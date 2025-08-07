https://uz.sputniknews.ru/20250807/narbayeva-vstrecha-fatima-rabab-51090644.html

Фатима Рабаб: Деятельность Сената Узбекистана — пример для парламентов многих стран

Танзила Нарбаева встретилась с высоким представителем Генсека ООН

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Деятельность Сената Узбекистана сегодня служит примером для парламентов многих стран, отметила высокий представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Фатима Рабаб в ходе встречи с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты. Встреча прошла в рамках Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в городе Аваза в Туркменистане. Отмечалось, что в последние годы дружественные и добрососедские отношения между государствами Центральной Азии приобретают возрастающее значение для развития как отдельных государств, так и всего региона. Речь шла о возможностях развития внешней торговли, транспорта и коммуникаций в регионе, перспективных планах по укреплению международного сотрудничества. Стороны рассмотрели задачи в рамках Целей устойчивого развития, а также вопросы обеспечения эффективной реализации документов, принятых по итогам Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

