https://uz.sputniknews.ru/20250806/uzbekistan-voyenno-sportivnyye-igry-stran-sng-moskva-51078031.html

Узбекистан участвует в IV Военно-спортивных играх стран СНГ

Узбекистан участвует в IV Военно-спортивных играх стран СНГ

Sputnik Узбекистан

Все состязания организованы на спортивных объектах Центрального спортивного клуба Армии в Москве.В программе — армейский рукопашный бой, офицерское троеборье, самбо, гиревой спорт, стрельба из штатного или табельного оружия.

2025-08-06T14:30+0500

2025-08-06T14:30+0500

2025-08-06T14:36+0500

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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Узбекистан участвует в IV Военно-спортивных играх стран СНГ, церемония открытия которых состоялась в Москве в Парке Победы в одноименном музее на Поклонной горе. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Состязания проходят с 5 по 9 августа на спортивных объектах Центрального спортивного клуба Армии. В программе — армейский рукопашный бой, офицерское троеборье, самбо, гиревой спорт, стрельба из штатного или табельного оружия.Также в рамках Игр запланирована культурная программа с посещением музеев и возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата.III Военно-спортивные Игры проходили в 2022 году на базе Спортивного комитета Минобороны Казахстана — Центрального спортивного клуба в городе Алматы.

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