спортивных игр стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2025
В Москве состоялась церемония открытия IV Военно-спортивных игр стран СНГ
© Foto
"В Играх участвуют шесть стран: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан", — говорится в сообщении.
Состязания проходят с 5 по 9 августа на спортивных объектах Центрального спортивного клуба Армии. В программе — армейский рукопашный бой, офицерское троеборье, самбо, гиревой спорт, стрельба из штатного или табельного оружия.

"Объединенные общей историей, общими традициями и духом единства, мы нисколько не сомневаемся, что каждый участник соревнований будет демонстрировать не только отличную физическую подготовку, но командный дух и уважение к сопернику. Пусть эти игры станут символом дружбы и взаимопонимания и вдохновляют нас на новые достижения", — сказал начальник управления физической подготовки и спорта ВС РФ, председатель Спортивного комитета при Совете министров обороны государств-участников СНГ полковник Андрей Зыков.

Также в рамках Игр запланирована культурная программа с посещением музеев и возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
III Военно-спортивные Игры проходили в 2022 году на базе Спортивного комитета Минобороны Казахстана — Центрального спортивного клуба в городе Алматы.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0