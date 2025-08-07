https://uz.sputniknews.ru/20250807/kak-raspoznat-infarkt-miokarda-51089459.html
Кардиолог: как распознать инфаркт миокарда
Кардиолог: как распознать инфаркт миокарда
Инфаркт может наступить без симптомов. Несмотря на большие успехи в лечении инфарктов, статистика неутешительна
Инфаркт миокарда может наступить без каких-либо симптомов и предвестников, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-кардиолога, анестезиолога-реаниматолога Антона Вахляева.По его словам, появление болей "грудной жабы", то есть стенокардии и боли за грудиной при физической нагрузке — один из вестников приближающегося инфаркта.Врач напомнил, что к факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов, относятся ожирение и повышенное артериальное давление.Он добавил, что с развитием современной медицины люди перестали бояться инфарктов. Однако, несмотря на большие успехи в лечении инфарктов, статистика неутешительна.
Инфаркт может наступить без симптомов. Несмотря на большие успехи в лечении инфарктов, статистика неутешительна.
Инфаркт миокарда может наступить без каких-либо симптомов и предвестников, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-кардиолога, анестезиолога-реаниматолога Антона Вахляева.
"В целом инфаркт миокарда, к большому сожалению, может пройти и наступить без каких-либо предвестников", — сказал он.
По его словам, появление болей "грудной жабы", то есть стенокардии и боли за грудиной при физической нагрузке — один из вестников приближающегося инфаркта.
"Потихоньку физическая нагрузка снижается, а боли становятся чаще, болевые приступы протекают дольше — это классическая картина ишемической болезни сердца", — пояснил Вахляев.
Врач напомнил, что к факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов, относятся ожирение и повышенное артериальное давление.
Он добавил, что с развитием современной медицины люди перестали бояться инфарктов. Однако, несмотря на большие успехи в лечении инфарктов, статистика неутешительна.
"Пока люди боятся рака, ты приходишь на любое кладбище, а две трети кладбища — это по-прежнему инсульты и инфаркты. Ведущей причиной смерти трудоспособного населения по естественным причинам по-прежнему являются сердечно-сосудистые заболевания, они опережают онкологические заболевания примерно вдвое по этому показателю", — заключил кардиолог.