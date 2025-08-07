Узбекистан
Фатима Рабаб: Деятельность Сената Узбекистана — пример для парламентов многих стран
Фатима Рабаб: Деятельность Сената Узбекистана — пример для парламентов многих стран
Танзила Нарбаева встретилась с высоким представителем Генсека ООН
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Деятельность Сената Узбекистана сегодня служит примером для парламентов многих стран, отметила высокий представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Фатима Рабаб в ходе встречи с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты. Встреча прошла в рамках Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в городе Аваза в Туркменистане. Отмечалось, что в последние годы дружественные и добрососедские отношения между государствами Центральной Азии приобретают возрастающее значение для развития как отдельных государств, так и всего региона. Речь шла о возможностях развития внешней торговли, транспорта и коммуникаций в регионе, перспективных планах по укреплению международного сотрудничества. Стороны рассмотрели задачи в рамках Целей устойчивого развития, а также вопросы обеспечения эффективной реализации документов, принятых по итогам Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
Фатима Рабаб: Деятельность Сената Узбекистана — пример для парламентов многих стран

Танзила Нарбаева встретилась с высоким представителем Генсека ООН.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Деятельность Сената Узбекистана сегодня служит примером для парламентов многих стран, отметила высокий представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Фатима Рабаб в ходе встречи с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.
Встреча прошла в рамках Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в городе Аваза в Туркменистане.
"Фатима Рабаб высоко оценила проведенную 150-ю Ассамблею Межпарламентского союза в Ташкенте и отметила, что деятельность Сената Узбекистана сегодня служит примером для парламентов многих стран мира", — говорится в сообщении.
Отмечалось, что в последние годы дружественные и добрососедские отношения между государствами Центральной Азии приобретают возрастающее значение для развития как отдельных государств, так и всего региона.
Речь шла о возможностях развития внешней торговли, транспорта и коммуникаций в регионе, перспективных планах по укреплению международного сотрудничества.
Стороны рассмотрели задачи в рамках Целей устойчивого развития, а также вопросы обеспечения эффективной реализации документов, принятых по итогам Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
