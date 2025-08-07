https://uz.sputniknews.ru/20250807/kak-raspoznat-infarkt-miokarda-51089459.html

Кардиолог: как распознать инфаркт миокарда

Инфаркт может наступить без симптомов. Несмотря на большие успехи в лечении инфарктов, статистика неутешительна

Инфаркт миокарда может наступить без каких-либо симптомов и предвестников, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-кардиолога, анестезиолога-реаниматолога Антона Вахляева.По его словам, появление болей "грудной жабы", то есть стенокардии и боли за грудиной при физической нагрузке — один из вестников приближающегося инфаркта.Врач напомнил, что к факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов, относятся ожирение и повышенное артериальное давление.Он добавил, что с развитием современной медицины люди перестали бояться инфарктов. Однако, несмотря на большие успехи в лечении инфарктов, статистика неутешительна.

2025

